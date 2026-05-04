В РФ объявили о перемирии в войне и пригрозили ударами по центру Киева - детали

Юрий Берендий
4 мая 2026, 20:33обновлено 4 мая, 21:06
В РФ объявили о так называемом "перемирии" на 8–9 мая, одновременно выдвинув Украине ультимативные требования и пригрозив массированными ударами по Киеву.
В РФ объявили о перемирии в войне и пригрозили Украине / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • Минобороны РФ назвало даты одностороннего перемирия в войне
  • В РФ пригрозили Украине ударами по центру Киева в случае нарушения перемирия

Страна-агрессор Россия официально объявила о режиме прекращения огня в войне против Украины. Перемирие должно продлиться 8-9 мая в честь празднования Дня Победы в России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации В.В. Путина, 8–9 мая 2026 года объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне", — говорится в сообщении.

В Министерстве обороны РФ заявили, что ожидают от украинской стороны аналогичных шагов в ответ.

Также в российском оборонном ведомстве обратили внимание на заявление украинского руководства, сделанное в Ереване во время саммита Европейского политического сообщества, в котором, по их словам, содержались угрозы нанести удар по Москве именно 9 мая.

В связи с этим в РФ отметили, что ВС РФ будут принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности во время проведения праздничных мероприятий.

"В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут в ответ массированный ракетный удар по центру Киева. Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, из гуманитарных соображений ранее воздерживалась от таких действий. Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город", — говорится в сообщении.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Какова цель российских угроз ударом по центру Киева - Коваленко

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что Путин обеспокоен проведением парада в Москве 9 мая, поэтому активизировал информационную кампанию, используя Минобороны РФ для распространения заявлений с угрозами ударов по Киеву.

"Такое впечатление, что раньше они не наносили ударов по столице Украины, по гражданскому населению. Ежедневно удары по гражданским городам, постоянные атаки, ракеты, дроны запускают по Киеву, убивают людей, детей, и вечно лгут… Путин может завершить войну — все зависит только от него. Но он уклоняется от этого, постоянно, и вечно лжет", — подчеркнул он в сообщении в Telegram.

Сообщение Андрея Коваленко
Сообщение Андрея Коваленко / Скриншот

Перемирие 9 мая - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информация о якобы согласованном между США и Россией прекращении огня на 9 мая не соответствует действительности, ведь Киев не получал никаких официальных предложений.

По его словам, ни со стороны Кремля, ни со стороны Вашингтона не поступало никаких инициатив о введении перемирия.

Украинская сторона также публично отвергла заявления Москвы о такой инициативе, назвав их информационным маневром, направленным прежде всего на оказание влияния на США, отметил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Об источнике: Министерство обороны России

Министерство обороны Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.

