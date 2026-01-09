Быстрая пицца без теста: рецепт шикарного блюда за 10 минут

Рецепт пиццы, для которой не нужно ни готовить, ни покупать корж.

Рецепт вкусной пиццы без теста / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Пицца — одно из самых любимых блюд многих. Но в классическом виде для ее приготовления нужно замешивать тесто. Однако существует также крутой вариант пиццы из лаваша.

Главред узнал, что ее приготовление займет считанные минуты, но при этом пицца не уступит по вкусу классическому блюду. Рецептом такой пиццы в TikTok поделилась украинская блогерша Анастасия Симашко.

Пицца из лаваша - рецепт

Ингредиенты

Лаваш

Кетчуп

Майонез

Куриная колбаса

Твердый сыр

Лаваш разрезаем пополам и каждую половину смазываем соусом из кетчупа и майонеза. На середину половинок лаваша выкладываем по куску колбасы, а поверх нее сыр.

Далее каждый кусок лаваша заворачиваем уголками внутрь, чтобы образовался треугольник. Выкладываем треугольники из лаваша кругом или на противень, или в аэрогриль и посыпаем их натертым сыром. Выпекаем до румяной корочки.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить пиццу из лаваша:

О персоне: Анастасия Симашко Анастасия Симашко - украинская блогерша, которая в соцсетях под ником top_havchik_cooking публикует разнообразные рецепты. На ее страницу в TikTok подписались более 270 тысяч пользователей.

