Киркоров рассказал о самоубийстве: почему он решил уйти

Киркоров неожиданно рассказал странные подробности своей жизни.

https://glavred.info/starnews/kirkorov-rasskazal-o-samoubiystve-pochemu-on-reshil-uyti-10730942.html Ссылка скопирована

Филипп Киркоров и его "тайны"/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Кратко:

С чего вдруг Киркоров решил покончить с собой

Что ему помогло этого не делать

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, рассказал о том, что собирался покончить с собой.

Как пишут российские пропагандисты, в 2005 году Киркоров был в таком отчаянии, что не хотел жить. Его даже посещали самые черные мысли.

видео дня

Интересно, каким способом Филипп Киркоров собирался убить себя / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

"Сижу дома в новогоднюю ночь один. Совсем один! Сижу у телевизора, а в голове такие мысли дурацкие, самые нехорошие. Я говорю: "Господи, дай хоть какой-то знак, что все получится". А еще в сейфе мыши бегают - остался без всего…" - пожаловался путинист.

Филипп Киркоров собирался покончить с собой/ фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Киркоров сообщил, что от рокового шага его уберег звонок подруги. Та позвонила от имени состоятельного заказчика и предложила Киркорову выступить на корпоративе. Довольный Киркоров удвоил сумму своего гонорара. И, к его удивлению, заказчик согласился все оплатить.

"Я был на каком-то непонятном кураже и так выступил, что они сказали: „Давай еще! Мы удваиваем цену!" Представляешь?! Короче, я возвращаюсь домой и с 1 января начинаю новую жизнь. Она у меня разделилась на две части: до января 2005-го и после", - вспоминает "бедный" артист.

Что Пугачева говорила о Киркорове

Отметим, что в своем редком интервью, Пугачева отметила, что помогла Киркорову в развитии его музыкальной карьере исключительно ради его больной раком матери Виктории. Примадонна показала, что Киркоров был посредственной знаменитостью, пока она сама не взялась за развитие его карьеры.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что украинские актеры Дарья Петрожицкая и Тарас Цимбалюк поделились новым фото, которое они опубликовали на своих страницах социальной сети Instagram.

Ранее также победительница романтического реалити "Холостяк 14" Надин Головчук неожиданно рассказала о том, что ее изнасиловали.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред