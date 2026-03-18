Часов со светом станет меньше: новые графики для Черкасской области на 19 марта

- "Черкассыоблэнерго" опубликовало графики почасовых отключений света на 19 марта
- Ограничения будут действовать с 8 утра до 21:00
Завтра, 19 марта, в Черкасской области будут введены графики почасовых отключений света для населения и графики ограничения мощности для промышленности. Об этом говорится в сообщении"Черкассыоблэнерго".
В "Черкассыоблэнерго" сообщили, что ограничения потребления электроэнергии вводятся из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак.
Также, по распоряжению НЭК "Укрэнерго". В частности, 19 марта с 08:00 до 24:00 для промышленности и бизнеса в Черкасской области будут действовать графики ограничения мощности.
Часы отсутствия электроснабжения:
- 1.1: 10:00 – 12:00
- 1.2: 10:00 – 12:00
- 2.1: 12:00 – 14:00
- 2.2: 12:00 – 14:00
- 3.1: 14:00 – 17:00
- 3.2: 14:00 – 16:00, 20:00 – 21:00
- 4.1: 08:00 – 10:00, 16:00 – 18:00
- 4.2: 08:00 – 10:00, 16:00 – 18:00
- 5.1: 12:00 – 14:00, 20:00 – 21:00
- 5.2: 14:00 – 16:00
- 6.1: 08:00 – 10:00, 18:00 – 20:00
- 6.2: 10:00 – 12:00, 18:00 – 20:00
Как найти свою группу отключения света
Найти свою группу графиков отключения света в Черкасской области можно по ссылке.
Как узнать графики отключения света по адресу
Найти свой график отключения света в Черкасской области можно по ссылке.
Как узнать графики отключения света по личному счету
Найти свой график отключения света по личному счету в Черкасской области можно по ссылке.
Как узнать свою очередь аварийных отключений
Узнать свою очередь аварийных отключений света в Черкасской области можно по ссылке.
Пункты непоколебимости в Черкассах — где найти пункты непоколебимости в Черкасской области
Перечень адресов пунктов устойчивости в Черкассах и области можно найти по ссылке.
Напомним, как ранее сообщал Главред, 19 марта по всей территории Украины с 08:00 до 21:00 будут действовать почасовые отключения электроэнергии, а также ограничения мощности для промышленности. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".
Именно поэтому в Днепре и области снова введут графики стабилизационных отключений. Отключения света коснутся большинства районов.
До этого, 18 марта, из-за сложной ситуации в энергосистеме в отдельных регионах применили экстренные отключения света. Кроме того, по всей стране ввели почасовые графики.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.
