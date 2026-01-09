США задержали пятый нефтяной танкер "теневого флота" РФ - WSJ

На судно, которым ранее транспортировали российскую нефть, зашли американцы.

https://glavred.info/world/ssha-zaderzhali-pyatyy-neftyanoy-tanker-tenevogo-flota-rf-wsj-10730831.html Ссылка скопирована

США начали операцию на танкере для перевозки сырой нефти / Коллаж: Главред, фото: war-sanctions.gur.gov.ua/, facebook.com/UScoastguard

Главное:

США продолжают задерживать нефтяные танкеры

На судно Olina зашла береговая охрана США

На фоне борьбы с "теневым флотом" отношения между РФ и США могут обостриться

Утром 9 января береговая охрана США поднялась на борт нефтяного танкера Olina. Это уже пятое судно, которое пыталось обойти блокаду США и направлялось в Венесуэлу и из нее.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Официальные лица и компания Vanguard, занимающаяся безопасностью и отслеживанием судоходства, сообщили, что судно ранее называлось "Минерва М", было санкционировано США за его роль в транспортировке российской нефти.

видео дня

"Этот шаг, вероятно, обострит напряженность между Вашингтоном и Москвой через несколько дней после того, как США захватили судно, которое претендовало на защиту России и находилось под эскортом ВМС России", - пишет издание.

Reuters также сообщило больше деталей. Со ссылкой на американских чиновников издание пишет, что США захватывают танкер Olina в Карибском море вблизи Тринидада.

"Изъятие произошло после длительного преследования танкеров, связанных с санкционированными поставками венесуэльской нефти в регионе", - говорится в статье.

"Теневой флот" России / Инфографика: Главред

Какие планы у спецслужб по ударам по "теневому флоту" РФ - мнение эксперта

Главред писал , что, по словам военного эксперта Ивана Ступака, болезненным ударом для российской экономики станет расширение географии атак на нефтяные танкеры. Украина может выйти далеко за пределы Черного моря.

Удары будут нанесены по пустым танкерам, чтобы не допустить экологической катастрофы и не спровоцировать напряженность в европейском обществе, в Турции, Греции и т.д. Это будет делаться для того, чтобы танкеры под угрозой больших потерь и убытков отказывались заходить в российские порты.

Борьба с "теневым флотом" - последние новости

Ранее, 8 января, вблизи города Кастамон на побережье Турции беспилотник атаковал нефтяной танкер "Эльбус", находившийся в Черном море под флагом Палау.

Напомним, 7 января Главред писал, что в Атлантическом океане завершилась морская операция, которая длилась более двух недель. Береговая охрана США совместно с военными захватила нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой.

Накануне, 18 декабря, в Ростовской области России прогремели взрывы. Выяснилось, что это беспилотники атаковали танкер в порту Ростова. Среди членов экипажа тогда были погибшие.

Другие новости:

Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) — ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т. д., пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред