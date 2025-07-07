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Точно не "I'm very tired" - как выразить усталость на английском, чтобы не опозориться

Руслана Заклинская
7 июля 2025, 16:10
53
Филологи раскрыли 5 фраз, которые лучше всего передают усталость на английском.
Точно не 'I'm very tired' - как выразить усталость на английском, чтобы не опозориться
5 крутых фраз, чтобы звучать как носитель английского / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Почему фраза "I'm very-very tired" является некорректной
  • Какие фразы используют носители английского языка для выражения усталости
  • В каких контекстах эти фразы употребляются

Люди, изучающие английский язык, часто пытаются выразить усталость простыми словами - например, фразой "I'm very-very tired". Однако носители языка так не говорят. Вместо этого они используют ряд ярких и эмоционально насыщенных фраз, которые значительно лучше передают степень усталости - как физической, так и эмоциональной.

Как объяснили преподаватели онлайн-школы английского Study Less, английский язык имеет богатый арсенал идиом и синонимов, которые передают самые разные состояния истощения - от простой усталости до полного выгорания. Вот несколько примеров, которые реально используют носители языка:

видео дня
  • Tuckered out - означает сильно уставший, истощенный. Например: "I'm completely tuckered out after that hike" (Я напрочь измотан после того похода).
  • Frazzled - "вымотанный", когда усталость уже начинает влиять не только на тело, но и на нервы. Часто используется в стрессовых ситуациях. "I've been dealing with the kids all day - I'm totally frazzled" (Я целый день занимался детьми - я совсем измотан).
  • Drained - "измученный", физически и морально истощенный, когда энергия исчерпана. Это может быть и физическая, и эмоциональная усталость: "After the meeting, I felt completely drained" (После встречи я чувствовал себя полностью истощенным).

Если же ситуация действительно критическая, и вы буквально падаете с ног, используют фразу: Dead on your feet - означает "валиться с ног", когда хочешь только лечь и больше ничего не делать. Например: "I've been working since 5am - I'm dead on my feet" (Я работаю с пяти утра - я просто валюсь с ног).

Для описания абсолютного эмоционального выгорания, когда нет сил даже на элементарные вещи, например, поесть, применяют: Completely burned out - "абсолютно выгоревший", полностью исчерпанный и физически, и морально.

Смотрите видео о том, что говорят носители английского, когда они очень устали:

Онлайн-школа Study Less отмечает, что использование этих выражений делает речь живой и естественной, помогает точнее передавать свои ощущения и быть понятным для носителей английского. Поэтому, если в следующий раз почувствуете себя невероятно уставшим, забудьте о "very-very tired" и попробуйте употребить одно из этих ярких и метких слов.

Важнейшее английское слово "to be" открывает путь к легкому старту в изучении языка. Ранее Главред объяснял, что такое глагол "to be" и почему он важен.

Некоторые слова из русского языка часто неправильно переводят на украинский, из-за чего возникают ошибки в речи. Учительница украинского языка из Днепра Светлана Чернышева объяснила, как сказать на украинском "любимица".

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Об источнике: Study Less

Study Less - это онлайн-школа английского языка нового формата, которая сосредоточена на результате: довести каждого студента до нужного ему уровня. Школа базируется на трех ключевых компонентах для достижения успеха: теория, практика и использование языка в реальной жизни. В YouTube насчитывается 19,6 тыс. подписчиков, а в TikTok - 10.5 тыс. подписчиков.

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