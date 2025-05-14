С добавлением секретного продукта: рецепт идеального теста для пиццы за 15 минут

Тесто для пиццы - одно из самых простых и самых сложных в приготовлении. Иногда основа получается слишком сухой и тонкой, моментами - жесткой. Главред узнал, как приготовить тесто для пиццы как в Италии.
Рецептом идеальной основы за 15 минут поделились на портале Shuba.life.
Для теста вам понадобится:
- мука пшеничная - 200 г;
- манная крупа - 200 г;
- вода - 260 мл;
- дрожжи прессованные - 10 г;
- сахар - 1 ст. л;
- соль - 1 ч. л;
- масло оливковое - 1 ст. л.
Сперва нагрейте воду до комнатной температуры, добавьте дрожжи, сахар и хорошо все размешайте. Затем всыпьте муку, манную крупу, перебитую блендером в порошок, и замесите тесто.
В конце добавьте соль и растительное масло. Замесите тесто до однородной консистенции на поверхности, присыпанной мукой. Переложите в миску, накройте пищевой пленкой и оставьте подходить на два часа.
Тесто нужно разделить на две равные части и сделать из них небольшие шарики. Не забывайте поверхность присыпать мукой, чтобы тесто не прилипало к столу.
Из готового теста руками сформируйте 2 круга толщиной 0,5 см.
Далее добавляйте свой любимый соус и начинку.
Вариантом для соуса могут быть перетертые томаты с розмарином, солью и маслом. Для начинки нарежьте моцареллу кусочками, сыр натрите на мелкую терку.
Поместите пиццу в разогретую до 200°C духовку. Выпекать нужно 10-12 минут.
Приятного аппетита!
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