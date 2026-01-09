"Орешником по Ленину": раскрыты первые последствия атаки по Львову и настоящая цель удара

В ночь на 9 января РФ впервые ударила по Львовской области баллистической ракетой средней дальности "Орешник" - эксперты назвали цель атаки и планы Кремля.

https://glavred.info/war/oreshnikom-po-leninu-raskryty-pervye-posledstviya-ataki-po-lvovu-i-nastoyashchaya-cel-udara-10730861.html Ссылка скопирована

Ракета "Орешник" - раскрыты первые последствия атаки по Львову и цель удара / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Удар "Орешником" по Львову – какой сигнал послал Путин странам Запада

Почему Орешник попал в цель и почему ударили именно по Львову

Может ли Украина сбивать ракеты "Орешник"

В ночь на 9 января 2026 года Россия нанесла новый масштабный удар по Украине, в ходе которого по Львовской области была выпущена баллистическая ракета средней дальности "Орешник", которая может нести ядерный заряд. Звуки взрывов были слышны в самом Львове и в населенных пунктах области. Это первый за время полномасштабной войны подобный удар по западному региону вблизи границы с ЕС.

Главред собрал главное, что стоит знать об ударе "Орешником" по Львовщине.

видео дня

Удар "Орешником" по Львову – что известно

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что поздно вечером 8 января Россия атаковала территорию Украины с применением баллистической ракеты средней дальности "Орешник". По данным Воздушных сил ВСУ, запуск был осуществлен с полигона Капустин Яр в Астраханской области, где размещается соответствующий ракетный комплекс.

Кроме того, известно, что в ночь на 9 января силы противовоздушной обороны уничтожили 244 воздушные цели, под ударом оказались объекты критической инфраструктуры, а главным направлением атаки стала Киевская область. Всего зафиксировано поражение на 19 локациях.

Радиотехнические подразделения Воздушных сил обнаружили и сопровождали 278 средств воздушного нападения, среди которых было 36 ракет и 242 беспилотника различных типов.

Кроме того, по информации Воздушного командования "Запад", 8 января в 23:47 российские войска нанесли баллистический удар по объектам инфраструктуры во Львове.

"Воздушная цель двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час по баллистической траектории. Все силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования "Запад" находятся в постоянной готовности к отражению вражеских ударов с воздуха и делают все возможное для защиты родной земли", - резюмировали военные.

Время подлета ракеты "Орешник" к городам Украины / Инфографика Главред

Последствия удара Орешником по Львовщине

По словам начальника Львовской ОВА Максима Козицкого, в результате ракетного удара России был поврежден объект критической инфраструктуры. На месте атаки во Львове провели лабораторные проверки, которые подтвердили, что радиационный фон остается в пределах нормы, а превышение концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Позже Козицкий сообщил, что взрывная волна от ночной ракетной атаки вызвала автоматическое срабатывание защитного запорного клапана на газорегуляторном пункте в Рудно на улицах Садовой, Шевченко, Коперника и Узкой.

"До выяснения причин аварии специалисты перекрыли подачу газа на входе перед ГРП. Временно без газа 376 абонентов. Продолжаются работы по восстановлению газоснабжения. Кроме того, повреждения получили 6 частных грузовиков", - указал он.

Смотрите видео момента удара "Орешником" по Львовской области:

/ Скриншот

Путин послал сигнал странам Запада

Городской голова Львова Андрей Садовый, комментируя удар ракетой "Орешник", сообщил, что, по данным Воздушных сил, атаку на город осуществили баллистической ракетой. Воздушная цель двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч километров в час, что является чрезвычайно высоким показателем.

"Это первый случай применения такого типа удара по Львову за время полномасштабной войны. Город расположен менее чем в 70 километрах от границы с Европейским Союзом. Это четкий сигнал для наших международных партнеров: война России не останавливается ни перед какими границами. Между тем Минобороны врага заявляет, что этот "Орешник" якобы "месть" за вымышленную атаку на дачу российского диктатора. Ничего нового от страны убийц и лжецов", - указал он в посте в Facebook,

Заявление Минобороны РФ

В то же время Министерство обороны РФ цинично заявило, что применение "Орешника" против Украины якобы стало ответом на вымышленную историю об атаке дронов на резиденцию диктатора и военного преступника Владимира Путина, которую российская сторона распространила в конце декабря. Также в РФ утверждают, что удары якобы были направлены по объектам производства беспилотников и энергетической инфраструктуре Украины.

"Сегодня ночью в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области, осуществленную в ночь на 29 декабря 2025 г., Вооруженными силами России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным наземным ракетным комплексом средней дальности "Орешник", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины", - говорится в сообщении.

Украина срочно созывает Совбез ООН

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к международному сообществу с призывом к совместной и решительной реакции на применение Россией против Украины баллистической ракеты "Орешник". Соответствующую позицию он изложил в заявлении, обнародованном на сайте МИД.

"Россия заявляет, что применила баллистическую ракету средней дальности так называемого типа "Орешник" против Львовской области. Такой удар вблизи границ ЕС и НАТО является серьезной угрозой безопасности на Европейском континенте и испытанием для трансатлантического сообщества. Мы требуем жесткого ответа на безответственные действия России", - отметил глава МИД.

Он подчеркнул, что Украина через дипломатические каналы доводит все подробности этого опасного удара до Соединенных Штатов, европейских партнеров, а также других государств и международных организаций. Он подчеркнул абсурдность попыток Москвы оправдать атаку выдуманной историей о якобы ударе дронов по резиденции Владимира Путина, которого на самом деле не было, что в очередной раз свидетельствует о том, что России не нужны реальные поводы для террора и войны.

Сибига отметил, что применение ракеты средней дальности вблизи границ Европейского Союза и НАТО на фоне вымышленных поводов является реальной глобальной угрозой, которая требует соответствующего глобального ответа.

По его мнению, необходимы дальнейшие жесткие шаги против российского теневого танкерного флота, а также против нефтяных доходов, финансовых схем и активов РФ. Такие меры должны вводиться не только в Европе, но и во всем мире, и действия США в этом направлении он назвал правильными.

"Мы призываем все ответственные государства и международные организации немедленно разоблачать российскую ложь и усиливать давление на агрессора. Мы будем инициировать международные действия — срочное заседание Совета Безопасности ООН, заседание Совета Украина-НАТО, а также соответствующие шаги в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ", — резюмирует он.

Совет безопасности ООН / Инфографика: Главред

Что известно о ракете "Орешник"

В ночь на 8 января Россия впервые нанесла удар по Львову баллистической ракетой средней дальности "Орешник", запущенной с полигона "Капустин Яр". Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что специалисты будут детально изучать обломки этой ракеты.

"Путин называет ее "Орешником". Можно сказать, что она создана на основе ракеты "Рубеж". Это баллистическая ракета средней дальности. Ну, что именно, ну действительно, какие там были обломки, как ее называть, я думаю, что разберутся эксперты, которые будут исследовать именно по обломкам, что это была за ракета. Ну, и по другим факторам. Я думаю, разведка тоже подскажет", — сказал он в эфире"Спільне. Спротив".

Он отметил, что подобные ракеты ранее не перехватывались, поэтому вопрос их сбивания остается крайне сложным. По его словам, "Орешник" имеет многоблочную конструкцию из 36 поражающих элементов, и механизмов эффективного перехвата таких целей пока не применяли. В то же время Игнат предположил, что западные партнеры Украины уже анализируют возможные способы противодействия этому вооружению, в частности в отношении средств и дистанций перехвата.

РС 26 "Рубеж" — что известно / Инфографика: Главред

Какова цель удара по Львову

Юрий Игнат также подчеркнул, что использование Россией баллистических ракет средней дальности имеет целью запугивание Запада и влияние на партнеров Украины. Удар "Орешником" по Львовской области он назвал показательным и направленным на создание резонанса в СМИ. По его словам, российский режим не впервые пытается запугать таким вооружением, применяя его против Украины, в частности ранее подобные атаки фиксировались в районе Днепра, а теперь — на Львовщине.

Он отметил, что такими ударами РФ стремится достичь громкого информационного эффекта и продемонстрировать якобы возможность наносить удары вблизи границ стран НАТО.

"Таким образом противник создает мощную и медийную тему, потому что нужно запугать Запад. Мол, "мы бьем далеко, бьем аж под границы стран НАТО". Географическое расположение Львова, понятно, близко к Польше. Поэтому противник выбрал этот регион, чтобы провести такие атакующие действия с целью влияния на наших партнеров", - отметил Игнат.

Кроме давления на международных партнеров, массированные обстрелы имеют и цель психологического воздействия на население Украины, особенно накануне похолодания, ведь атаки направляются на объекты критической инфраструктуры в разных регионах, включая Киев, Запорожье и Днепр, что приводит к перебоям с электроснабжением.

По чему реально попал Орешник

Удар по Львовской области баллистической ракетой средней дальности "Орешник" в ночь на 9 января имел скорее демонстративный характер и был сигналом для Европы. Об этом сообщил специалист по радиосвязи Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш". По его словам, ракета пробила две плиты перекрытия, в результате чего было уничтожено полное собрание сочинений Ленина.

Он подчеркнул, что атака по Львову не имела цели нанести масштабные разрушения или поразить стратегические объекты. По его мнению, это была демонстрация возможностей и решимости России, адресованная европейским странам, именно поэтому для удара выбрали город на западе Украины.

"Чтобы вы понимали энергетику поражающих элементов удара на одном примере: пробило две плиты перекрытия и сожгло полное собрание сочинений Ленина в помещении (архив в подвале). Я не шучу", - указал он.

Также эксперт подчеркнул, что распространяемые российскими пропагандистскими каналами утверждения о якобы сверхглубоком проникновении ракеты в землю на десятки метров не соответствуют действительности.

/ Скриншот

Почему ударили именно по Львову - какие могут быть последствия от удара "Орешником"

Авиационный эксперт и бывший инженер-испытатель КБ "Антонов" Константин Криволап в эксклюзивном комментарии Главреду заявил, что если бы заявленной целью удара ракетой "Орешник" действительно был ответ на якобы атаку по резиденции Путина, то более логичной целью стал бы правительственный квартал в Киеве, а не другие регионы.

"Если россияне хотят бить по "центрам принятия решений", то логично бить по центру, ведь якобы это "ответ за Валдай". Но тогда это фактически покушение на первое лицо. Тогда, соответственно, нужно "охотиться" именно за первым лицом — бить либо по Банковой, либо по правительственному кварталу, либо где-то в Киеве. А здесь — газохранилище на Львовщине", — указал он.

Он обратил внимание, что накануне Институт изучения войны допускал возможность удара по газохранилищу, и именно о таком направлении, по его словам, могла докладывать российская разведка. По мнению эксперта, подобные действия Россия использует как инструмент давления или попытку принудить к определенным уступкам.

Криволап также отметил, что совокупность фактов свидетельствует, что "Орешник" существует скорее как демонстрационная система, но не является полноценной боевой ракетой. Изначально ее проектировали под ядерное применение, и она не приспособлена для эффективного использования с обычной боевой частью.

"Фактически речь идет о бетонных или металлических болванках, которые падают с неба по принципу "метеоритного дождя". Там нет взрывчатого вещества — все разрушительное действие основано исключительно на кинетической энергии. Все, что происходит, — это проникновение в грунт за счет скорости", — подчеркнул он.

Эксперт пояснил, что эта ракета имеет существенное ограничение по минимальной дальности — около 700 километров. В случае запуска с севера Беларуси она фактически перелетела бы Киев и могла бы упасть значительно южнее, например в районе Херсона или Запорожья. Зато пуск с полигона Капустин Яр позволяет поражать цели по всей территории Украины, включая столицу. Выбор Львовщины он расценил как сигнал, адресованный прежде всего европейским странам, а не как чисто военное или испытательное действие.

"Речь идет не об эффективном поражении военных целей, а о воздействии на гражданское население: запугать гражданских, а в представлении Путина — еще и население Польши и Европы в целом. Мол, "смотрите, какой я страшный и на что способен". Думаю, логика именно такая", — утверждает эксперт.

Криволап убежден, что серьезной военной угрозы "Орешник" не представляет. По его мнению, гораздо более опасны ракеты семейства "Искандер" в различных модификациях, а также "Кинжал". К действительно мощным средствам поражения он также отнес Х-101 и особенно Х-22, которую назвал чрезвычайно разрушительной, хотя и неточной.

"То, что удар был нанесен по Стрыю, и что они вообще туда попали, вызывает удивление. И еще важный момент: "Орешник" задумывался как замена или дополнение к ракетному комплексу "Авангард". Его планировали использовать как гиперзвуковую систему для прорыва противоракетной обороны. Но этот проект, очевидно, не сложился, и тогда возникла идея: "А давайте попробуем "Орешником". Похоже, что именно это они и сделали — просто попробовали", — резюмирует он.

Ракета "Кинжал" / Инфографика: Главред

Россия имитировала ядерный удар по Львовской области — может ли Украина сбивать ракеты "Орешник"

Россия нанесла удар по Львовской области баллистической ракетой средней дальности, фактически отработав сценарий, подобный применению ядерного оружия. Об этом в комментарии 24 Каналу сообщил авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, отметив, что средства противодействия таким ракетам существуют, однако имеют существенные ограничения.

Он сообщил, что американская система THAAD или израильский комплекс Arrow способны перехватывать подобные цели. В то же время ключевая проблема заключается в отсутствии в Европе единой и целостной системы противоракетной обороны: одна установка есть в Германии, две — в Польше и еще одна — в Румынии.

Эксперт подчеркнул, что перехват таких ракет нужно осуществлять фактически еще на космическом участке траектории — до момента, когда боевая часть разделится на суббоеприпасы.

Удар по Львовской области, по его мнению, следует рассматривать как сигнал Путина европейским странам и предупреждение, что дальше РФ может нанести удар по Варшаве.

"Это просто бессмыслица со стороны России использовать такое оружие. Оно не несет никакой пользы. Это исключительно психологический эффект. Имитация запуска ядерного оружия", — отметил Храпчинский.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред