Рванула, стиснув зубы: Максим Галкин показал, чем разозлил Аллу Пугачеву

Комик поделился настоящими эмоциями Примадонны.

https://glavred.info/starnews/rvanula-stisnuv-zuby-maksim-galkin-pokazal-chem-razozlil-allu-pugachevu-10679495.html Ссылка скопирована

Пугачева и Галкин новости - комик показал необычные кадры с Примадонной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Кратко:

Максим Галкин показал новое видео с Аллой Пугачевой

В кадре Примадонна ринулась за мужем в погоню

В последнее время Алла Пугачева редко появляется в информационном пространстве, и все чаще занимает позицию фото- и видеооператора для своей семьи. Однако поклонники не теряли надежду увидеть, как сейчас поживает Примадонна.

Сюрприз для них сделал Максим Галкин. В своем блоге в Instagram он опубликовал редкое видео с супругой.

видео дня

В кадре Алла Борисовна сперва умиротворенно прогуливается по пляжу, а затем замечает, что ее снимают. В шутку артистка изображает злость на мужа, и бросается за ним в погоню. Забавный момент Галкин оставил без комментария, лишь добавил эмодзи красного сердечка.

В комментариях фанаты Пугачевой и ее семьи радуются, что знаменитости находятся в хорошем настроении и здравии.

Пугачева и Галкин новости - комик показал необычные кадры с Примадонной / instagram.com/maxgalkinru

Пугачева и Галкин новости - комик показал необычные кадры с Примадонной / instagram.com/maxgalkinru

Пугачева и Галкин новости - комик показал необычные кадры с Примадонной / instagram.com/maxgalkinru

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Максим Галкин - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.

На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги и признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.

Читайте также:

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред