Выбрал Таню: Камалия рассказала, почему развелась с мужем-миллионером

Кратко:
- Кто стал причиной развода пары
- Что они решили сказать своим дочерям
Украинская известная певица Камалия рассказала о своей личной жизни и поделилась подробностями развода со своим мужем-миллионером Мохаммадом Захуром.
Как рассказала она в интервью ТСН, причин для развода было несколько. "По накоплению. Когда мужчина выбирает дочку и говорит фразу, что лучше я с тобой разведусь, чем брошу Таню (дочь от первого брака - авт.). Хотя я никого не заставляла бросать Таню. Для меня это было очень обидно", - делится певица.
По словам Камалии, прежде чем что-то сказать, нужно хорошо подумать, ведь можно очень сильно ранить. "Было очень сложно. Меня это очень обижало, он не слушал меня как свою жену. Когда я просила его - только не под одну крышу с детьми от твоего первого брака. Было много возможностей, куда поехать, но Захур меня не услышал. Как только я его не умоляла год, он меня не слышал", - делится она.
Она добавляет, что у Захура была своя задача - он хотел, чтобы семья сдружилась. Ведь у Тани приблизительно такие же девочки по возрасту, как общие дети Камалии и Захура. "А оно наоборот разъединило. Я это чувствовала, я это знала, что так может случится. Я не буду терпеть в свою сторону обиды. У Тани тоже очень сложный характер. Поэтому две хозяйке под одной крышей... Тем более, что Таня ревновала меня с самых первых дней. Она всегда мечтала, чтобы ее родители снова сошлись. Хотя она 8 лет уже были разведены до меня", - поясняет Камалия.
Камелия добавляет, что вместе с мужем они приняли решение, что не будут говорить детям до 18 лет о том, что они больше не муж и жена.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Певица Камалия - последние новости по теме
Ранее Главред сообщал, как украинская певица Камалия призналась, что не рассказала детям про ее развод с Мохаммадом Захуром. Она подчеркнула, что бывший муж запретил ей делать это до совершеннолетия девочек.
Также стало известно, что у разведенной Камалии психологические проблемы, в связи с которыми ей необходимы регулярные консультации со специалистом. Певица раскрыла причину своего сильного стресса.
Вас может заинтересовать:
- Камалия раскрыла секрет 20-часовой диеты
- Камалия показала лицо без макияжа и свой "цыганский" дом
- "Подобен на Захура": Камалия приоткрыла тайну своей личной жизни
Кто такая Камалия
Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.
По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".
В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред