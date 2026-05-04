"Вы проиграете эту войну": Келлог направил неожиданное послание России

У Москвы не осталось ресурсов для реализации планов Путина, ситуация в стране только ухудшается.

https://glavred.info/war/vy-proigraete-etu-voynu-kellog-napravil-neozhidannoe-poslanie-rossii-10761809.html Ссылка скопирована

Генерал объяснил, почему россияне проиграли войну в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube

Что сказал Келлог:

РФ не сможет выиграть войну против Украины

В России рекордные потери и незначительные территориальные завоевания

Лучшим вариантом для Кремля сегодня является начало переговоров

Страна-агрессор Россия проигрывает войну и должна начать переговоры о мире. Такое мнение в эфире Fox News высказал бывший спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог.

Он опроверг заявления Кремля о якобы победах армии РФ на поле боя. Келлог подчеркнул, что с 2014 года Украина потеряла около 1% своих территорий. Если бы россияне побеждали, они бы уже были в Киеве.

видео дня

"Я бы сказал россиянам: вы не выиграете эту войну, вы проиграете эту войну. Знаете, мое представление о победе заключается в том, что вы были бы по ту сторону реки Днепр", — отметил американский генерал-лейтенант.

У Путина начались проблемы

Келлог также рассказал, что уровень потерь в армии России в войне против Украины значительно выше, чем у советской армии в Афганистане. Сегодня это примерно 1,2–1,4 миллиона погибших и раненых против 18 тысяч. При этом Донбасс до сих пор частично контролируется украинскими военными.

Также из-за решения кремлевского диктатора Владимира Путина в РФ возникает все больше экономических проблем. Именно поэтому России сейчас стоит начать переговоры.

Мирные переговоры — последние новости

Напомним, Главред писал, что Украина до сих пор не получила ответа от Соединенных Штатов на предложение президента Владимира Зеленского о приезде американской делегации в Киев для проведения переговоров на уровне технических групп.

Ранее СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, работает над стратегией ведения переговоров со страной-агрессором Россией без помощи США.

Накануне стало известно, что Украина не получала никаких предложений от Кремля или от Вашингтона относительно инициативы Путина провести 9 мая перемирие на фронте.

Другие новости:

Об источнике: Fox News Fox News Channel — американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал позиционирует себя как нейтрально освещающий события. Однако канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред