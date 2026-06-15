ФРГ готова бить по Калининграду и Петербургу: в ВВС Германии назвали условие

Немецкие вооружённые силы способны вступить в бой даже "сегодня ночью", подчеркнул Хольгер Нойман.

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В ФРГ пообещали дать жесткий ответ РФ / Коллаж: Главред, фото: nato.int, twitter.com/USNATO, ua.depositphotos.com

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Атака России стран Балтии будет расценена как нападение на НАТО

Целями НАТО могут стать Калининград и Санкт-Петербург

Германия заявила о готовности к военному противостоянию с Россией в любой момент и подчеркнула намерение защищать каждый дюйм территории НАТО.

Об этом сообщил командующий ВВС Германии генерал-лейтенант Хольгер Нойман в интервью The Telegraph, отвечая на вопросы о возможном нападении Москвы на страны Балтии.

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Нойман отметил в беседе с журналистами, что немецкие вооружённые силы способны вступить в бой даже "сегодня ночью". Он подчеркнул, что все государства Альянса имеют равный статус, поэтому атака России на страны Балтии будет расценена НАТО как нападение на Великобританию или Германию.

"Если дойдет до конфликта, мы будем защищать каждый дюйм нашей территории. В НАТО нет зон с разным уровнем безопасности", — подчеркнул Нойман.

По его словам, в случае вооружённого столкновения с Россией потенциальными целями могут стать Калининградская область, Кольский полуостров на северо-западе России, Санкт-Петербург и близлежащие районы, а также акватория Черного моря, где размещён российский флот.

Он также заявил, что НАТО обладает преимуществом над российскими силами, поскольку в конфликте может быть задействована авиация всех 32 стран-членов Альянса. При этом Нойман признал, что возможности российских Воздушно-космических сил недооценивать нельзя.

Кроме того, генерал отметил, что Россия продолжает использовать современные боевые самолёты Су-35 и Су-57, а также истребители-перехватчики МиГ-31, которые представляют серьёзную угрозу. Он также упомянул наличие у РФ крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет.

/ Инфографика: Главред

Эксперт о возможных целях Москвы в отношениях с НАТО

Бывший российский дипломат Борис Бондарев выразил мнение, что руководство России может стремиться проверить устойчивость и степень единства Североатлантического альянса. По его словам, одна из вероятных стратегий может заключаться в попытках обострить уже существующие разногласия между странами НАТО и тем самым ослабить их согласованную позицию.

Эксперт считает, что снижение внутренней сплоченности Альянса способно повысить риски для безопасности в Европе. В случае ослабления механизмов коллективной обороны отдельным европейским государствам, по его оценке, пришлось бы больше опираться на собственные силы в вопросах безопасности и искать новые форматы сотрудничества с другими странами, включая Россию.

Угроза РФ для НАТО – новости по теме:

Как сообщал Главред, генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими воплями в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подбить Россию на атаку на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.

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Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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