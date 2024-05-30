УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Путин готовит россиян к затяжной войне: в ISW объяснили последнее заявление диктатора РФ

Алёна Воронина
30 мая 2024, 09:41
199
Диктатор РФ заявил, что все россияне должны "чувствовать себя мобилизованными" и "работать так, будто на передовой".
Российчские военные, Владимир Путин
Путин готовит россиян к затяжной войне, отмечают в ISW/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, скрин

Российский диктатор Владимир Путин продолжает готовить граждан страны-агрессора России к затяжной войне против Украины.

В одном из своих последних заявлений глава Кремля отмечал, что все россияне должны "работать так, будто на передовой", и что они переживают "уникальный исторический момент". На это обратили внимание аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Путин заявил, что все россияне должны "чувствовать себя мобилизованными" для достижения Россией своих целей. Об этом он сказал во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам России и комиссии Госсовета по социально-экономическому развитию.

видео дня

Также аналитики отметили, что кремлевские чиновники часто для вызывания поддержки и доверия к военным усилиям РФ ссылаются на мифы о Второй мировой войне. В ISW отмечают, что Путин пытается вызвать у россиян воспоминания о советских жертвах во время Второй мировой, а также о большой социальной и экономической мобилизации, которая царила в то время.

Аналитики считают, что Путин может готовить экономику России к затяжной войне против Украины, а также может происходить подготовка к будущей конфронтации с НАТО. Именно поэтому российский диктатор мог назначить новым министром обороны Андрея Белоусова, отмечают в ISW.

Также аналитики прогнозируют, что Путин и дальше будет направлять различные информационные и риторические усилия на подготовку российского общества к большей экономической мобилизации.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов раскрыл ситуацию на Харьковщине. Россия подтягивает ресурсы и резервы на Харьковщине, в Волчанске идут уличные бои.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к новой активности россиян. Особое внимание приковано к Покровскому, Кураховскому и Купянскому направлениям.

Напомним, в ВСУ рассказали о сложных боях на юге. Российские оккупанты увеличили количество штурмов на юге. Они пытаются идти в атаку "свежими" силами.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Владимир Путин вторжение России
Реклама

Главное за день

Направление главного удара РФ известно: Сырский оценил угрозу прорыва на Харьковщине

Направление главного удара РФ известно: Сырский оценил угрозу прорыва на Харьковщине

09:46 Украина
"Тунец по-крымски": дроны ГУР уничтожили два вражеских катера в Крыму

"Тунец по-крымски": дроны ГУР уничтожили два вражеских катера в Крыму

09:44 Украина
Путин готовит россиян к затяжной войне: в ISW объяснили последнее заявление диктатора РФ

Путин готовит россиян к затяжной войне: в ISW объяснили последнее заявление диктатора РФ

09:41 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Повышение тарифов отложат: эксперт сказал, когда и насколько взлетит стоимость света 25450

Повышение тарифов отложат: эксперт сказал, когда и насколько взлетит стоимость света

Россия нанесла массированный удар по Украине: во многих областях - взрывы 6498

Россия нанесла массированный удар по Украине: во многих областях - взрывы

Почему нельзя есть шелковицу: врачи дали ответ 5487

Почему нельзя есть шелковицу: врачи дали ответ

Что меняется с 1 июня: перерасчет пенсий, тариф на свет, курс доллара, цены на топливо и еду 4790

Что меняется с 1 июня: перерасчет пенсий, тариф на свет, курс доллара, цены на топливо и еду

Последние новости

10:41

РФ ударила по Хмельницкой области дронами и ракетами: стали известны последствия

10:36

Умерла Анастасия Заворотнюк: что говорила об Украине фанатка Путина

10:35

Россия может полностью вывести войска из Украины: эксперт назвал главное условие

10:22

Получают от жизни все: 5 самых ленивых знаков зодиака

09:58

Как выглядела Заворотнюк перед смертью - последнее фото актрисы

Украине нужно бить на 300-400 километров вглубь РФ, это заставит Кремль отвести войска - РыженкоУкраине нужно бить на 300-400 километров вглубь РФ, это заставит Кремль отвести войска - Рыженко
09:46

Направление главного удара РФ известно: Сырский оценил угрозу прорыва на Харьковщине

