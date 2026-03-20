Исчезает с прилавков: в Украине дефицит популярного овоща, цены взлетели

Кратко:
- В Украине начался дефицит тепличных помидоров
- Цены на овощ уже поднялись до 120–140 грн/кг
- Это на 10% дороже, чем на прошлой неделе
На украинском рынке наблюдается дефицит тепличных помидоров, в результате чего цены на овощ стремительно выросли. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Отмечается, что это произошло из-за сокращения объемов поставок импортных томатов в Украину, в частности из Турции.
В результате помидоры в Украине уже продают по 120–140 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем на прошлой неделе.
По словам аналитиков, в ближайшее время ожидается увеличение поставок томатов из Турции, что поможет сбалансировать рынок и стабилизировать цены.
Стоит добавить, что сегодня импортные томаты в Украине продаются в среднем на 45% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.
Цены на продукты — последние новости
Как сообщал Главред, в Украине растет стоимость яиц – всего за месяц цены поднялись более чем на 3%. Но в годовом исчислении подорожание еще более ощутимо.
Также в украинских супермаркетах снова переписали цены на кисломолочный и твердый сыры. Цены на эти молочные продукты выросли по сравнению со среднемесячными показателями за предыдущий месяц.
Также в Украине подорожал чеснок. Он уже стоит более 145 гривен за килограмм, а молодой чеснок продают по 255,62 гривен за килограмм.
Читайте также:
- Украинцы покупают килограммами: в супермаркетах подорожали базовые продукты
- Резкий рост стоимости топлива: украинцам назвали сроки повышения цен на АЗС
- НДС для ФЛП, военный сбор и налогообложение посылок: новый законопроект Минфина
Об источнике: EastFruit
EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.
