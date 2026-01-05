США могут скоро взять Гренландию под свой контроль – названы сроки

Президент США Дональд Трамп открыто заявил, что "США нуждаются в Гренландии".

США могут уже скоро взять Гренландию под свой контроль

Кратко:

Власти Гренландии не намерены продавать остров

Европейские лидеры обеспокоены планами США

Неожиданная операция США в Венесуэле по задержанию президента Николаса Мадуро и его жены вызвала у европейских лидеров серьезное беспокойство. В Европе теперь все чаще думают, не станет ли Гренландия следующей. Об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп открыто заявил, что "США нуждаются в Гренландии". Он пояснил, что остров окружен российскими и китайскими кораблями, поэтому контроль над ним является вопросом национальной безопасности США.

В статье указывается, что Гренландия является самоуправляемой территорией, но формально она входит в состав Королевства Дания.

Напряжение возросло после того, как жена советника Белого дома Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсетях карту Гренландии с наложенным американским флагом и подписью: "Скоро".

На это отреагировала премьер-министр Дании Метте Фредериксен и заявила, что США не имеют никакого права аннексировать любую из трех стран, которые входят в состав Датского королевства, включая Гренландию и Фарерские острова.

Более того, глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что остров не продается.

Эксперты, которых опросило издание, предполагают, что Вашингтон может попытаться воспользоваться политически выгодным моментом в ближайшие месяцы. Это может произойти накануне промежуточных выборов в США и 250-летия американской независимости, которое будет отмечаться 4 июля.

Прогнозируется, что это может быть не военная операция, как в случае с Венесуэлой, а масштабная кампания по политическому влиянию.

Руководитель европейского направления Eurasia Group Муджтаба Рахман не исключает, что США могут применить широкий арсенал инструментов - от давления до попыток влияния на местные элиты.

Об источнике: Politico Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Тем временем, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила: если США попытаются захватить Гренландию, особенно военным путем, это фактически поставит крест на НАТО, как на военном альянсе и на системе безопасности, которая установилась после завершения Второй мировой войны. Об этом пишет Bloomberg.

"Я считаю, что следует серьезно относиться к американскому президенту, когда он говорит, что хочет Гренландию... Но я также четко объясню, что если США решат атаковать военным путем другую страну НАТО, тогда все обвалится, включая НАТО, а следовательно, и безопасность, которая была установлена с конца Второй мировой войны", - сказала она.

В свою очередь президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выразили поддержку Дании и Гренландии после того, как Дональд Трамп выступил с новыми заявлениями о необходимости контроля США над островом.

В частности, финский лидер Стубб написал в соцсети Х, что никто не может принимать решения за Гренландию и Данию, кроме самих Гренландии и Дании.

"Наш нордический друг и премьер Дании Метте Фредериксен имеют нашу полную поддержку", – написал президент Финляндии.

Шведский премьер Кристерссон также подчеркнул, что только Дания и Гренландия имеют право принимать решения по вопросам, касающимся их.

"Швеция полностью поддерживает соседнюю страну", – подчеркнул глава шведского правительства в Х.

Гренландия Инфографика / Инфографика: Главред

Заявления Дональда Трампа о Гренландии – что об этом известно

Как сообщал Главред, Трамп еще в декабре 2024 года намекнул на возможность "присоединения" к США Гренландии, Канады и Панамского канала. Что касается Гренландии, Трамп акцентировал внимание на важности острова для американской национальной безопасности.

Трамп хочет завладеть Гренландией, чтобы расширить историческое наследие США, написали журналисты Reuters в 2025 году.

В начале 2026 года Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут расширить перечень стран, где рассматривают возможность военных операций. Среди потенциальных направлений он назвал Гренландию, подчеркнув ее стратегическое значение для американской обороны.

Гренландия - что о ней известно Гренландия стала датской колонией в 1814 году, а в 1953-м была признана частью Королевства Дания. Спустя 20 лет она даже вступила в Европейское экономическое сообщество (прообраз нынешнего Евросоюза), но позже покинула его. После референдума в 1979 году Дания передала острову право самоуправления, а в 2009-м - еще больше власти. Сейчас Гренландия - это автономная территория и по сути отдельная страна. Наряду с Данией и Фарерскими островами является одной из трех стран, которые входят в состав королевства. За Копенгагеном остаются сфера международных отношений, оборона и контроль за валютной политикой. Все внутренние политические и экономические вопросы Гренландия решает самостоятельно. Площадь Гренландии превышает 2 млн квадратных километров, и это самый большой остров на Земле, который омывают воды Атлантического и Северно-Ледовитого океана. Расположен на северо-востоке Северной Америки и с точки зрения географии относится к ней. Но политически до сих пор считается Европой. США предприняли как минимум две серьезные попытки получить контроль над Гренландией. Первая попытка была во второй половине XIX века. Тогда госсекретарь США Уильям Сьюард (сторонник территориальной экспансии) также делал ставку на попытки вырвать Канаду из рук Британской империи, а его политика привела к покупке Аляски у Российской империи. Но она также включала намерение приобрести Гренландию и Исландию. Бывший министр финансов Роберт Дж. Уокер в 1867 году узнал, что Данию могут склонить продать оба острова, когда вел переговоры о покупке датских колоний в Карибском море в Вест-Индии. Сьюард поручил подготовить отчет о ресурсах Гренландии и Исландии, но его надежды рухнули, когда в Сенате провалилось голосование за сделку по датской Вест-Индии. Спустя 50 лет эти колонии все же будут выкуплены и станут Виргинскими островами США. Вторая попытка была предпринята после Второй мировой войны, когда нацистская Германия оккупировала Данию в ходе шестичасовой операции в марте 1940 года. Год спустя датский посол в США, который не подчинялся оккупационному правительству, подписал соглашение о размещении американских баз на Гренландии. За время военной оккупации США построили на острове несколько объектов. А после войны идея покупки обсуждалась настолько серьезно, что, согласно опросу Gallup, в 1946 году 33% американцев поддержали вариант с приобретением за 1 млрд долларов. В итоге Дания отклонила заявку и предложила Гренландии статус полноправного члена королевства, а не колонии.

