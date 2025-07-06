Максим Галкин показал уютный домашний момент с дочерью Лизой и Аллой Пугачевой

Кратко:
- Максим Галкин вместе с Лизой приготовили завтрак
- Процесс на видео снимала Алла Пугачева
Российский комик и шоумен Максим Галкин продемонстрировал талант, о котором прежде знали лишь его близкие. Артист решил поупражняться в кулинарии, и для демонстрации своих способностей выбрал блюдо, которое дома готовит только он - яичницу.
Ассистировала Галкину на кухне его 11-летняя дочь Лиза. В качестве комментатора и видеооператора выступила Алла Пугачева. Кулинарный ролик вышел на странице юмориста в Instagram.
Вместе с дочерью Максим Галкин приготовил завтрак для семьи, а поклонники узнали, что Примадонна очень любит лук, который ее муж добавляет в блюдо. Простота рецепта компенсировалась яркостью красок и харизматичностью поваров - в комментариях к видео Максим и Лиза получили множество хвалебных отзывов.
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Максим Галкин - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.
На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги и признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.
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О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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