09:44

"Тунец по-крымски": дроны ГУР уничтожили два вражеских катера в КрымуВидео

09:41

Путин готовит россиян к затяжной войне: в ISW объяснили последнее заявление диктатора РФ

09:35

Умерла Анастасия Заворотнюк: главные роли актрисы

Реклама
09:26

Гороскоп на завтра 31 мая: Тельцам - будет везти на каждом шагу, Весов - используют

09:19

Умерла Анастасия Заворотнюк - детали

09:04

РФ ударила ракетами по конно-спортивному клубу на Харьковщине: что известно о "прилетах"Фото

09:01

"Мне даже не интересно": Ксения Мишина разочаровала поклонников

08:30

Ракетный удар 30 мая: в ВСУ сказали, куда целились оккупанты и сколько ракет сбито

08:23

"Видим реальный эффект": в США сказали, что помешало Путину захватить Харьков

08:23

Как правильно мыть расческу для волос: простой, но очень хороший советВидео

08:10

Имперский маразм Путина и нападение на Украинумнение

07:56

"Мост цел?": ночью в Крыму прогремело около 20 взрывов, жители - в панике

07:49

Известный украинский артист поговорил с Пугачевой и разоблачил ее настоящую сущность

07:21

Мощный пожар в Москве: огонь охватил 4 тысячи "квадратов", привлекли авиацию

Реклама
07:15

Спрятанный ключ найдут за 7 секунд лишь единицы: чрезвычайно сложная загадка

06:45

РФ запустила 8 ракет по Харькову: под удар попал объект критической инфраструктуры

06:10

Почему дискутировать с бункерным дедом Украине не нужномнение

06:00

Больше никогда ничего не прилипнет: как прокалить чугунную сковородуВидео

05:37

Гороскоп на июнь 2024 для Овнов: чем удивит первый месяц летаВидео

05:15

Ребус для тех, у кого зрение орла: надо за 11 секунд найти пружину

04:50

Цены на продукты будут расти: эксперт рассказал, каковы причины такого скачка

04:35

Гривна "упадет": прогноз эксперта по курсу валют на июнь 2024 года

04:09

Угроза наступления РФ на Днепр: эксперт оценил вероятность боев на Днепропетровщине

03:30

"РФ пришлось пойти на беспрецедентные шаги": Снегирев сказал, сколько Россия еще может воеватьВидео

02:57

Россия нанесла массированный удар по Украине: во многих областях - взрывы

02:44

Де Ниро публично назвал Трампа клоуном: экс-президент США огрызнулся в ответ

02:00

"Наша любовь, как бриллианты": Злата Огневич намекнула, что выходит замуж

01:30

"Черти-безбожники": Ивар Калныньш жестко припечатал кремлевскую верхушку

01:00

Фермеры массово снижают цены: в Украине резко подешевел популярный ранний овощ

29 мая, среда
23:41

США готовы "адаптироваться": Блинкен сделал неожиданное заявление об ударах по РФ

23:30

В Украину ворвалась новая магнитная буря: будет ли угроза здоровью

23:09

Умер популярный советский актер

22:50

Впервые за долгое время: Джанабаева показалась с Меладзе на фоне слухов о разводе

22:49

Россия поздно вечером выпустила ракеты: на Юге - взрывы

Реклама
22:45

"Хотелось умереть": новая пассия Налчаджиоглу рассорилась в ним в пух и прах

22:40

Король "раздавлен и уничтожен": королеву уличили в изменах

22:33

Шантажирует Запад из-за Украины: Снегирев раскрыл причину провокаций РФ в БалтикеВидео

22:03

Ситуация обостряется: в ВСУ рассказали о сложных боях на юге

21:56

В РФ "нанесли удар" по Максиму Галкину - что случилось

21:36

Вот как нужно готовить панский драник - разметут за семь секундВидео

21:35

Популярный украинский певец в Испании спас соотечественника: "Крови было много"

21:34

Названы города и села, которые оказались под угрозой оккупации РоссииВидео

21:28

Только гений найдет льва за 8 секунд: трудно будет заметить хищника в непростой загадке

21:10

Украина готовится к новой активности россиян - Зеленский

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять