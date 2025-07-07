Камалия засветилась в компании нового мужчины: почему поклонники "протестуют"

На камеру попали горячие моменты между Камалией и загадочным кавалером.

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Камалия личная жизнь - певица показала нового мужчину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Кратко:

Камалия опубликовала видео с неизвестным парнем, который не сводит с нее глаз

Далеко не все фанаты артистки одобрили ее выбор

Весной 2023 года украинская певица Камалия объявила о расставании с мужем, британо-пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром, после 20 лет вместе. Позже стало известно, что мужчина выдвинул условие: они будут скрывать развод от детей, двойняшек Арабеллы и Мирабеллы, до достижения ими совершеннолетия. Сейчас девочкам 11 лет.

Исходя из этого Камалия может строить свою личную жизнь с новыми партнерами, но тайно. Ее это правило устраивало, но лишь до недавних пор: артистка не только намекнула на новый роман, но и показала загадочного избранника в Instagram.

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"Горячий взгляд... Когда мужчины смотрят на тебя с таким горячим взглядом, а ты не реагируешь - это значит, что твое сердце уже занято или просто не хочешь никаких отношений?" - написала певица под видео, которое состоит из кадров ее самой в компании привлекательного мужчины, который буквально пожирает ее глазами.

Ролик разделил поклонников Камалии на два лагеря: одни радуются ее новому счастью, другие предостерегают ее от поспешных решений и пытаются убедить в том, что ее бывший муж гораздо лучше нового партнера. Сама же артистка пока хранит загадочное молчание.

Камалия личная жизнь - певица показала нового мужчину / instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия личная жизнь - певица показала нового мужчину / instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия личная жизнь - певица показала нового мужчину / instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия личная жизнь - певица показала нового мужчину / instagram.com/kamaliyaofficial

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О персоне: Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

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