Путин готовит россиян к затяжной войне: в ISW объяснили последнее заявление диктатора РФ

Российский диктатор Владимир Путин продолжает готовить граждан страны-агрессора России к затяжной войне против Украины.

В одном из своих последних заявлений глава Кремля отмечал, что все россияне должны "работать так, будто на передовой", и что они переживают "уникальный исторический момент". На это обратили внимание аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Путин заявил, что все россияне должны "чувствовать себя мобилизованными" для достижения Россией своих целей. Об этом он сказал во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам России и комиссии Госсовета по социально-экономическому развитию.

Также аналитики отметили, что кремлевские чиновники часто для вызывания поддержки и доверия к военным усилиям РФ ссылаются на мифы о Второй мировой войне. В ISW отмечают, что Путин пытается вызвать у россиян воспоминания о советских жертвах во время Второй мировой, а также о большой социальной и экономической мобилизации, которая царила в то время.

Аналитики считают, что Путин может готовить экономику России к затяжной войне против Украины, а также может происходить подготовка к будущей конфронтации с НАТО. Именно поэтому российский диктатор мог назначить новым министром обороны Андрея Белоусова, отмечают в ISW.

Также аналитики прогнозируют, что Путин и дальше будет направлять различные информационные и риторические усилия на подготовку российского общества к большей экономической мобилизации.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.