НДС для ФОП, военный сбор и налог на посылки: новый законопроект Минфина

Новый "налоговый пакет" от Минфина

Кратко:

Минфин представил обширный законопроект о НДС

Вводится автоматический международный обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы

Украина должна принять пакет налоговых мер уже до конца марта

Министерство финансов Украины представило законопроект, который объединяет налоговые обязательства Украины перед МВФ в единый документ.

Он предусматривает обязательную регистрацию в качестве плательщиков НДС для ФОП с доходом от 4 млн грн в год, введение международного автоматического обмена информацией о доходах от цифровых платформ и налогообложение таких доходов, в частности на сервисах Uklon и OLX.

НДС для ФОП

Согласно документу, ФОП с доходом от 4 млн грн в год должны будут стать плательщиками НДС с 1 января 2027 года. Для них планируется сделать отчетный период календарным кварталом и применять символические штрафы по 1 грн за первые пять нарушений в течение года. Это будет касаться задержек в регистрации налоговых накладных или ошибок в их начислении и уплате.

Кроме того, плательщики НДС смогут составлять сводные налоговые накладные, если продают товары или услуги неплательщикам НДС, и делать это не позднее последнего дня месяца.

Военный сбор

Уплата военного сбора продлевается на период действия военного положения до вступления в силу решения Верховной Рады о завершении реформы Вооруженных Сил Украины. Для физических лиц – предпринимателей (ФОП) – плательщиков единого налога первой, второй и четвертой группы Минфин хочет установить его на уровне 10% от одной минимальной заработной платы (в 2026 году – 850 грн), а для плательщиков единого налога третьей группы (ФОП и юридических лиц) (кроме электронных резидентов (е-резидентов) – 1% от дохода.

Налогообложение доходов, полученных от цифровых платформ

Минфин предлагает снизить ставку налога на доходы от цифровых платформ с 18% до 5%. Если сумма дохода за год не превышает эквивалент €2000, платить налог вообще не нужно.

Для этого не нужно открывать отдельный счет в банке – можно использовать уже существующие личные счета.

Налогообложение посылок

Если суммарная стоимость товаров не превышает €150, они будут облагаться налогом по упрощенной схеме. Посылки до €45 для личного или семейного использования вообще не будут облагаться НДС.

Налог будет начислять и уплачивать отправитель через электронную платформу, а компания-нерезидент, осуществляющая продажу, должна вести учет таких операций.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что принятие законопроекта позволит дополнительно привлечь в государственный бюджет Украины налоговые поступления в сумме примерно 60 млрд грн в расчете на год и предотвратить потери поступлений военного сбора после прекращения или отмены военного положения.

Украина должна принять описанный выше пакет налоговых мер уже до конца марта 2026 года, в соответствии с требованиями МВФ. Закон вступит в силу с 1 января 2027 года для цифровых платформ и международного обмена информацией.

Напомним, как сообщал Главред, 10 марта Верховная Рада не поддержала законопроект, который должен был запустить автоматический обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы — от сервисов перевозок до маркетплейсов и онлайн-аренды жилья. Документ, касавшийся налогообложения доходов пользователей Bolt, Booking, Glovo, OLX и других интернет-площадок, не набрал необходимого количества голосов: "за" проголосовали лишь 168 депутатов.

Также известно, что после завершения войны в Украине могут ввести отдельный налог, средства от которого направят на послевоенное восстановление страны. В то же время до окончания боевых действий введение такого налога не предусматривается.

Министерство финансов Украины (Минфин Украины) — центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере. Министерство отвечает за создание финансового обеспечения для выполнения государственных функций и условий для стабильного развития экономики путем эффективного, сбалансированного, беспристрастного и прозрачного управления государственными финансами.

