Путин испугался: политолог объяснил, что насторожило диктатора в мирном процессе

Глава Кремля начал понимать, что для него ход мирный переговоров может обернуться катастрофой.

Путин нервничает на фоне продвижения Украины и США на пути к миру

Что сказал Рейтерович:

Путин испугался мирных переговоров между Киевом и Вашингтоном

В Кремле ожидали, что мирный процесс будет менее результативным

Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин начал угрожать Украине и европейским государствам об эскалации войны. Такие сообщения указывают лишь на то, что им руководит страх.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, Путина мог напугать переговорный процесс, который инициировали США. Он сейчас происходит значительно быстрее и качественнее, чем ожидал глава страны-агрессора России.

"Мы конструктивно работаем с американцами и Путин испугался, что таким образом мы сформируем документ, от которого России будет трудно отказаться. Или же, если она откажется, то в США будет возникать все больше вопросов относительно того, кто виноват в том, что война не заканчивается", - пояснил Рейтерович.

Путин поднимает ставки

Из-за страха кремлевский диктатор пытается показать, что "не все так однозначно" и якобы есть много вопросов, которые надо решить.

"Путин думает, что "схватил Бога за бороду" и может и дальше делать то, что делает. Он надеется, что США будут просто вести переговоры и меньше помогать Украине или давить на нее. Поэтому его понесло", - добавил политолог.

Путин готовит следующие шаги по войне

Главред писал, что по данным руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, российское руководство настроено продолжать войну в Украине в следующем году.

"Россияне сейчас вообще не демонстрируют никакого желания завершать войну. Их пропаганда продвигает нарратив войны до "капитуляции Украины", ВПК наращивает производство, армия продолжает активные попытки наступать на фронте. Не исключено, что цель РФ - максимально затягивать время", - отметил Коваленко.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что по данным СМИ, принятие мирного соглашения по Украине остановилось на вопросах территорий. Прорыв произошел в вопросе гарантий безопасности, тогда как территориальные уступки остаются сложными.

Ранее сообщалось, что предложенная США модель мирного соглашения, предусматривающая создание "демилитаризованной зоны" на Донбассе, несет риски повторения ошибок Будапештского меморандума и не гарантирует Украине никакой реальной безопасности.

Накануне стало известно, что Украина входит в чрезвычайно сложный период, ведь попытки президента США полумерами убедить российского диктатора и военного преступника Путина прекратить войну зашли в тупик.

