Уже с 23 марта: в Тернополе значительно подорожает проезд в автобусах

Школьники и студенты по-прежнему будут пользоваться бесплатным проездом.

Новая стоимость проезда в Тернополе

В Тернополе изменятся тарифы на проезд

Стоимость проезда вырастет уже 23 марта

С 23 марта в Тернополе изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщили в Тернопольском горсовете со ссылкой на решение горисполкома.

Отмечается, что стоимость проезда будет зависеть от способа оплаты:

15 грн — при оплате электронным билетом "Социальная карта тернополянина";

17 грн — при оплате неперсонифицированным электронным билетом;

20 грн — при оплате банковской картой, устройством с технологией NFC или разовым билетом.

Стоит добавить, что школьники и студенты по-прежнему будут пользоваться бесплатным проездом в троллейбусах и муниципальных автобусах, а также получат 50% скидку в частном транспорте.

Также сохранен бесплатный проезд для пенсионеров, лиц с инвалидностью и участников боевых действий.

В горсовете напомнили, что в Тернополе действует единая стоимость проезда в коммунальном и частном транспорте, а также услуга "Единый билет", которая позволяет совершать неограниченное количество пересадок в течение 30 минут.

Тарифы на проезд — что известно

Как сообщал Главред, проезд в части пригородных автобусов Житомира подорожал с 7 марта: на маршрутах №108, №115, №126 и №128 уже появились объявления о новых тарифах. Пассажиры, пользующиеся транспортом в пределах города, будут платить 20 гривен вместо 15.

Также стоимость проезда в пригородных электричках Киева и области выросла из-за дополнительного начисления комиссионного сбора в зависимости от способа покупки билета. Теперь окончательная цена билета составит от 19,2 до 22 грн.

Об источнике: Тернопольский городской совет Тернопольский городской совет — административно-территориальная единица и орган местного самоуправления в Тернопольской области. Административный центр — город областного значения Тернополь. Совет состоит из 42 депутатов и председателя — Сергея Надала.

