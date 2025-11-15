Вы узнаете:
- Филипп Киркоров не справляется с дочерью
- Что он планирует сделать с Аллой-Викторией
Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, не может справиться с собственной дочерью. Как сообщают российские Telegram-каналы, Алла-Виктория доводит отца своими выходками до крайних мер.
По словам приятельницы артиста, девочка держит своими выходками в напряжении весь дом, и Киркоров уже всерьез размышляет о том, чтобы отправить ее в специализированное учебное заведение.
"Филиппу даже советовали отдать Аллу-Викторию в новую школу-пансион, где из детей всю дурь выгоняют. Но он пока думает над этим", — поделилась близкая к звезде собеседница.
От резкого решения путиниста его удерживает лишь одно — сын Мартин. Певец категорически не хочет разлучать детей, ведь мальчик, в отличие от сестры, растет спокойным и послушным.
"Не хочет ее с Мартином разлучать. А он растет мальчиком покладистым, его-то за что в строгости держать? Но я считаю, что все равно как-то надо ей помочь пережить этот подростковый возраст, чтобы потом еще больше проблем не было", — рассказала инсайдер.
Филипп Киркоров — дети
Филипп Киркоров является отцом двоих детей — дочери Аллы-Виктории и сына Мартина, которых ему подарила суррогатная мать, имя которой певец предпочитает не раскрывать. Девочку он назвал в честь своей бывшей супруги Аллы Пугачевой, а сына — в честь деда. Артист не раз подчеркивал, что дети — его главная радость, и старается уделять им максимум внимания.
О персоне: Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
