Есть сдержанный оптимизм в отношении предстоящих международных переговоров, подчеркнул Фридрих Мерц.

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Фридрих Мерц оценил вероятность завершения войны / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, УНИАН

Главное из заявлений Мерца:

Есть признаки возможного открытия пространства для прекращения войны

Впервые за много времени может открыться окно для дипломатии

Появились первые признаки возможного открытия пространства для дипломатического прекращения войны России против Украины, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Такое заявление он сделал накануне саммита "Группы семи" (G7) в понедельник, 15 июня, во французском Эвиан-ле-Блен, передает The Guardian.

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По его словам, есть сдержанный оптимизм в отношении предстоящих международных переговоров на полях саммита.

"Впервые может открыться окно для дипломатии с целью прекращения войны в Украине", — отметил Мерц.

Он добавил, что хочет более подробно обсудить эти дипломатические перспективы с президентом США Дональдом Трампом, который также примет участие в саммите G7 в городе Эвиан-ле-Блен во Франции 15-17 июня.

В ОП назвали вероятные сроки завершения войны

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что уже к осени может заметно снизиться интенсивность боевых действий, если российским войскам не удастся добиться успехов в рамках нынешнего наступления.

По его словам, российское руководство рассчитывает на результаты летней военной кампании, полагая, что в этот период удастся расширить контролируемые территории.

Ранее появился тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией". Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.

Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

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Об источнике: The Guardian "Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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