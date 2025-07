Филологи раскрыли 5 фраз, которые лучше всего передают усталость на английском.

Люди, изучающие английский язык, часто пытаются выразить усталость простыми словами - например, фразой "I'm very-very tired". Однако носители языка так не говорят. Вместо этого они используют ряд ярких и эмоционально насыщенных фраз, которые значительно лучше передают степень усталости - как физической, так и эмоциональной.

Как объяснили преподаватели онлайн-школы английского Study Less, английский язык имеет богатый арсенал идиом и синонимов, которые передают самые разные состояния истощения - от простой усталости до полного выгорания. Вот несколько примеров, которые реально используют носители языка:

Tuckered out - означает сильно уставший, истощенный. Например: "I'm completely tuckered out after that hike" (Я напрочь измотан после того похода).

- означает сильно уставший, истощенный. Например: "I'm completely tuckered out after that hike" (Я напрочь измотан после того похода). Frazzled - "вымотанный", когда усталость уже начинает влиять не только на тело, но и на нервы. Часто используется в стрессовых ситуациях. "I've been dealing with the kids all day - I'm totally frazzled" (Я целый день занимался детьми - я совсем измотан).

- "вымотанный", когда усталость уже начинает влиять не только на тело, но и на нервы. Часто используется в стрессовых ситуациях. "I've been dealing with the kids all day - I'm totally frazzled" (Я целый день занимался детьми - я совсем измотан). Drained - "измученный", физически и морально истощенный, когда энергия исчерпана. Это может быть и физическая, и эмоциональная усталость: "After the meeting, I felt completely drained" (После встречи я чувствовал себя полностью истощенным).

Если же ситуация действительно критическая, и вы буквально падаете с ног, используют фразу: Dead on your feet - означает "валиться с ног", когда хочешь только лечь и больше ничего не делать. Например: "I've been working since 5am - I'm dead on my feet" (Я работаю с пяти утра - я просто валюсь с ног).

Для описания абсолютного эмоционального выгорания, когда нет сил даже на элементарные вещи, например, поесть, применяют: Completely burned out - "абсолютно выгоревший", полностью исчерпанный и физически, и морально.

Онлайн-школа Study Less отмечает, что использование этих выражений делает речь живой и естественной, помогает точнее передавать свои ощущения и быть понятным для носителей английского. Поэтому, если в следующий раз почувствуете себя невероятно уставшим, забудьте о "very-very tired" и попробуйте употребить одно из этих ярких и метких слов.

Об источнике: Study Less Study Less - это онлайн-школа английского языка нового формата, которая сосредоточена на результате: довести каждого студента до нужного ему уровня. Школа базируется на трех ключевых компонентах для достижения успеха: теория, практика и использование языка в реальной жизни. В YouTube насчитывается 19,6 тыс. подписчиков, а в TikTok - 10.5 тыс. подписчиков.

