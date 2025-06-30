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"Дети ругают, что это вредно": Камалия призналась в тайной зависимости

Анна Подгорная
30 июня 2025, 12:37
339
Певица Камалия отмечает, что делает это для снятия стресса.
Камалия
Камалия сейчас - певица рассказала о вредных привычках / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Кратко:

  • С началом войны у Камалии появились две вредные привычки
  • Артистка не знает, какую альтернативу им подобрать

Украинская певица Камалия, как и многие украинцы во время полномасштабной войны, находится под постоянным влиянием стресса. Увы, чтобы регулировать свое эмоциональное состояние артистка выбрала не самые полезные способы, которые превратились во вредные привычки.

В интервью для "Наодинці" певица призналась, что в последнее врем чаще стала употреблять алкоголь: если раньше для нее это была редкость, то теперь это бокал вина перед сном. К тому же Камалия стала курить так много, что даже ее дети забили тревогу.

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"Я не могу заснуть, если я бокал вина не выпью вечером. Раньше это было очень редко. Я не напиваюсь, не пью бутылками. Я курю, как бешеная. Мои дети меня ругают, что это вредно. Я это понимаю. Но для меня это снятие стресса. Я не знаю, чем можно заменить. Я и медитирую, и занимаюсь конным спортом. Но сколько я сейчас курю - это просто ужасная привычка. Очень сильно закурила во время войны. Не сигареты, а "электронку", - рассказала звезда.

Камалия
Камалия сейчас - певица рассказала о вредных привычках / Скриншот YouTube

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Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказал, что Pivovarov получил звание Заслуженного артиста Украины за вклад в развитие страны. Знаменательное для карьеры Артема Пивоварова событие произошло в День его рождения.

Также стало известно, что что турецко-украинский бизнесмен Мурат Налчаджиоглу расстался с девушкой-тренером. О его романе с Людмилой Оверковской стало известно лишь в апреле.

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Кто такая Камалия

Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.

По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".

В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

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