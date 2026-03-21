Уже с 23 марта: в Тернополе значительно подорожает проезд в автобусах

С 23 марта в Тернополе изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщили в Тернопольском горсовете со ссылкой на решение горисполкома.
Отмечается, что стоимость проезда будет зависеть от способа оплаты:
- 15 грн — при оплате электронным билетом "Социальная карта тернополянина";
- 17 грн — при оплате неперсонифицированным электронным билетом;
- 20 грн — при оплате банковской картой, устройством с технологией NFC или разовым билетом.
Стоит добавить, что школьники и студенты по-прежнему будут пользоваться бесплатным проездом в троллейбусах и муниципальных автобусах, а также получат 50% скидку в частном транспорте.
Также сохранен бесплатный проезд для пенсионеров, лиц с инвалидностью и участников боевых действий.
В горсовете напомнили, что в Тернополе действует единая стоимость проезда в коммунальном и частном транспорте, а также услуга "Единый билет", которая позволяет совершать неограниченное количество пересадок в течение 30 минут.
Тарифы на проезд — что известно
Как сообщал Главред, проезд в части пригородных автобусов Житомира подорожал с 7 марта: на маршрутах №108, №115, №126 и №128 уже появились объявления о новых тарифах. Пассажиры, пользующиеся транспортом в пределах города, будут платить 20 гривен вместо 15.
Также стоимость проезда в пригородных электричках Киева и области выросла из-за дополнительного начисления комиссионного сбора в зависимости от способа покупки билета. Теперь окончательная цена билета составит от 19,2 до 22 грн.
Об источнике: Тернопольский городской совет
Тернопольский городской совет — административно-территориальная единица и орган местного самоуправления в Тернопольской области. Административный центр — город областного значения Тернополь. Совет состоит из 42 депутатов и председателя — Сергея Надала.
