Представительница МИД России озвучила ключевые требования Кремля.

Кремль не хочет идти на компромисс с Украиной

Что сказала Захарова:

Кремль готов закончить войну дипломатическим путем

Украина должна выполнить несколько требований, чтобы РФ согласилась на мир

Россия не согласится на компромиссы, противоречащие ее интересам

Официальный представитель МИД страны-агрессора России Мария Захарова заявила о якобы готовности Москвы к дипломатическому завершению войны против Украины. Однако у Кремля есть несколько требований.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел России, Захарова считает, что Украина и ее союзники не имеют преимущества для того, чтобы выдвигать требования Москве. Она подчеркнула, что Кремль не согласится на компромиссы, которые "противоречат интересам РФ".

"Киев вместе со своими западными спонсорами находится далеко не в том положении, чтобы диктовать нам какие-либо условия", — подчеркнула Захарова.

Представительница МИД также назвала требования Кремля, а именно:

нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины;

признание контроля РФ над оккупированными территориями, включая Крым, Донбасс и так называемую "Новороссию";

гарантии прав русскоязычного населения и церкви;

юридически обязательные международные соглашения.

Отметим, что Захарова перечислила условия, которые украинские чиновники неоднократно называли неприемлемыми.

Напомним, в США недавно заявили, что Россия не демонстрирует серьезной заинтересованности в достижении мирного соглашения. Она выдвигает максималистские требования и использует переговоры как инструмент давления на Украину.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин якобы готов к личной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако эти переговоры должны состояться для финализации договоренностей.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы "всегда была открыта" для контактов с США с целью достижения договоренности по Украине.

О личности: Мария Захарова Мария Захарова — директор Департамента информации и прессы МИД РФ. Как центральная фигура правительственной пропаганды, она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.

