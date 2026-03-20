Исчезает с прилавков: в Украине дефицит популярного овоща, цены взлетели

Аналитики надеются, что в ближайшее время удастся стабилизировать цены.

https://glavred.info/economics/ischezaet-s-prilavkov-v-ukraine-deficit-populyarnogo-ovoshcha-ceny-vzleteli-10750613.html Ссылка скопирована

Дефицит помидоров в Украине

Кратко:

В Украине начался дефицит тепличных помидоров

Цены на овощ уже поднялись до 120–140 грн/кг

Это на 10% дороже, чем на прошлой неделе

На украинском рынке наблюдается дефицит тепличных помидоров, в результате чего цены на овощ стремительно выросли. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать главные новости. видео дня

Отмечается, что это произошло из-за сокращения объемов поставок импортных томатов в Украину, в частности из Турции.

В результате помидоры в Украине уже продают по 120–140 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем на прошлой неделе.

По словам аналитиков, в ближайшее время ожидается увеличение поставок томатов из Турции, что поможет сбалансировать рынок и стабилизировать цены.

Стоит добавить, что сегодня импортные томаты в Украине продаются в среднем на 45% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты — последние новости

Об источнике: EastFruit EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред