Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

США могут скоро взять Гренландию под свой контроль – названы сроки

Виталий Кирсанов
5 января 2026, 23:54обновлено 6 января, 01:20
84
Президент США Дональд Трамп открыто заявил, что "США нуждаются в Гренландии".
США могут уже скоро взять Гренландию под свой контроль
США могут уже скоро взять Гренландию под свой контроль / Коллаж Главред, фото: wikipedia.org, facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Власти Гренландии не намерены продавать остров
  • Европейские лидеры обеспокоены планами США

Неожиданная операция США в Венесуэле по задержанию президента Николаса Мадуро и его жены вызвала у европейских лидеров серьезное беспокойство. В Европе теперь все чаще думают, не станет ли Гренландия следующей. Об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп открыто заявил, что "США нуждаются в Гренландии". Он пояснил, что остров окружен российскими и китайскими кораблями, поэтому контроль над ним является вопросом национальной безопасности США.

видео дня

В статье указывается, что Гренландия является самоуправляемой территорией, но формально она входит в состав Королевства Дания.

Напряжение возросло после того, как жена советника Белого дома Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсетях карту Гренландии с наложенным американским флагом и подписью: "Скоро".

На это отреагировала премьер-министр Дании Метте Фредериксен и заявила, что США не имеют никакого права аннексировать любую из трех стран, которые входят в состав Датского королевства, включая Гренландию и Фарерские острова.

Более того, глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что остров не продается.

Эксперты, которых опросило издание, предполагают, что Вашингтон может попытаться воспользоваться политически выгодным моментом в ближайшие месяцы. Это может произойти накануне промежуточных выборов в США и 250-летия американской независимости, которое будет отмечаться 4 июля.

Прогнозируется, что это может быть не военная операция, как в случае с Венесуэлой, а масштабная кампания по политическому влиянию.

Руководитель европейского направления Eurasia Group Муджтаба Рахман не исключает, что США могут применить широкий арсенал инструментов - от давления до попыток влияния на местные элиты.

Об источнике: Politico

Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Тем временем, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила: если США попытаются захватить Гренландию, особенно военным путем, это фактически поставит крест на НАТО, как на военном альянсе и на системе безопасности, которая установилась после завершения Второй мировой войны. Об этом пишет Bloomberg.

"Я считаю, что следует серьезно относиться к американскому президенту, когда он говорит, что хочет Гренландию... Но я также четко объясню, что если США решат атаковать военным путем другую страну НАТО, тогда все обвалится, включая НАТО, а следовательно, и безопасность, которая была установлена с конца Второй мировой войны", - сказала она.

В свою очередь президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выразили поддержку Дании и Гренландии после того, как Дональд Трамп выступил с новыми заявлениями о необходимости контроля США над островом.

В частности, финский лидер Стубб написал в соцсети Х, что никто не может принимать решения за Гренландию и Данию, кроме самих Гренландии и Дании.

"Наш нордический друг и премьер Дании Метте Фредериксен имеют нашу полную поддержку", – написал президент Финляндии.

Шведский премьер Кристерссон также подчеркнул, что только Дания и Гренландия имеют право принимать решения по вопросам, касающимся их.

"Швеция полностью поддерживает соседнюю страну", – подчеркнул глава шведского правительства в Х.

Гренландия Инфографика
Гренландия Инфографика / Инфографика: Главред

Заявления Дональда Трампа о Гренландии – что об этом известно

Как сообщал Главред, Трамп еще в декабре 2024 года намекнул на возможность "присоединения" к США Гренландии, Канады и Панамского канала. Что касается Гренландии, Трамп акцентировал внимание на важности острова для американской национальной безопасности.

Трамп хочет завладеть Гренландией, чтобы расширить историческое наследие США, написали журналисты Reuters в 2025 году.

В начале 2026 года Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут расширить перечень стран, где рассматривают возможность военных операций. Среди потенциальных направлений он назвал Гренландию, подчеркнув ее стратегическое значение для американской обороны.

Другие новости:

Гренландия - что о ней известно

Гренландия стала датской колонией в 1814 году, а в 1953-м была признана частью Королевства Дания. Спустя 20 лет она даже вступила в Европейское экономическое сообщество (прообраз нынешнего Евросоюза), но позже покинула его. После референдума в 1979 году Дания передала острову право самоуправления, а в 2009-м - еще больше власти.

Сейчас Гренландия - это автономная территория и по сути отдельная страна. Наряду с Данией и Фарерскими островами является одной из трех стран, которые входят в состав королевства. За Копенгагеном остаются сфера международных отношений, оборона и контроль за валютной политикой. Все внутренние политические и экономические вопросы Гренландия решает самостоятельно.

Площадь Гренландии превышает 2 млн квадратных километров, и это самый большой остров на Земле, который омывают воды Атлантического и Северно-Ледовитого океана. Расположен на северо-востоке Северной Америки и с точки зрения географии относится к ней. Но политически до сих пор считается Европой.

США предприняли как минимум две серьезные попытки получить контроль над Гренландией.

Первая попытка была во второй половине XIX века. Тогда госсекретарь США Уильям Сьюард (сторонник территориальной экспансии) также делал ставку на попытки вырвать Канаду из рук Британской империи, а его политика привела к покупке Аляски у Российской империи. Но она также включала намерение приобрести Гренландию и Исландию.

Бывший министр финансов Роберт Дж. Уокер в 1867 году узнал, что Данию могут склонить продать оба острова, когда вел переговоры о покупке датских колоний в Карибском море в Вест-Индии. Сьюард поручил подготовить отчет о ресурсах Гренландии и Исландии, но его надежды рухнули, когда в Сенате провалилось голосование за сделку по датской Вест-Индии. Спустя 50 лет эти колонии все же будут выкуплены и станут Виргинскими островами США.

Вторая попытка была предпринята после Второй мировой войны, когда нацистская Германия оккупировала Данию в ходе шестичасовой операции в марте 1940 года. Год спустя датский посол в США, который не подчинялся оккупационному правительству, подписал соглашение о размещении американских баз на Гренландии.

За время военной оккупации США построили на острове несколько объектов. А после войны идея покупки обсуждалась настолько серьезно, что, согласно опросу Gallup, в 1946 году 33% американцев поддержали вариант с приобретением за 1 млрд долларов. В итоге Дания отклонила заявку и предложила Гренландии статус полноправного члена королевства, а не колонии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Дания Венесуэла Дональд Трамп Гренландия
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США могут скоро взять Гренландию под свой контроль – названы сроки

США могут скоро взять Гренландию под свой контроль – названы сроки

23:54Мир
Три Ту-95МС совершили маневр: существует угроза пуска ракет, что известно

Три Ту-95МС совершили маневр: существует угроза пуска ракет, что известно

22:20Война
Свержение Мадуро готовит неприятный "сюрприз для Украины" - что задумали в Кремле

Свержение Мадуро готовит неприятный "сюрприз для Украины" - что задумали в Кремле

22:01Новости
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 5 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 января: что происходит на фронте (обновляется)

Жизнь уже не будет прежней: четыре знака зодиака получат суровый урок 5 января

Жизнь уже не будет прежней: четыре знака зодиака получат суровый урок 5 января

Настя Каменских на русском объявила о переменах в жизни — детали

Настя Каменских на русском объявила о переменах в жизни — детали

Она была сильнее Роксоланы: украинка, которая правила империей

Она была сильнее Роксоланы: украинка, которая правила империей

Забудут обо всех проблемах: три знака зодиака ждет большой успех

Забудут обо всех проблемах: три знака зодиака ждет большой успех

Последние новости

00:50

Морозы приближаются: садовод объяснил, как создать "тепловой щит" для сада

00:39

"Мы вместе": Павленко из Go_A заинтриговала признанием о личной жизни

05 января, понедельник
23:54

США могут скоро взять Гренландию под свой контроль – названы сроки

22:48

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек опять вместе на экране: трейлер новинкиВидео

22:47

Известная певица показала, как ее дочь прощается с папой-военным перед поездкой на фронтВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

22:20

Три Ту-95МС совершили маневр: существует угроза пуска ракет, что известно

22:01

Свержение Мадуро готовит неприятный "сюрприз для Украины" - что задумали в Кремле

21:40

Без света трижды в сутки: свежий график отключений для Днепропетровщины на 6 январяФото

21:32

У берегов Мексики заметили американскую "убийцу подлодок": что задумали в США

Реклама
21:27

Больше не будут потеть зимой: чем натереть окна, чтобы избавиться от проблемы

21:16

Россия нанесла массированные удары по американским заводам - в МИД сделали заявление

21:12

Новогодняя романтика: Мария Кравец поделилась редким фото с бойфрендом

21:12

Экстренные отключения отменены: график отключений для Киева и области на 6 январяФото

20:33

Масштабный блэкаут в России возможен только при одном условии - раскрыт сценарий

20:33

"Страшная свинья": Христина Соловий резко раскритиковала себя в отношениях

20:33

Ракеты вместо переговоров: Зеленский резко отреагировал на атаку РФ по УкраинеВидео

20:21

Три знака зодиака резко поменяют судьбу: у кого будет шанс изменить жизнь

20:06

Хозяйки советуют насыпать корицу в раковину: это решит распространенную проблему

20:01

Сомнительная экономия: почему выключать отопление, когда вас нет дома - плохое решение

19:44

Во Львове посреди ночи женщина напала на ветерана, который вернулся из плена

Реклама
19:41

Революция в "Динамо": Костюк назвал игроков, которые заменят ветеранов в основе

19:22

Россияне устанавливают ПЗРК на "Шахеды": Игнат сказал, как Украина противостоит врагу

19:21

Сокровище под Черниговом раскрыло главный секрет элит Киевской Руси – что там нашлиВидео

19:10

РФ готовит массированный удар: оккупанты накопили около 900 дроновмнение

19:05

45-летняя звезда "Домика на счастье" дала редкий комментарий о свадьбе

19:04

Почему желтеют листья у комнатных растений: причины, о которых многие не догадываются

18:55

Отключение света 6 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света во вторник

18:47

Ценники неожиданно изменили: в супермаркетах подорожал базовый продукт

18:43

Решение уже принято: названа сумма и временные рамки большого транша от ЕС

18:29

Она была сильнее Роксоланы: украинка, которая правила империей

18:18

В Украине готовят масштабные изменения для военных - новый министр представит план

18:11

В Киеве призывают жителей не купаться в водоемах на Крещение – детали

18:10

Украинцев предупредили о серьезной опасности: названа дата, когда налетит мощный шторм

17:34

Операция "Труба 2.0": россияне использовали газопровод для прорыва в крупный городВидео

17:08

Украинский вратарь претендует на звание лучшего в мире в 2025 году – кто он

17:07

Опасные периоды ждут украинцев: названы даты жестких магнитных бурь

16:59

Сварится за 10 минут: как сообразительные хозяйки ускоряют приготовление картофеля

16:44

"Специальный формат": СМИ раскрыли, какую новую должность может получить Кулеба

16:44

Доллар резко взлетел, а евро подешевел: новый курс валют на 6 января

16:37

На вкус как бабушкины пирожки: рецепт ленивых лепешек с картошкой и грибами

Реклама
16:30

Участниц "Холостяка" прорвало: разгорелся скандал из-за признаний Тараса Цимбалюка

16:13

Почему 6 января нельзя ничего выносить из дома: какой церковный праздник

16:09

Сине-желтый: единственно правильный - кто и зачем говорит иначе

16:02

Россия ночью поднимала стратегическую авиацию, но отказалась от атаки - что произошло

15:49

Диетологи назвали рыбу главным продуктом зимы: какие виды самые полезные

15:41

Россия разбомбила американский завод в Днепре: мэр рассказал о последствиях

15:32

От союзника до оккупанта: как Москва стерла украинское государство

15:22

Гороскоп на завтра 6 января: Девам - радостные новости, Стрельцам - предательство

15:18

Может разрушить авто: водителям назвали главный "минус" подземного паркинга

15:12

Кремль в страхе из-за спецоперации США в Венесуэле: чего боится Россия

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
Праздничное менюЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапитки
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять