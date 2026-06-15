Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

ФРГ готова бить по Калининграду и Петербургу: в ВВС Германии назвали условие

Алексей Тесля
15 июня 2026, 18:54
google news Подпишитесь
на нас в Google
Немецкие вооружённые силы способны вступить в бой даже "сегодня ночью", подчеркнул Хольгер Нойман.
Трамп назвал НАТО
В ФРГ пообещали дать жесткий ответ РФ / Коллаж: Главред, фото: nato.int, twitter.com/USNATO, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Атака России стран Балтии будет расценена как нападение на НАТО
  • Целями НАТО могут стать Калининград и Санкт-Петербург

Германия заявила о готовности к военному противостоянию с Россией в любой момент и подчеркнула намерение защищать каждый дюйм территории НАТО.

Об этом сообщил командующий ВВС Германии генерал-лейтенант Хольгер Нойман в интервью The Telegraph, отвечая на вопросы о возможном нападении Москвы на страны Балтии.

видео дня

Нойман отметил в беседе с журналистами, что немецкие вооружённые силы способны вступить в бой даже "сегодня ночью". Он подчеркнул, что все государства Альянса имеют равный статус, поэтому атака России на страны Балтии будет расценена НАТО как нападение на Великобританию или Германию.

"Если дойдет до конфликта, мы будем защищать каждый дюйм нашей территории. В НАТО нет зон с разным уровнем безопасности", — подчеркнул Нойман.

По его словам, в случае вооружённого столкновения с Россией потенциальными целями могут стать Калининградская область, Кольский полуостров на северо-западе России, Санкт-Петербург и близлежащие районы, а также акватория Черного моря, где размещён российский флот.

Он также заявил, что НАТО обладает преимуществом над российскими силами, поскольку в конфликте может быть задействована авиация всех 32 стран-членов Альянса. При этом Нойман признал, что возможности российских Воздушно-космических сил недооценивать нельзя.

Кроме того, генерал отметил, что Россия продолжает использовать современные боевые самолёты Су-35 и Су-57, а также истребители-перехватчики МиГ-31, которые представляют серьёзную угрозу. Он также упомянул наличие у РФ крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет.

Армии стран Европы, армия Европы, миротворцы, инфографика
/ Инфографика: Главред

Эксперт о возможных целях Москвы в отношениях с НАТО

Бывший российский дипломат Борис Бондарев выразил мнение, что руководство России может стремиться проверить устойчивость и степень единства Североатлантического альянса. По его словам, одна из вероятных стратегий может заключаться в попытках обострить уже существующие разногласия между странами НАТО и тем самым ослабить их согласованную позицию.

Эксперт считает, что снижение внутренней сплоченности Альянса способно повысить риски для безопасности в Европе. В случае ослабления механизмов коллективной обороны отдельным европейским государствам, по его оценке, пришлось бы больше опираться на собственные силы в вопросах безопасности и искать новые форматы сотрудничества с другими странами, включая Россию.

Угроза РФ для НАТО – новости по теме:

Как сообщал Главред, генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими воплями в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подбить Россию на атаку на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.

Другие новости:

Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
НАТО ФРГ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине изменят подход к мобилизации: кого коснется в первую очередь и когда

В Украине изменят подход к мобилизации: кого коснется в первую очередь и когда

19:45Война
Как Украина ответит за Лавру: Ягун – об ударах по Мосфильму и собору Василия Блаженного

Как Украина ответит за Лавру: Ягун – об ударах по Мосфильму и собору Василия Блаженного

19:10Мнения
Украина сделала ещё один шаг к ЕС: в Брюсселе объявили об историческом решении

Украина сделала ещё один шаг к ЕС: в Брюсселе объявили об историческом решении

18:14Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"ТУшки" уже в небе: Россия готовит очередную атаку, когда будет пуск ракет

"ТУшки" уже в небе: Россия готовит очередную атаку, когда будет пуск ракет

Почему нельзя мыть пол старой футболкой и полотенцем: народные приметы

Почему нельзя мыть пол старой футболкой и полотенцем: народные приметы

Прибавки к пенсиям с 1 июля: кому из украинцев повысят выплаты и на сколько

Прибавки к пенсиям с 1 июля: кому из украинцев повысят выплаты и на сколько

Китайский гороскоп на завтра, 16 июня: Собакам - проблемы, Быкам - гибкость

Китайский гороскоп на завтра, 16 июня: Собакам - проблемы, Быкам - гибкость

Обстрел Киева 15 июня: более 20 раненых, 4 жертвы и много разрушений - свежие данные

Обстрел Киева 15 июня: более 20 раненых, 4 жертвы и много разрушений - свежие данные

Последние новости

20:08

В Германии увидели возможность завершения войны: названы сроки и условие

19:49

Новолуние откроет путь к успеху: четыре знака зодиака ждут судьбоносные перемены

19:45

В Украине изменят подход к мобилизации: кого коснется в первую очередь и когда

19:30

Большая луковица: чем срочно подкормить грядки в июне

19:10

Как Украина ответит за Лавру: Ягун – об ударах по Мосфильму и собору Василия Блаженногомнение

Доллар по 45: что будет дальше с курсом, ценами на продукты и топливо – НовакДоллар по 45: что будет дальше с курсом, ценами на продукты и топливо – Новак
19:06

Во Львове зафиксировали необычную аномалию – что удалось снять на видеоВидео

18:58

"Очень тяжело": Елена Тополя призналась, что предшествовало ее разводу

18:54

ФРГ готова бить по Калининграду и Петербургу: в ВВС Германии назвали условие

18:30

Как еще можно назвать Людмилу на украинском языке: не только Люда

Реклама
18:20

Макароны получатся в разы вкуснее: простой секрет идеальной пастыВидео

18:14

Украина сделала ещё один шаг к ЕС: в Брюсселе объявили об историческом решении

17:59

Россия атаковала Украину новым типом ракет: может ли ПВО их сбить и в чем угроза

17:55

Сердечный приступ: умерла 35-летняя звезда турецких сериалов

17:52

До 460 тысяч в месяц: Кабмин утвердил новые выплаты военнослужащим

17:33

Кондиционер не нужен: как бесплатно охладить квартиру в жару

17:10

Львовский блогер бросил зажигалку в подростков: полиция расследует инцидент

17:06

7 стильных вещей заменят целый шкаф: капсульный гардероб на лето 2026Видео

17:00

Поездки в РФ и админпротоколы за нетрезвое вождение — СМИ выяснили новые подробности биографии зампрокурора Полтавщины Романа Ерохина

17:00

Жесткий обстрел Украины: встретиться ли Путин с Зеленским и как отреагировал КитайФото

16:54

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинках пиратского корабля за 10 с

Реклама
16:42

Китайский гороскоп на 15–21 июня: три знака, которым улыбнется удача

16:29

В РФ разбился бомбардировщик Ту-22М3 – появились новые детали авиакатастрофы

16:10

Доллар внезапно подорожал, а евро рекордно подскочил — курс валют на 16 июня

16:07

Жених Леси Никитюк неожиданно заговорил о пополнении в семье — детали

16:03

Тайна "кисейной барышни": как назвать такого человека на украинском языке

16:02

Зеленский сделал новое предложение Путину по переговорам: как отреагировал КремльВидео

15:58

"Творческая энергия и хлесткое остроумие": умерла звезда культового сериала "Альф"

15:25

Украину накроет новая волна потепления: синоптики назвали дату

15:21

Больше никакого "совет да любовь": как красиво поздравить молодоженов на украинскомВидео

15:03

Почему нельзя мыть пол старой футболкой и полотенцем: народные приметы

14:48

"Работаем. Боремся": финалист "Холостячки" мобилизовался в Силы обороны

14:28

Сгорела за несколько месяцев: умерла звезда росийских сериалов, поддержавшая войну

14:23

По спасателям били ракетами: в Харькове много погибшихФото

14:20

Венгрия угрожает заблокировать вступление Украины в ЕС: какое условие выдвинули

13:51

Почему 16 июня нельзя печь хлеб: какой церковный праздник

13:43

Зеленский и Буданов обещают "возмездие" за российский удар по ЛавреФото

13:25

"Не верю, что я жива": известная ведущая пережила прилет в ее домВидео

13:05

Семь домашних дел, которые категорически нельзя делать вечером: знают далеко не все

13:02

"Путин впервые назвал": как война с Украиной развеяла главный миф РФ, историк объяснилВидео

12:46

Флот Украины пополнился: ВМС получили военный корабль "Геническ"Фото

Реклама
12:15

РФ свалила на ВСУ удар по Лавре в Киеве: фото в Сети помогло лжи оккупантовФотоВидео

12:14

Возможна новая волна ракетных ударов: мониторы предупредили об опасности

12:08

Китайский гороскоп на завтра, 16 июня: Собакам - проблемы, Быкам - гибкость

11:50

Штукатурка на стенах уходит в прошлое: появился новый недорогой фаворитВидео

11:35

"Подошел ко мне": Билык сделала заявление о возвращении в Коляденко

11:32

Под ударом - объекты ракетной и радиолокационной отрасли: дроны атаковали Подмосковье и Тулу

11:30

Ночная атака 15 июня отличалась от предыдущих: Игнат раскрыл важные детали

10:49

Гороскоп на завтра, 16 июня: Близнецам — зависть, Стрельцам — прибыль

10:31

Комары исчезнут из двора за считанные дни: поможет один хитрый способ

10:25

"Нет ни слов, ни слез": украинские звезды горюют после ударов РФ по Лавре и КиевуВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости Черкассы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеКомнатные растенияУборкаАвтоСтирка
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять