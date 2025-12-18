Путин подтвердил максималистские цели в Украине: чего на самом деле хочет Кремль

Кратко:
- Путин до сих пор придерживается тех же целей, ради которых начал полномасштабное вторжение в 2022 году
- Глава РФ не будет удовлетворен мирным соглашением, основанным на плане Трампа из 28 пунктов
- Надежные гарантии безопасности для Украины имеют решающее значение
Глава страны-агрессора РФ Владимир Путин публично и недвусмысленно заявил о своей неизменной приверженности максималистским военным целям в Украине. Аналитики Института изучения войны объяснили, чего на самом деле хочет Кремль.
В ISW напомнили, что на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России российский диктатор заявил, что РФ "несомненно" достигнет своих военных целей, поставленных в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.
Член Комитета Государственной думы России по вопросам обороны Андрей Колесник также 17 декабря утверждал, что целью Кремля остается "устранение коренных причин", что означает "демилитаризацию и денацификацию Украины", то есть ограничение численности ВСУ и установление марионеточного правительства.
Кроме того, Путин не отказался от своих посягательств на украинские территории и заявил, что РФ "освободит свои исторические земли" военными средствами, если Украина и западные партнеры "откажутся участвовать в предметных переговорах". Аналитики напомнили, что "историческими российскими территориями" кремлевская пропаганда называет, в частности, Одессу и вымышленный регион на юге и востоке "Новороссию", который охватывает пять областей.
"Заявление Путина о захвате "исторических" территорий России, если Украина и Запад откажутся участвовать в переговорах, вероятно, направлено на то, чтобы возложить ответственность на продолжение усилий России по достижению первоначальных военных целей Путина в отношении Украины, а не на Россию", — считают в ISW.
Аналитики добавили, что заявления президента РФ свидетельствуют о том, что его не удовлетворит мирное соглашение на основе предложенного США 28-пунктного плана и он не отказывается от своих максималистских целей. В частности диктатор сказал, что ВС РФ создают и расширяются в Украине "буферные зоны", поэтому предложение заморозить линию фронта в Херсонской и Запорожской областях Москву не устраивает.
Кроме того, ранее российский президент поручал своей армии создать "буферную зону" на севере Харьковской и Сумской областей. Слова Путина ставят под сомнение его готовность принять соглашение и подчеркивают важность надежных гарантий безопасности для Украины.
Последние заявления Путина о войне в Украине
Как писал Главред, 17 декабря на заседании коллегии Минобороны хозяин Кремля Владимир Путин заявил, что РФ может нарастить темпы наступления в Украине, если западные страны и Украина не согласятся на мир. Россия якобы способна вернуть военным путем свои "исторические территории".
Путин также назвал чушью заявления о возможном нападении РФ на Европу. Европейские политики якобы "вбивают в головы страхи" о неизбежном столкновении с РФ.
Кроме того, Путин "набросился" на лидеров Запада и обвинил их в попытках "развалить Россию". Во время своего заявления президент страны-агрессора России не гнушался обзывать лидеров Европы "подсвинками".
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин послал новый сигнал Украине и странам Запада о продолжении боевых действий в 2026 году.
"Сегодня мы услышали из Москвы очередные сигналы, что следующий год они готовят годом войны. И это сигналы не только для нас. Важно, чтобы партнеры это видели, и важно, чтобы они не только видели, но и реагировали, в частности партнеры в Соединенных Штатах Америки, которые часто говорят, что Россия вроде бы хочет закончить войну", - сказал Зеленский.
Что тормозит мирный план для Украины: мнение эксперта
Обозреватель Bloomberg Марк Чемпион заявил, что принятие мирного соглашения по Украине остановилось на вопросах территорий. При этом произошел прорыв в вопросе гарантий безопасности.
"Россия уже занимает около 20% территории своего соседа, и добавление Донецкой области, оставшейся в руках Украины, увеличит эту долю примерно на один процентный пункт. Если посмотреть на ситуацию в целом, то это кажется небольшой ценой за действительно независимую Украину после столетий борьбы. Кроме того, утверждается, что если война продолжится, Украина все равно скоро потеряет эту территорию", - пишет Чемпион.
Он подчеркнул, что территориальные вопросы имеют стратегическое и моральное значение.
"Наиболее известная проблема - военная ценность того участка территории, которую хочет взять Владимир Путин, - так называемого пояса городов-крепостей, который его войска пытались, но безуспешно, захватить с 2014 года. Если бы Россия получила этот участок, она оказалась бы в значительно лучшем положении для возобновления нападения, если бы захотела, поскольку не имела бы естественной обороны вплоть до крупного промышленного города Днепра", - отмечает аналитик.
Другие новости:
- "У цинизма Путина нет границ": генерал предупредил, чем опасен мирный план США
- "Худшая ситуация для Украины": украинцев предупредили о новом этапе в войне
- "Бред и сдача территорий": Костенко об идее США по "демилитаризации" Донбасса
Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред