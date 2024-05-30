РФ ударила по Хмельницкой области дронами и ракетами: стали известны последствия

В пределах области ПВО уничтожила более 10 вражеских целей. Из-за атаки в одном из городов области частично отключено электроснабжение.

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РФ ударила по Хмельницкой области дронами и ракетами/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, Telegram

Страна-агрессор Россия в ночь на четверг, 30 мая, атаковала Хмельницкую область ракетами и дронами.

Силы противовоздушной обороны уничтожили в пределах области более 10 вражеских целей. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

Из-за атаки был частично обесточен один из городов.

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"Сегодня ночью враг атаковал Хмельницкую область дронами и ракетами. В пределах нашей области силы ПВО ВСУ уничтожили более 10 вражеских целей. Из-за вражеской атаки в одном из городов области частично отключено электроснабжение. Все соответствующие службы работают, принимаются меры по восстановлению электроэнергии", - сообщил Тюрин.

Глава ОВА отметил, что информация о травмированных и повреждении имущества не поступала.

Удары ракетами и дронами по Украине - последние новости

Россия нанесла массированный удар по Украине в ночь на 30 мая, во многих областях были взрывы. Ночью оккупанты осуществили комбинированный удар по Украине, выпустив по городам "Шахеды" и крылатые ракеты типа Х-101. Все внимание враг сосредоточил на Староконстантинове Хмельницкой области. Также есть прилеты и пострадавшие в Харькове.

Позже стало известно, что РФ запустила 8 ракет по Харькову - под удар попал объект критической инфраструктуры. На месте "прилета" вспыхнул пожар, перебит газопровод. Пострадали четыре человека. Также РФ ударила ракетами по конно-спортивному клубу на Харьковщине. Пострадали 7 человек.

В ВСУ сказали, куда целились оккупанты и сколько ракет сбито во время атаки РФ в ночь на 30 мая. Воздушную атаку силы ПВО отражали в девяти областях Украины.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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