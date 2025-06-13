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РФ прорвалась на Днепропетровщину: в ISW сообщили о захвате территорий

Анна Ярославская
13 июня 2025, 10:25
243
Российские войска, вероятно, захватили Новоукраинку, Зеленый Кут, Алексеевку и Богатырь.
РФ прорвалась на Днепропетровщину: в ISW сообщили о захвате территорий
Россия продвигается на Днепропетровщину / Коллаж: Главред, фото: 95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада ДШВ ВСУ, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Кратко:

  • Оккупанты пытаются продвинуться к границе Донецкой и Днепропетровской областей с двух направлений
  • Армия РФ, вероятно, захватила ряд населенных пунктов

Российские оккупационные войска недавно продвинулись через западную границу Донецкой и Днепропетровской областей северо-западнее Курахово в рамках многоплановой операции по продвижению в Днепропетровскую область. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны за 12 июня.

Геолокационные кадры, опубликованные 11 июня, указывают на то, что российские войска продвинулись вдоль трассы Т-0428 Курахово-Новопавловка и пересекли границу Донецкой и Днепропетровской областей к юго-западу от Новоукраинки (к северо-западу от Курахово).

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"Это продвижение указывает на то, что российские войска, вероятно, захватили Новоукраинку, Зеленый Кут, Алексеевку и Богатырь (все вдоль трассы Т-0428 западнее и северо-западнее Курахового)", — говорится в отчете.

Российские военные блогеры приписывают продвижение через административную границу между Донецкой и Днепропетровской областями в районе Новоукраинки пехотным подразделениям российской 114-й мотострелковой бригады (51-я общевойсковая армия, бывший 1-й армейский корпус "ДНР", ведет боевые действия возле Зеленого Кута и Алексеевки).

Милблогеры РФ утверждают, что российские войска также продвинулись дальше на юг от Новоукраинки, хотя ISW не видел геолокационных кадров, подтверждающих это заявление.

Российские войска, вероятно, пытаются продвинуться к границе Донецкой и Днепропетровской областей по крайней мере с двух направлений: с востока по линии Новониколаевка-Новоукраинка и с юга с направления Большая Новоселка.

Эксперты напомнили, что Министерство обороны России 11 июня заявило, что неуказанные элементы Восточной группировки войск достигли границы Донецкой и Днепропетровской областей в неуказанном районе, вероятно, в направлении Большая Новоселка.

"Российские войска, вероятно, пытаются выровнять линии фронта в направлениях Новопавловки и Курахово, чтобы продвинуться в Днепропетровскую область", - добавили в ISW.

Связанный с Кремлем российский милблогер заявил, что российские войска также пытаются выровнять линию фронта возле Удачного (северо-восток от Новопавловки вдоль трассы Т-0406 Покровск-Меховая) и Муравки (юго-восток от Удачного и севернее Горихово).

Представитель Южных сил обороны Украины полковник Вячеслав Волошин сообщил 12 июня, что за последние сутки российские войска провели 46 атак на направлении Новопавловки. По его словам, это самая активная атака российских войск в этом районе линии фронта с начала полномасштабного вторжения.

Волошин также сообщил 11 июня, что российские войска используют мотоциклы в атаках, чтобы попытаться быстро продвинуться и затруднить Украине укрепление этого района.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, по состоянию на 11 июня российских войск нет на административной границе Донецкой и Днепропетровской областей.

Военный эксперт Денис Попович отметил, что наиболее ощутимое продвижение российских войск сейчас фиксируется в Сумской области.

"Враг занял уже более десяти населенных пунктов. Это приграничные села. Его цель - выйти поближе к Сумам и попытаться установить огневой контроль над этим городом с помощью дронов и артиллерии", - сказал он.

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак считает, что угроза прямого наступления на Сумы реальна. Российская Федерация уже контролирует почти 250 квадратных километров территории Сумской области, и это очень много. Кроме того, каждый день военное присутствие оккупантов на Сумщине расширяется. В такой ситуации могут начаться очень серьезные бомбардировки города Сумы.

Тем временем в DeepState заявили о продвижении врага на Харьковщине. Оккупационные войска продвигаются на правом берегу реки Оскол и захватили важный населенный пункт.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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