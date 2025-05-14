С добавлением секретного продукта: рецепт идеального теста для пиццы за 15 минут

Итальянская основа для пиццы готовится быстро и очень просто.

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Итальянский рецепт теста для пиццы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

Тесто для пиццы - одно из самых простых и самых сложных в приготовлении. Иногда основа получается слишком сухой и тонкой, моментами - жесткой. Главред узнал, как приготовить тесто для пиццы как в Италии.

Рецептом идеальной основы за 15 минут поделились на портале Shuba.life.

Для теста вам понадобится:

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мука пшеничная - 200 г;

манная крупа - 200 г;

вода - 260 мл;

дрожжи прессованные - 10 г;

сахар - 1 ст. л;

соль - 1 ч. л;

масло оливковое - 1 ст. л.

Сперва нагрейте воду до комнатной температуры, добавьте дрожжи, сахар и хорошо все размешайте. Затем всыпьте муку, манную крупу, перебитую блендером в порошок, и замесите тесто.

В конце добавьте соль и растительное масло. Замесите тесто до однородной консистенции на поверхности, присыпанной мукой. Переложите в миску, накройте пищевой пленкой и оставьте подходить на два часа.

Тесто нужно разделить на две равные части и сделать из них небольшие шарики. Не забывайте поверхность присыпать мукой, чтобы тесто не прилипало к столу.

Из готового теста руками сформируйте 2 круга толщиной 0,5 см.

Далее добавляйте свой любимый соус и начинку.

Вариантом для соуса могут быть перетертые томаты с розмарином, солью и маслом. Для начинки нарежьте моцареллу кусочками, сыр натрите на мелкую терку.

Поместите пиццу в разогретую до 200°C духовку. Выпекать нужно 10-12 минут.

Приятного аппетита!

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