Ценопад на прилавках: один базовый продукт продают почти за бесценок

Аналитики считают, что цены будут снижаться и в дальнейшем.

В Украине подешевел один овощ

В Украине обвалились цены на морковь

Этот овощ уже продают по 5–11 гривен за килограмм

Это на 12% дешевле, чем неделей ранее

В Украине наблюдается очередное снижение цен на морковь. Тенденция к падению стоимости обусловлена прежде всего большим объемом предложения. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что на рынке существенно выросло предложение овоща из местных хозяйств, что привело к общему снижению потребительского спроса.

В настоящее время морковь из местных хозяйств поступает в продажу по цене 5–11 грн/кг, что в среднем на 12% дешевле, чем неделей ранее.

"Нисходящий ценовой тренд обусловлен прежде всего большим объемом предложения, тогда как спрос на корнеплоды остается достаточно низким. Большинство хозяйств с наступлением потепления начали активно распродавать имеющиеся запасы", — говорится в сообщении.

Аналитики добавляют, что сегодня цены на морковь в Украине уже в среднем на 72% ниже, чем в середине марта прошлого года.

Кроме того, вероятно, в ближайшее время ситуация на рынке не изменится, а цены будут и дальше снижаться.

Как сообщал Главред, на украинском рынке наблюдается дефицит тепличных помидоров, в результате чего цены на овощ стремительно выросли. В результате помидоры в Украине уже продают по 120–140 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем на прошлой неделе.

Исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко говорил, что на сегодняшний день отпускные цены на яйца достигли своих пиковых значений. Поэтому ожидать их дальнейшего роста до Пасхи не стоит.

Кроме того, в Украине начали падать цены на картофель. Главной причиной, провоцирующей снижение стоимости, является существенное увеличение некондиционной продукции на рынке.

Читайте также:

Об источнике: EastFruit EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

