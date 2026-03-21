Уже с 23 марта: в Тернополе значительно подорожает проезд в автобусах

Мария Николишин
21 марта 2026, 14:48
Школьники и студенты по-прежнему будут пользоваться бесплатным проездом.
Уже с 23 марта: в Тернополе значительно подорожает проезд в автобусах
Новая стоимость проезда в Тернополе / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • В Тернополе изменятся тарифы на проезд
  • Стоимость проезда вырастет уже 23 марта

С 23 марта в Тернополе изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщили в Тернопольском горсовете со ссылкой на решение горисполкома.

Отмечается, что стоимость проезда будет зависеть от способа оплаты:

  • 15 грн — при оплате электронным билетом "Социальная карта тернополянина";
  • 17 грн — при оплате неперсонифицированным электронным билетом;
  • 20 грн — при оплате банковской картой, устройством с технологией NFC или разовым билетом.

Стоит добавить, что школьники и студенты по-прежнему будут пользоваться бесплатным проездом в троллейбусах и муниципальных автобусах, а также получат 50% скидку в частном транспорте.

Также сохранен бесплатный проезд для пенсионеров, лиц с инвалидностью и участников боевых действий.

В горсовете напомнили, что в Тернополе действует единая стоимость проезда в коммунальном и частном транспорте, а также услуга "Единый билет", которая позволяет совершать неограниченное количество пересадок в течение 30 минут.

Тарифы на проезд — что известно

Как сообщал Главред, проезд в части пригородных автобусов Житомира подорожал с 7 марта: на маршрутах №108, №115, №126 и №128 уже появились объявления о новых тарифах. Пассажиры, пользующиеся транспортом в пределах города, будут платить 20 гривен вместо 15.

Также стоимость проезда в пригородных электричках Киева и области выросла из-за дополнительного начисления комиссионного сбора в зависимости от способа покупки билета. Теперь окончательная цена билета составит от 19,2 до 22 грн.

Об источнике: Тернопольский городской совет

Тернопольский городской совет — административно-территориальная единица и орган местного самоуправления в Тернопольской области. Административный центр — город областного значения Тернополь. Совет состоит из 42 депутатов и председателя — Сергея Надала.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Кремль предложил Трампу тайную сделку по Украине — чего хочет Россия и как ответили США

Кремль предложил Трампу тайную сделку по Украине — чего хочет Россия и как ответили США

15:11Война
Сразу на семи направлениях: россияне пошли в масштабное наступление, что известно

Сразу на семи направлениях: россияне пошли в масштабное наступление, что известно

13:53Фронт
Сворачивание операции против Ирана: Трамп назвал сроки и предупредил союзников

Сворачивание операции против Ирана: Трамп назвал сроки и предупредил союзников

13:05Мир
Популярное

Ещё
Украинцы обязаны платить налог за свои квартиры: сколько придется отдать

Украинцы обязаны платить налог за свои квартиры: сколько придется отдать

Важно успеть до теплоты: чем посыпать чеснок для роста головок

Важно успеть до теплоты: чем посыпать чеснок для роста головок

Доллар резко начал падать, евро взлетел: новый курс валют на 23 марта

Доллар резко начал падать, евро взлетел: новый курс валют на 23 марта

Как у Фриске и Заворотнюк: онкобольная российская ведущая сделала признание

Как у Фриске и Заворотнюк: онкобольная российская ведущая сделала признание

Четыре знака зодиака разорвут замкнутый круг проблем в любви - кто они

Четыре знака зодиака разорвут замкнутый круг проблем в любви - кто они

Последние новости

15:19

"Это запретили делать": LELEKA нарушила правила до Евровидения

15:19

Сколько в рядах ВСУ иностранных добровольцев: СМИ назвали количество

15:11

Кремль предложил Трампу тайную сделку по Украине — чего хочет Россия и как ответили США

15:07

Как уничтожить пень на участке: простой метод без лопатыВидео

14:48

Уже с 23 марта: в Тернополе значительно подорожает проезд в автобусах

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций СШАРоссияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США
14:47

Сложная ситуация: Игорь Крутой пожаловался на проблемы в семье

14:36

Загадочный пакет из секонда "за копейки" обогатил девушку: что в нем былоВидео

13:57

Что нельзя делать дома в праздник 22 марта - приметы

13:53

Сразу на семи направлениях: россияне пошли в масштабное наступление, что известно

Реклама
13:47

Популярный украинский актер сильно удивил суммой месячного заработка

13:38

Урожай будет аж до октября: простой рецепт самой лучшей подкормки огурцовВидео

13:34

Усик зажег с бывшим соперником во Львове под украинские песни — деталиВидео

13:05

Сворачивание операции против Ирана: Трамп назвал сроки и предупредил союзников

12:41

Кот вернулся к семье спустя 5 лет: нашли там, где никто не искалВидео

12:32

Просто убрать — недостаточно: как правильно подготовить зимние шины к хранениюВидео

12:26

Не стало звезды "Баффи - истребительница вампиров"

12:17

"Его не забудут": Сталлоне, Ван Дамм и другие легенды кино оплакивают Чака Норриса

12:08

Правду не скажут: из чего на самом деле делают куриные наггетсы

11:52

Пара ради шутки сделала ДНК-тест: какая тайна разрушила отношения

11:49

Осторожно со словами: что никогда нельзя говорить Скорпионам

Реклама
11:44

Иглесиас и Курникова раскрыли пол и имя четвертного ребенка

11:43

Цены взлетели за одну ночь: сколько стоит бензин и дизтопливо 21 марта на АЗС

11:35

Ценопад на прилавках: один базовый продукт продают почти за бесценок

11:12

Гороскоп Таро на завтра 22 марта: Овнам - отдых, Девам - планировать

10:58

Украинцев предупредили об опасности: объявлен желтый уровень

10:55

Китайский гороскоп на завтра, 22 марта: Тиграм - срывы, Крысам - страсть

10:50

ВСУ почти выбили врага из Купянска, россияне набросились на Герасимова — ISW

10:20

Какие овощи нельзя давать собакам и почему: что исключить из рациона

10:03

"Не фантастические выплаты": после смерти брата-воина Бурмака сделала заявление

10:02

Крупнейший налет дронов на РФ: взрывы раздавались даже в Москве, подробности

09:53

Всё разрушено, есть погибшие: россияне нанесли удар по ЗапорожьюФото

08:54

Почему дачники поливают огурцы уксусом: неожиданный эффект

08:53

Одна область Украины почти полностью обесточена: задерживается множество поездов

07:59

Выборы в Украине в 2026 году: СМИ раскрыли условия и сроки проведения

07:32

Украине надо прекратить борьбу за вступление в НАТО: Андрусив объяснил причинумнение

05:53

В Полтавскую область врывается новая волна потепления: когда изменится погода

05:35

Как у Фриске и Заворотнюк: онкобольная российская ведущая сделала признание

05:11

Получалось до 500 кг с сотки: какой хитрый способ посадки картофеля применяли в СССР

04:40

Волнующий перелом недели: пять знаков зодиака сделают шаг в счастливое будущее

04:16

Как сказать по-украински "притязательный": большинство ошибается

Реклама
04:04

Нарушение - штраф: что должно быть в машине у каждого украинца

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера с тыквой за 49 секунд

03:34

Мощнейший шторм обрушился на страну: врезала 6-балльная буря

03:30

Гороскоп Таро на апрель 2026: Козерогам - выбор, Водолеям - деньги, Рыбам - любовьВидео

03:17

ВСУ могут контратаковать врага: эксперт назвал направление

03:04

Гороскоп на завтра, 22 марта: Весам - счастье, Козерогам - тревога

01:41

Вселенная выбрала их: трем знака зодиака будет невероятно везти с 23 марта

01:05

Трамп променял НАТО на Путина и "уколол" Зеленского - журналистка

20 марта, пятница
23:55

Что будет с выплатами и убежищем: дипломаты решают судьбу украинцев в Европе

23:23

Прощание с Патриархом Филаретом - стала известна дата и место похорон

