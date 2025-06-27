Выбрал Таню: Камалия рассказала, почему развелась с мужем-миллионером

Певица Камалия рассказала о том, как дочь от первого брака ее мужа разрушила брак певицы.

https://glavred.info/starnews/vybral-tanyu-kamaliya-rasskazala-pochemu-razvelas-s-muzhem-millionerom-10676840.html Ссылка скопирована

Камалия и Мохаммад Захур развелись / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Кратко:

Кто стал причиной развода пары

Что они решили сказать своим дочерям

Украинская известная певица Камалия рассказала о своей личной жизни и поделилась подробностями развода со своим мужем-миллионером Мохаммадом Захуром.

Как рассказала она в интервью ТСН, причин для развода было несколько. "По накоплению. Когда мужчина выбирает дочку и говорит фразу, что лучше я с тобой разведусь, чем брошу Таню (дочь от первого брака - авт.). Хотя я никого не заставляла бросать Таню. Для меня это было очень обидно", - делится певица.

видео дня

Камелия рассказала о разводе / Фото скриншот

По словам Камалии, прежде чем что-то сказать, нужно хорошо подумать, ведь можно очень сильно ранить. "Было очень сложно. Меня это очень обижало, он не слушал меня как свою жену. Когда я просила его - только не под одну крышу с детьми от твоего первого брака. Было много возможностей, куда поехать, но Захур меня не услышал. Как только я его не умоляла год, он меня не слышал", - делится она.

Она добавляет, что у Захура была своя задача - он хотел, чтобы семья сдружилась. Ведь у Тани приблизительно такие же девочки по возрасту, как общие дети Камалии и Захура. "А оно наоборот разъединило. Я это чувствовала, я это знала, что так может случится. Я не буду терпеть в свою сторону обиды. У Тани тоже очень сложный характер. Поэтому две хозяйке под одной крышей... Тем более, что Таня ревновала меня с самых первых дней. Она всегда мечтала, чтобы ее родители снова сошлись. Хотя она 8 лет уже были разведены до меня", - поясняет Камалия.

Камелия рассказала о разводе / Фото скриншот

Камелия добавляет, что вместе с мужем они приняли решение, что не будут говорить детям до 18 лет о том, что они больше не муж и жена.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Певица Камалия - последние новости по теме

Ранее Главред сообщал, как украинская певица Камалия призналась, что не рассказала детям про ее развод с Мохаммадом Захуром. Она подчеркнула, что бывший муж запретил ей делать это до совершеннолетия девочек.

Также стало известно, что у разведенной Камалии психологические проблемы, в связи с которыми ей необходимы регулярные консультации со специалистом. Певица раскрыла причину своего сильного стресса.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред