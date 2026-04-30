Условие России для перемирия в войне: Зеленский рассказал, чего Кремль хочет от Запада

Юрий Берендий
30 апреля 2026, 18:20
Президент Зеленский предупредил, что Россия пытается "выторговать" прекращение огня в обмен на частичное снятие санкций, в частности в отношении SWIFT.
Зеленский отреагировал на идею объявить перемирие 9 мая / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • Зеленский назвал истинную цель российского перемирия
  • Россия может заявить о готовности к перемирию в обмен на частичное снятие санкций
  • Переговорный процесс по завершению войны находится на паузе

Украина не получала никаких предложений от Кремля или Вашингтона относительно инициативы Путина провести 9 мая перемирие на фронте. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии изданию Bloomberg.

По словам Зеленского, он поручил дипломатам уточнить детали в США перед принятием дальнейших решений.

Он предположил, что Кремль может быть заинтересован в кратковременном прекращении огня, в частности для того, чтобы обезопасить проведение ежегодного военного парада в Москве от возможных украинских ударов.

"Они хотят, чтобы парад спокойно прошел в течение нескольких часов, а затем возобновить атаки. Мы не хотим, чтобы любое перемирие стало тактическим обманом со стороны Российской Федерации", — подчеркнул глава государства.

В то же время Зеленский подчеркнул, что поддерживает любые инициативы по перемирию, если они способствуют защите гражданских лиц и помогают в процессе обмена пленными.

Президент отдельно подчеркнул необходимость сохранения санкционного давления на Россию со стороны США и Европы и призвал не допустить его ослабления под влиянием позиции Москвы.

"Я думаю, что Россия может поднять вопрос о перемирии в обмен на отмену санкций в отношении определенных предприятий. Я знаю, что они поднимают вопрос об отмене санкций в отношении SWIFT, чтобы их банки могли работать. Для Украины все это представляет большой риск", — рассказал он.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика - Главред

Глава государства также отметил, что приглашение для американских посланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера посетить Киев остается в силе, хотя ответа от них пока нет, при этом поддерживается регулярный телефонный контакт.

По словам Зеленского, Украина сейчас находится в ожидании возобновления мирных переговоров, которые могли бы положить конец войне, однако процесс осложняется из-за отвлечения внимания международного сообщества на события вокруг Ирана.

Он также сообщил, что нет новых сигналов ни от России, ни от США относительно сроков возможного возобновления переговоров, а формат и посредничество, в которых участвует администрация Дональда Трампа, остаются неопределенными.

Мирный план США из 20 пунктов
Проект мирного плана США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Война России против Украины — что известно о российском предложении перемирия 9 мая

Напомним, как ранее сообщал Главред, 29 апреля российский диктатор и военный преступник Владимир Путин заявил Трампу о готовности провести временное перемирие в войне против Украины 9 мая.

Впоследствии его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что окончательные даты действия режима прекращения огня еще не определены, однако в Кремле пообещали объявить их после принятия соответствующего решения.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на эту инициативу, заявив, что украинская сторона будет контактировать с представителями США для уточнения деталей, в частности относительно продолжительности предложенного перемирия.

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg — американская компания (товарищество с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

