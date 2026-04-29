Весеннее тепло наконец-то прорвется в Украину: названа дата резкого скачка температуры

Уже в начале мая температура в отдельных регионах поднимется до +20…+22°.

Главное из новости:

Потепление до +22° ожидается уже в начале мая

Апрель завершается дождями и заморозками

После затяжной прохлады и ночных заморозков Украина наконец-то получит ощутимый глоток весеннего тепла. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, опубликованному на портале meteoprog, уже в начале мая температура в отдельных регионах поднимется до +20…+22°, а погода станет более стабильной.

Четверг, 30 апреля

Конец апреля встретит украинцев нестабильной погодой. В большинстве областей, кроме запада, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы и мелкий град. Ветер будет усиливаться во время осадков. Ночь останется холодной: +1…+6°, на севере и западе — заморозки до 0…–3°. Днем воздух прогреется лишь до +10…+15°.

Пятница, 1 мая

В ночные часы осадки охватят крайний запад, а днем — север, восток и часть центра. Ветер будет сохранять скорость 5–10 м/с. Температура ночью — +2…+7°, местами снова возможны заморозки. В дневные часы ожидается +10…+16°.

Суббота, 2 мая

Суббота принесет Украине преимущественно сухую погоду. Лишь на востоке и в Приазовье возможен локальный дождь. Ночные температуры останутся прохладными — +2…+7°, с заморозками на почве. Днем станет теплее: +12…+17°, хотя северо-восточные области еще останутся в пределах около +10°.

Воскресенье, 3 мая

Конец недели наконец подарит ощутимое весеннее потепление. Преобладает малооблачная погода без осадков, только Приазовье и Крым получат дневные дожди. Ночью - +2…+7° с локальными заморозками, зато днем температура подскочит до +15…+20°, а на крайнем западе - до +22°.

Главред ранее писал, что 29 апреля в Полтавской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями: ночью без осадков, а днем местами возможен небольшой дождь.

Кроме того, в среду, 29 апреля, в Ровенской области ожидается прохладная и переменчивая погода. Ночью существенных осадков синоптики не прогнозируют, однако уже утром и днем пройдут дожди, местами с мокрым снегом.

Также во Львовской области 29 апреля погодные условия будет формировать выступ антициклона с центром над Северным морем. Ожидается прохладная, но в основном сухая погода, ночью возможны заморозки.

О личности: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич — синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

