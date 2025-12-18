Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Путин подтвердил максималистские цели в Украине: чего на самом деле хочет Кремль

Анна Ярославская
18 декабря 2025, 09:01
159
Заявления президента РФ свидетельствуют о том, что его не удовлетворит мирное соглашение на основе предложенного США 28-пунктного плана.
Путин на коллегии Минобороны РФ
Путин сделал ряд заявлений на коллегии Минобороны РФ 17 декабря / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Путин до сих пор придерживается тех же целей, ради которых начал полномасштабное вторжение в 2022 году
  • Глава РФ не будет удовлетворен мирным соглашением, основанным на плане Трампа из 28 пунктов
  • Надежные гарантии безопасности для Украины имеют решающее значение

Глава страны-агрессора РФ Владимир Путин публично и недвусмысленно заявил о своей неизменной приверженности максималистским военным целям в Украине. Аналитики Института изучения войны объяснили, чего на самом деле хочет Кремль.

В ISW напомнили, что на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России российский диктатор заявил, что РФ "несомненно" достигнет своих военных целей, поставленных в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

видео дня

Член Комитета Государственной думы России по вопросам обороны Андрей Колесник также 17 декабря утверждал, что целью Кремля остается "устранение коренных причин", что означает "демилитаризацию и денацификацию Украины", то есть ограничение численности ВСУ и установление марионеточного правительства.

Кроме того, Путин не отказался от своих посягательств на украинские территории и заявил, что РФ "освободит свои исторические земли" военными средствами, если Украина и западные партнеры "откажутся участвовать в предметных переговорах". Аналитики напомнили, что "историческими российскими территориями" кремлевская пропаганда называет, в частности, Одессу и вымышленный регион на юге и востоке "Новороссию", который охватывает пять областей.

"Заявление Путина о захвате "исторических" территорий России, если Украина и Запад откажутся участвовать в переговорах, вероятно, направлено на то, чтобы возложить ответственность на продолжение усилий России по достижению первоначальных военных целей Путина в отношении Украины, а не на Россию", — считают в ISW.

Аналитики добавили, что заявления президента РФ свидетельствуют о том, что его не удовлетворит мирное соглашение на основе предложенного США 28-пунктного плана и он не отказывается от своих максималистских целей. В частности диктатор сказал, что ВС РФ создают и расширяются в Украине "буферные зоны", поэтому предложение заморозить линию фронта в Херсонской и Запорожской областях Москву не устраивает.

Кроме того, ранее российский президент поручал своей армии создать "буферную зону" на севере Харьковской и Сумской областей. Слова Путина ставят под сомнение его готовность принять соглашение и подчеркивают важность надежных гарантий безопасности для Украины.

Последние заявления Путина о войне в Украине

Как писал Главред, 17 декабря на заседании коллегии Минобороны хозяин Кремля Владимир Путин заявил, что РФ может нарастить темпы наступления в Украине, если западные страны и Украина не согласятся на мир. Россия якобы способна вернуть военным путем свои "исторические территории".

Путин также назвал чушью заявления о возможном нападении РФ на Европу. Европейские политики якобы "вбивают в головы страхи" о неизбежном столкновении с РФ.

Кроме того, Путин "набросился" на лидеров Запада и обвинил их в попытках "развалить Россию". Во время своего заявления президент страны-агрессора России не гнушался обзывать лидеров Европы "подсвинками".

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин послал новый сигнал Украине и странам Запада о продолжении боевых действий в 2026 году.

"Сегодня мы услышали из Москвы очередные сигналы, что следующий год они готовят годом войны. И это сигналы не только для нас. Важно, чтобы партнеры это видели, и важно, чтобы они не только видели, но и реагировали, в частности партнеры в Соединенных Штатах Америки, которые часто говорят, что Россия вроде бы хочет закончить войну", - сказал Зеленский.

Что тормозит мирный план для Украины: мнение эксперта

Обозреватель Bloomberg Марк Чемпион заявил, что принятие мирного соглашения по Украине остановилось на вопросах территорий. При этом произошел прорыв в вопросе гарантий безопасности.

"Россия уже занимает около 20% территории своего соседа, и добавление Донецкой области, оставшейся в руках Украины, увеличит эту долю примерно на один процентный пункт. Если посмотреть на ситуацию в целом, то это кажется небольшой ценой за действительно независимую Украину после столетий борьбы. Кроме того, утверждается, что если война продолжится, Украина все равно скоро потеряет эту территорию", - пишет Чемпион.

Он подчеркнул, что территориальные вопросы имеют стратегическое и моральное значение.

"Наиболее известная проблема - военная ценность того участка территории, которую хочет взять Владимир Путин, - так называемого пояса городов-крепостей, который его войска пытались, но безуспешно, захватить с 2014 года. Если бы Россия получила этот участок, она оказалась бы в значительно лучшем положении для возобновления нападения, если бы захотела, поскольку не имела бы естественной обороны вплоть до крупного промышленного города Днепра", - отмечает аналитик.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин война России и Украины Институт изучения войны
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин подтвердил максималистские цели в Украине: чего на самом деле хочет Кремль

Путин подтвердил максималистские цели в Украине: чего на самом деле хочет Кремль

09:01Мир
Прекращения огня не будет ни на Рождество, ни в 2026 году, Россия уже проигрывает войну – Коваленко

Прекращения огня не будет ни на Рождество, ни в 2026 году, Россия уже проигрывает войну – Коваленко

09:00Интервью
Обесточенные районы, поврежденные дома, есть пострадавшие: детали ночной атаки РФ

Обесточенные районы, поврежденные дома, есть пострадавшие: детали ночной атаки РФ

08:41Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Более 60 ожогов": известной актрисе изуродовали лицо безобидной процедурой

"Более 60 ожогов": известной актрисе изуродовали лицо безобидной процедурой

"Взял пакет с мусором": Козловский раскрыл, как расплачивался с Кондратюком

"Взял пакет с мусором": Козловский раскрыл, как расплачивался с Кондратюком

Карта Deep State онлайн за 18 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

"Непростое время": после похорон Степана Гиги его семья обнародовала заявление

"Непростое время": после похорон Степана Гиги его семья обнародовала заявление

Китайский гороскоп на завтра 18 декабря: Быкам - важное решениие, Змеям - распутье

Китайский гороскоп на завтра 18 декабря: Быкам - важное решениие, Змеям - распутье

Последние новости

09:44

Оккупанты массово избегают отправки на передовую на Запорожье интересным способом

09:32

Зеленский лишил пловчиху Клочкову важной государственной привилегии

09:05

Отключение света в Украине — графики на 18 декабря (обновляется)

09:01

Путин подтвердил максималистские цели в Украине: чего на самом деле хочет Кремль

09:00

Прекращения огня не будет ни на Рождество, ни в 2026 году, Россия уже проигрывает войну – Коваленко

Лукашенко живет в диком страхе: Санников – о сделках, на которые может пойти Беларусь с Трампом и не толькоЛукашенко живет в диком страхе: Санников – о сделках, на которые может пойти Беларусь с Трампом и не только
08:55

Внук Пугачевой Пресняков потерял все: что произошло

08:41

Обесточенные районы, поврежденные дома, есть пострадавшие: детали ночной атаки РФФото

08:40

Карта Deep State онлайн за 18 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:36

Чего никак не может понять российская оппозициямнение

Реклама
07:39

В Ростове дроны атаковали танкер в порту: вспыхнул пожар, часть региона без света

06:43

В обращении к нации Трамп "забыл" об Украине и Венесуэле: о чем говорил глава США

06:10

Как может выглядеть крах Украинымнение

05:54

Идеальная маковая начинка для пончиков и кутьи на Рождество - рецепт

05:10

"Тигрица с когтями": Тина Кароль вызывающе задела Тараса ТополюВидео

04:42

"Беларусь - плацдарм": политик предупредил об угрозе нового наступления из-за действий СШАВидео

04:21

Этот сорт не подведет: как выбрать сладкую хурму без терпкости

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке семейного ужина за 16 секунд

03:36

Почему зимой скрипят тормоза - признаки, которые нельзя игнорировать водителям

03:35

Что такое "секретные" точки на пульте телевизора и зачем они нужны

03:00

Четыре знака зодиака станут любимчиками фортуны в декабре - что их ждет

Реклама
02:41

Скребок не понадобится: простой способ защитить лобовое стекло от мороза

01:38

Что тормозит мирный план для Украины: обозреватель Bloomberg назвал главную преграду

00:28

Украинцам грозит подорожание коммуналки: в Раде рассказали когда

17 декабря, среда
23:53

Ноги перестанут мерзнуть зимой: 6 простых методов утеплить обувь

23:52

Украину атаковали "Шахеды": в крупных городах прогремели взрывы, что известно

22:55

"Пробили дно": военному с ампутациями рук и ног отказали в выдаче карты в банке

21:53

О таком предупреждала Библия: вода в Персидском заливе стала кроваво-краснойВидео

21:51

Башни, шпили и узкая улица: как хотели перестроить Крещатик в 1944 году (фото)

21:24

Рисовая вода для волос: так ли она полезна, чтобы отрастить шевелюру

21:14

Киев и область 18 декабря: ДТЭК обнародовал новые графики отключения светаФото

21:01

Опытный стилист назвал 5 обыденных привычек, которые постепенно "убивают" ваши волосы

20:59

Сенат США принял решение о военной помощи Украине - что предлагается

20:38

Улыбка будет сияющей: всего два продукта мгновенно сделают зубы белее

20:29

Костюк готовит "Динамо" к матчу с "Ноа" и анонсировал первые перестановки в составе

20:20

Из 64 в 40: невероятное перевоплощение украинки

19:42

"Бред и сдача территорий": Костенко об идее США по "демилитаризации" Донбасса

19:33

Во избежание ссор: священник сказал, может ли муж стричь женуВидео

19:26

Гортензия "не простит": какая зимняя манипуляция может "убить" бутоныВидео

19:16

Путин послал Украине и США сигнал о войне - что планирует КремльВидео

19:13

"Не тянет": популярный российский комик бросает сцену из-за состояния здоровья

Реклама
19:10

Какие "четыре карты" от Украины на столе мирных переговоровмнение

19:00

Как сделать кислые мандарины сладкими: очень простые способыВидео

18:58

"Худшая ситуация для Украины": украинцев предупредили о новом этапе в войнеВидео

18:54

Часть областей Украины обойдут отключения света - графики на 18 декабря

18:52

Путин готовит шаги по войне: в ЦПД рассказали о перспективах ее завершения

18:47

Пенсия под угрозой: что нужно сделать украинцам, чтобы не остаться без денег

18:46

Удар не по никотину, а по госбюджету - законопроект #14410-д снизит налоговые поступления на 25 млрд. грн.

18:14

Разозлят Огненную Лошадь: что нельзя дарить на Новый год 2026

17:55

Партия "Слуга народа" избрала нового главу — что о нем известно

17:50

Более 90 лет назывался в честь комдива-бандита СССР - что это за город УкраиныВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять