Что происходит, когда молния попадает в самолет: бортпроводник рассказал о пережитом

Сергей Кущ
18 декабря 2025, 15:14
39
Он признался, что подобные инциденты хоть и бывают, но не являются самым сложным аспектом его работы.
Что происходит, когда молния попадает в самолет
Что происходит, когда молния попадает в самолет / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Что произодит в салоне самолета во время удара молнии
  • Это не самое страшное в работе бортпровоника

Удар молнии по самолёту — один из самых распространённых страхов пассажиров, особенно когда за окном бушует непогода. Хотя современные лайнеры сконструированы так, чтобы безопасно выдерживать электрические разряды, эмоции тех, кто оказывается внутри, бывают совсем не спокойными.

Бортпроводник международных авиалиний Матеуш Ковалевич рассказал Daily Mail о том, как пережил момент, когда молния ударила в его самолёт во время рейса.

"Будто вспышка фотоаппарата в лицо"

По словам Ковалевича, всё началось с ослепительного света.

"Это было ощущение, будто кто-то вспыхнул камерой прямо мне в глаза", — вспоминает он.

Сразу после удара экипаж получил команду от пилотов изменить курс и вернуться в Варшаву. Несмотря на то, что в салоне всё оставалось спокойным, а система лайнера продолжала работать, протокол безопасности требует немедленной проверки самолёта после контакта с молнией.

Почему самолёты возвращаются после удара

Снаружи воздушное судно может выглядеть целым, но молния способна повредить внешнюю обшивку, антенны и элементы электроники. Именно поэтому даже в случае штатного поведения бортовых систем авиакомпания обязана провести полную диагностику.

"Самолёт был в порядке, но логично лучше вернуться и взять другой, чем рисковать узнать в Риме, что машина должна быть выведена из эксплуатации", — пояснил бортпроводник.

Такие решения принимаются исключительно из соображений безопасности и логистической целесообразности.

Неожиданные трудности профессии

Ковалевич признался, что подобные инциденты хоть и бывают, но не являются самым сложным аспектом его работы. Гораздо тяжелее — постоянная смена часовых поясов, бессонные ночи и невозможность правильно акклиматизироваться во время дальних перелётов.

Бывает ли такое часто

По данным метеорологов, самолёты получают удар молнии в среднем 1–2 раза в год, и такие случаи практически никогда не несут угрозы для пассажиров.

Ранее сообщалось, что молния попала в самолёт перед вылетом из аэропорта в Бразилии — ещё одно напоминание о том, что природа непредсказуема, а авиационная безопасность основана на строгих процедурах и точных действиях экипажа.

Смотрите видео о том, что происходит, когда молния попадает в самолет:

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

