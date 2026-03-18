Часов со светом станет меньше: новые графики для Черкасской области на 19 марта

В Черкасской области введут почасовые отключения электроэнергии для населения из-за последствий российских атак на энергосистему, сообщили в облэнерго.

Графики отключения электроэнергии в Черкасской области на 19 марта

Часы со светом станет меньше: новые графики для Черкасской области на 19 марта

Ограничения будут действовать с 8 утра до 21:00

Завтра, 19 марта, в Черкасской области будут введены графики почасовых отключений света для населения и графики ограничения мощности для промышленности. Об этом говорится в сообщении"Черкассыоблэнерго".

В "Черкассыоблэнерго" сообщили, что ограничения потребления электроэнергии вводятся из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак.

Также, по распоряжению НЭК "Укрэнерго". В частности, 19 марта с 08:00 до 24:00 для промышленности и бизнеса в Черкасской области будут действовать графики ограничения мощности.

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1: 10:00 – 12:00

1.2: 10:00 – 12:00

2.1: 12:00 – 14:00

2.2: 12:00 – 14:00

3.1: 14:00 – 17:00

3.2: 14:00 – 16:00, 20:00 – 21:00

4.1: 08:00 – 10:00, 16:00 – 18:00

4.2: 08:00 – 10:00, 16:00 – 18:00

5.1: 12:00 – 14:00, 20:00 – 21:00

5.2: 14:00 – 16:00

6.1: 08:00 – 10:00, 18:00 – 20:00

6.2: 10:00 – 12:00, 18:00 – 20:00

Как найти свою группу отключения света

Найти свою группу графиков отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по адресу

Найти свой график отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по личному счету

Найти свой график отключения света по личному счету в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать свою очередь аварийных отключений

Узнать свою очередь аварийных отключений света в Черкасской области можно по ссылке.

Пункты непоколебимости в Черкассах — где найти пункты непоколебимости в Черкасской области

Перечень адресов пунктов устойчивости в Черкассах и области можно найти по ссылке.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 19 марта по всей территории Украины с 08:00 до 21:00 будут действовать почасовые отключения электроэнергии, а также ограничения мощности для промышленности. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Именно поэтому в Днепре и области снова введут графики стабилизационных отключений. Отключения света коснутся большинства районов.

До этого, 18 марта, из-за сложной ситуации в энергосистеме в отдельных регионах применили экстренные отключения света. Кроме того, по всей стране ввели почасовые графики.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

