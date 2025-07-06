Максим Галкин показал уютный домашний момент с дочерью Лизой и Аллой Пугачевой

Поклонники узнали, чем в доме Галкина занимается исключительно он.

https://glavred.info/starnews/maksim-galkin-pokazal-uyutnyy-domashniy-moment-s-docheryu-lizoy-i-alloy-pugachevoy-10679174.html Ссылка скопирована

Максим Галкин сейчас - комик с дочерью показали коронный рецепт / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Кратко:

Максим Галкин вместе с Лизой приготовили завтрак

Процесс на видео снимала Алла Пугачева

Российский комик и шоумен Максим Галкин продемонстрировал талант, о котором прежде знали лишь его близкие. Артист решил поупражняться в кулинарии, и для демонстрации своих способностей выбрал блюдо, которое дома готовит только он - яичницу.

Ассистировала Галкину на кухне его 11-летняя дочь Лиза. В качестве комментатора и видеооператора выступила Алла Пугачева. Кулинарный ролик вышел на странице юмориста в Instagram.

видео дня

Вместе с дочерью Максим Галкин приготовил завтрак для семьи, а поклонники узнали, что Примадонна очень любит лук, который ее муж добавляет в блюдо. Простота рецепта компенсировалась яркостью красок и харизматичностью поваров - в комментариях к видео Максим и Лиза получили множество хвалебных отзывов.

Максим Галкин сейчас - комик с дочерью показали коронный рецепт / instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин сейчас - комик с дочерью показали коронный рецепт / instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин сейчас - комик с дочерью показали коронный рецепт / instagram.com/maxgalkinru

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Максим Галкин - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.

На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги и признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.

Читайте также:

О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред