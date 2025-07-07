Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Камалия засветилась в компании нового мужчины: почему поклонники "протестуют"

Анна Подгорная
7 июля 2025, 17:59
84
На камеру попали горячие моменты между Камалией и загадочным кавалером.
Камалия
Камалия личная жизнь - певица показала нового мужчину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Кратко:

  • Камалия опубликовала видео с неизвестным парнем, который не сводит с нее глаз
  • Далеко не все фанаты артистки одобрили ее выбор

Весной 2023 года украинская певица Камалия объявила о расставании с мужем, британо-пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром, после 20 лет вместе. Позже стало известно, что мужчина выдвинул условие: они будут скрывать развод от детей, двойняшек Арабеллы и Мирабеллы, до достижения ими совершеннолетия. Сейчас девочкам 11 лет.

Исходя из этого Камалия может строить свою личную жизнь с новыми партнерами, но тайно. Ее это правило устраивало, но лишь до недавних пор: артистка не только намекнула на новый роман, но и показала загадочного избранника в Instagram.

видео дня

"Горячий взгляд... Когда мужчины смотрят на тебя с таким горячим взглядом, а ты не реагируешь - это значит, что твое сердце уже занято или просто не хочешь никаких отношений?" - написала певица под видео, которое состоит из кадров ее самой в компании привлекательного мужчины, который буквально пожирает ее глазами.

Ролик разделил поклонников Камалии на два лагеря: одни радуются ее новому счастью, другие предостерегают ее от поспешных решений и пытаются убедить в том, что ее бывший муж гораздо лучше нового партнера. Сама же артистка пока хранит загадочное молчание.

Камалия
Камалия личная жизнь - певица показала нового мужчину / instagram.com/kamaliyaofficial
Камалия
Камалия личная жизнь - певица показала нового мужчину / instagram.com/kamaliyaofficial
Камалия
Камалия личная жизнь - певица показала нового мужчину / instagram.com/kamaliyaofficial
Камалия
Камалия личная жизнь - певица показала нового мужчину / instagram.com/kamaliyaofficial

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что морпех и защитник "Азовстали" Михаил Дианов женился и впервые показал избранницу. Прежде воин скрывал любимую по имени Мирослава.

Также украинская ведущая, блогерша и звезда шоу "Аферисты в сетях" Елена-Кристина Лебедь намекнула на беременность - показала уже заметно округлившийся животик.

Читайте также:

О персоне: Камалия

Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.

По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".

В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Камалия Певица Камалия новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Вернулся, чтобы попрощаться: после освобождения из плена умер Валерий Зеленский

Вернулся, чтобы попрощаться: после освобождения из плена умер Валерий Зеленский

19:27Украина
Блеяния лютой пропаганды: Лавров пожаловался на Украину и сделал предложение Венгрии

Блеяния лютой пропаганды: Лавров пожаловался на Украину и сделал предложение Венгрии

19:07Мир
Украинцы могут получить компенсации по-новому: Кабмин принял важное решение

Украинцы могут получить компенсации по-новому: Кабмин принял важное решение

18:39Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Елена Мозговая впервые назвала имя певца, который надоумил ее бросить петь

Елена Мозговая впервые назвала имя певца, который надоумил ее бросить петь

Раскрыт секрет флага Украины: почему он сине-желтый и когда появился впервые

Раскрыт секрет флага Украины: почему он сине-желтый и когда появился впервые

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 11 секунд найти цифру 208

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 11 секунд найти цифру 208

Как правильно выбрать колбасу: неожиданный ответ просто сразит наповал

Как правильно выбрать колбасу: неожиданный ответ просто сразит наповал

Карта Deep State онлайн за 7 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

19:27

Вернулся, чтобы попрощаться: после освобождения из плена умер Валерий Зеленский

19:07

Блеяния лютой пропаганды: Лавров пожаловался на Украину и сделал предложение Венгрии

19:06

Что скрывают легенды об Ольге: писатель рассказал о неожиданной стороне княгини

19:00

Как РФ пытается расширить театр боевых действий за счет новых территорий Украинымнение

18:55

Как проверить, была ли фамилия русифицирована - филолог назвала четыре признакаВидео

Путин способен финансировать войну еще 2-4 года - АлексашенкоПутин способен финансировать войну еще 2-4 года - Алексашенко
18:39

Украинцы могут получить компенсации по-новому: Кабмин принял важное решение

18:25

Только люди с высоким IQ справятся: какое число изображено на рисунке

18:24

Как проверить ягоды и фрукты на нитраты - тревожные признаки, о которых стоит знатьВидео

17:59

Взрывы под Москвой: Генштаб раскрыл детали атаки на завод боеприпасов для Шахедов

Реклама
17:59

Камалия засветилась в компании нового мужчины: почему поклонники "протестуют"

17:46

РФ размечталась о "денацификации" Украины: в Киеве сделали жесткое заявление

17:34

Украина потеряла шанс ликвидировать угрозу на Донбассе из-за приказа Порошенко не атаковать колонны Гиркина - эксперт

17:27

Почему нельзя ставить памятник до года и что делать с крестом - ответ священникаВидео

17:12

Масштабные взрывы возле Житомира: в полиции рассказали, что произошло на самом деле

17:09

Придет ли беда в семью, если сжечь свадебное платье: священник поставил точку в вопросеВидео

17:07

Только уволили и сразу "самоликвидировался": в РФ нашли мертвым экс-министра транспорта

16:52

Как обеспечить себе пенсию в 80% от дохода: министр соцполитики дала совет

16:22

В Украине меняют работу ТЦК на фоне ударов России - как это повлияет на мобилизацию

16:10

Точно не "I'm very tired" - как выразить усталость на английском, чтобы не опозоритьсяВидео

15:48

Гороскоп на Полнолуние в июле: только один знак зодиака получит финансовый бонус

Реклама
15:28

Было попадание: дроны ГУР атаковали НПЗ в Краснодарском крае

15:11

Фитофтора моментально исчезнет: два "золотых" правила для большого урожая помидоровВидео

15:10

Главные условия завершения войны: Лавров озвучил наглые "хотелки" Кремля

15:07

Жителей одной области призвали быть в безопасных местах: что произошло

14:56

"Пакет школьника": дети в Украине смогут получить 5 тыс грн – как оформить выплату

14:56

Когда отстроят новый корпус Охматдета: Соломия Витвицкая раскрыла дату

14:30

У жены набушника Недова подозрительно выросли доходы в десятки раз: он должен быть уволен после Бравермана – расследование

14:22

Украину накроют мощные грозы и завалит градом: синоптик назвал опасные даты

14:14

В РФ заявили о прорыве на Днепропетровщину: в ВСУ рассказали о ситуации на фронтеВидео

14:04

Гороскоп на завтра 8 июля: Тельцам - неожиданная встреча, Водолеям - ссора

14:02

Чем отличаются 2 парней: только человек со "зрением орла" найдет ответ

13:41

Почему 8 июля нельзя ругаться и ссориться: какой церковный праздник

13:29

Уже не на вес золота: названы продукты, на которых сейчас можно круто сэкономить

13:10

Путин может финансировать войну еще много лет благодаря хитрому плану - АлексашенкоВидео

13:04

ТЦК меняют формат работы после ударов РФ: в ВСУ сделали важное заявление

12:52

В Украине растет спрос на подержанные авто из-за границы: ТОП-модели июня

12:51

"То, что она пережила, - не передать словами": какими были последние дни покойной Татьяны Шелиги

12:20

Можно доверить все: 3 знака зодиака никогда не раскроют ваши секреты

12:07

Украинцев призвали быть осторожными на улице: какая опасность скоро накроет нашу страну

12:03

"Скрещенные с чертиком": священник назвал игрушку, которую нельзя покупать детямВидео

Реклама
11:52

Зарплаты в Украине не успевают за ростом цен: инфляция "съедает" доходы

11:50

В двух городах раненые после "прилетов" по зданиям ТЦК: РФ ударила дронамиФотоВидео

11:19

"Сокращение военных расходов" РФ: экономист объяснил заявление ПутинаВидео

11:05

Мухи не выдержат и исчезнут: 4 натуральных средства отпугнут насекомых от вашего дома

11:00

Китайский гороскоп на завтра 8 июля: Тиграм - серьезный разговор, Петухам - компромисс

10:55

Упрощает поставки вооружения: в Украине заработал маркетплейс для армии

10:48

Новый налет дронов на Украину: взрывы прогремели в двух областях, первые деталиФотоВидео

10:07

Трамп сделал громкое заявление о помощи Украине и "наехал" на Путина

10:04

Украинцам выписывают штрафы за "неправильные" паспорта: сколько придется заплатить

10:00

"Такого за три года не было": военный ошеломил заявлением о Запорожье

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять