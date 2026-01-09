"Атака на Данию или захват Гренландии": раскрыт вероятный сценарий Трампа

Для США вопрос Гренландии сейчас вряд ли стоит остро в практической плоскости, считает Максим Розумный.

Дональд Трамп высказывает претензии относительно Гренландии / Коллаж: Главред, фото: Facebook Д.Трампа, csis.org

Важное из заявлений Розумного:

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный прокомментировал вопрос громких территориальных претензий президента США Дональда Трампа по поводу Гренландии.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, для США вопрос Гренландии сейчас вряд ли стоит остро в практической плоскости.

"У меня есть для этого два аргумента. Во-первых, Трамп говорил о Гренландии еще во время своей первой каденции, и с тех пор, по сути, мало что изменилось. Это скорее его постоянная риторика, которую он сейчас снова актуализировал на волне политической эйфории", - говорит эксперт.

Он также указал, что в Венесуэле ситуация еще не прояснилась до конца, поэтому есть вероятность, что Соединенные Штаты "застрянут" в этой проблеме, и им будет не до Гренландии в ближайшее время.

"Тем более, выглядит так, что наиболее системным и эффективным менеджером этих американских проектов является Марко Рубио, а для него бесспорными приоритетами остаются Карибский бассейн, Венесуэла и Куба. Поэтому, я думаю, до Гренландии очередь дойдет нескоро. В ближайшей перспективе это противостояние будет постепенно выкристаллизовываться, четко вербализоваться, но не перейдет в практическую плоскость", - отметил собеседник.

/ Инфографика: Главред

При этом он высказал предположение о том, что вряд ли в США "трампизм" утвердится так же, как путинизм в России.

"Тем более, что для Соединенных Штатов атака на Данию или захват Гренландии - при всех различиях между этими кейсами - также стала бы красной линией в отношениях с Европой, Канадой и в целом со свободным миром и традиционными союзниками США. Поэтому даже если бы Америка двигалась к такому решению постепенно, это все равно заняло бы несколько лет. В то же время в США все же есть демократия, а, следовательно, возможны изменения курса и смены администрации", - добавил Розумный.

Планы США насчет Гренландии: мнение аналитиков

Неожиданные действия США в Венесуэле, связанные с арестом президента Николаса Мадуро и его супруги, вызвали тревожную реакцию среди европейских политиков. По данным Politico, в странах ЕС всё чаще звучат опасения, что подобный сценарий в будущем может затронуть и другие регионы — в частности, Гренландию.

Издание подчёркивает, что эти страхи подпитываются заявлениями Дональда Трампа, который ранее прямо говорил о том, что Соединённым Штатам необходим контроль над Гренландией.

Как сообщал Главред, ранее Трамп в своем рождественском поздравлении намекнул на возможность "присоединения" к США Гренландии, Канады и Панамского канала. Что касается Гренландии, Трамп акцентировал внимание на важности острова для американской национальной безопасности.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Трамп хочет купить Гренландию, чтобы расширить историческое наследие США, написали журналисты Reuters. По их информации, Трамп не намерен использовать для этого военную силу.

Ранее в США не исключили силовой сценарий присоединения Гренландии. Представитель Белого дома поставил под сомнение легитимность контроля Дании над Гренландией.

О персоне: Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

