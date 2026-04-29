Трамп провел новые переговоры с Путиным: с каким предложением по войне выступил Кремль

Во время разговора с Трампом Путин заявил о якобы готовности к перемирию, одновременно продвигая собственные нарративы о войне и условиях её завершения.

Переговоры Трампа и Путина — о чем говорили об Украине и войне

Путин заявил об идее организовать перемирие 9 мая

Российский диктатор заявил о намерении достичь всех целей так называемой "СВО"

Президент США Дональд Трамп провел новые переговоры с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным. Разговор длился полтора часа. Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков в комментарии российским пропагандистским СМИ.

"Путин сказал Трампу о готовности объявить перемирие на период Дня Победы, Трамп это поддержал", — заявил он. видео дня

В ходе разговора Путин цинично пожаловался Трампу на "чисто террористические методы атак" на гражданские объекты, вероятно, имея в виду удары украинских дронов по российским НПЗ. При этом российский диктатор не упоминал об ударах дронов, ракет и бомб по гражданским целям на территории Украины.

По словам Ушакова, во время разговора Дональд Трамп сообщил Владимиру Путину, что договоренность об урегулировании войны в Украине якобы уже близка.

В ответ Путин проинформировал о ситуации в зоне боевых действий, утверждая, что российские войска якобы имеют преимущество. Он также заявил, что поставленные цели так называемой "СВО" будут достигнуты, хотя Россия, по его словам, отдает предпочтение достижению поставленных задач путем дипломатии.

"Для урегулирования ситуации в Украине путем переговоров Зеленский должен положительно отреагировать на известные предложения, изложенные ранее", — сказал военный преступник Путин.

Также он заявил, что с начала 2025 года Россия якобы передала Украине более 20 тысяч тел погибших, тогда как получила чуть более 500.

Путин положительно оценил решение Трампа продлить режим прекращения огня вокруг Ирана, считая, что это будет способствовать стабилизации ситуации.

Трамп, со своей стороны, поделился собственной оценкой событий на Ближнем Востоке. Во время разговора Путин подчеркнул, что возможный сценарий наземной операции против Ирана неприемлем и представляет серьезную опасность.

Стороны также обсудили потенциал развития взаимовыгодного сотрудничества в экономической и энергетической сферах. Кроме того, они договорились поддерживать дальнейшие контакты как на личном уровне, так и через своих помощников.

Что сказал Трамп о переговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп во время брифинга заявил, что во время переговоров с Путиным затрагивал несколько разных тем, преимущественно об Украине, и у нас получился очень хороший разговор.

"Думаю, мы относительно быстро найдем решение, надеюсь. Я думаю, он хотел бы видеть решение, могу вам сказать, и это хорошо", — сообщил глава Белого дома.

Трамп заявил Путину, что для него гораздо важнее участие России в прекращении войны против Украины, ведь именно этого стремятся и другие стороны. По его словам, они кратко обсудили этот вопрос, а также пришли к соглашению, что Иран не должен получить ядерное оружие.

"Я предложил небольшое перемирие, и я думаю, что он (Путин, — ред.) может это сделать. Он может объявить что-то, связанное с этим. Даже если это небольшое перемирие, ведь гибнет так много людей, это так бессмысленно, о помощи. Я сказал: "Прежде чем ты поможешь мне, я хочу, чтобы ты закончил свою войну". Так что мы хорошо поговорили. Я знаю его давно. Думаю, он был готов заключить соглашение еще некоторое время назад. Думаю, некоторые люди затруднили ему заключение соглашения, но мы больше говорим об Украине. Я думаю, что Украина, с военной точки зрения, потерпела поражение, да? Вы этого не узнаете, читая фейковые новости, но с военной точки зрения, посмотрите, у них есть ВМС. У них было 159 кораблей. Сейчас каждый корабль лежит на дне. Как правило, это довольно неплохо", — сказал Трамп.

Однако в этом контексте стоит отметить, что, говоря о "военном поражении", Трамп, вероятно, перепутал Украину с Ираном. Еще неделю назад об этих самых "159 потопленных иранских кораблях" он уже писал в посте в Truth Social.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина наносит мощные удары по объектам на территории России на расстоянии более 1500 километров по прямой, и этот радиус поражения со временем будет расти, заявил президент Владимир Зеленский.

В то же время представительница российского МИД Мария Захарова заявила о якобы готовности Москвы к дипломатическому завершению войны, однако подчеркнула, что Кремль выдвигает ряд условий и не пойдет на компромиссы, которые, по его мнению, противоречат интересам РФ.

Кроме того, по словам Зеленского, Россия готовится к усилению мобилизации и новым наступательным действиям. Об этом свидетельствуют документы российского Генштаба, которые удалось раздобыть ГУР МО.

О личности: Юрий Ушаков Юрий Ушаков — российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова — внешняя политика. В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999 год, занимал должность заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.

