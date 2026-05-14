В Запорожье подорожает проезд в общественном транспорте: сколько придется платить

В Запорожской ОВА сообщили о пересмотре стоимости проезда при сохранении действующих тарифов в общественном транспорте в случае безналичной оплаты.

В Запорожье повысят стоимость проезда — что известно

О чем идет речь в материале:

Тарифы на проезд в Запорожье пересмотрят из-за роста цен на топливо

Стоимость проезда при безналичной оплате останется 15 гривен

Автопарк города расширяют для удобного сообщения между районами

В Запорожье готовятся пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте из-за стремительного роста стоимости топлива. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, вопрос повышения стоимости проезда в общественном транспорте рассмотрит исполнительный комитет Запорожского городского совета в ближайшие дни.

"Убежден: такое решение должно приниматься с учетом интересов людей и статуса прифронтового города. Поэтому провел переговоры с руководством городского совета. Благодарен, что моя позиция была услышана", — отметил он.

Федоров сообщил, что тарифы на проезд в коммунальном транспорте при безналичной оплате останутся без изменений. Стоимость и в дальнейшем составит 15 гривен при условии расчета банковской картой или картой "Сич".

Также в городе продолжается работа над расширением коммунального автобусного и троллейбусного парка, чтобы обеспечить более удобное сообщение между районами Запорожья без необходимости пересадок.

За последний год, благодаря поддержке международных доноров и сотрудничеству с городскими властями, автопарк КП "Запорожэлектротранс" увеличился почти вдвое — на 37 бесплатных европейских автобусов, и эта работа продолжается.

Напомним, в Днепре готовят повышение тарифов на проезд в маршрутках до 25 гривен из-за резкого подорожания дизельного топлива, а перевозчики уже предупредили о риске сокращения автобусов на маршрутах в случае убыточной работы. Окончательное решение там также должны принять после консультаций с перевозчиками. Городские власти пока пытаются сдержать резкий рост стоимости поездок.

Как ранее сообщал Главред, массовое подорожание проезда в Украине из-за цен на топливо уже затронуло Киев, Житомир и ряд других городов. Коммунальный транспорт во многих регионах пока удерживает старые тарифы, но частные перевозчики все чаще заявляют о необходимости пересмотра стоимости поездок.

Отметим, с 23 марта в Тернополе уже ввели новые тарифы на проезд в общественном транспорте, где цена зависит от способа оплаты. Для пассажиров с электронным билетом стоимость оставили ниже. Ученики, студенты и льготные категории по-прежнему пользуются отдельными транспортными льготами.

О личности: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) — украинский политик, общественный деятель, глава Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года С 2020 года — мэр Мелитополя. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России, город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен главой Запорожской ОВА.

