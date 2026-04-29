Весеннее тепло наконец-то прорвется в Украину: названа дата резкого скачка температуры

Дарья Пшеничник
29 апреля 2026, 10:58обновлено 29 апреля, 11:34
Уже в начале мая температура в отдельных регионах поднимется до +20…+22°.

Когда в Украину придет долгожданное тепло / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Главное из новости:

  • Потепление до +22° ожидается уже в начале мая
  • Апрель завершается дождями и заморозками

После затяжной прохлады и ночных заморозков Украина наконец-то получит ощутимый глоток весеннего тепла. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, опубликованному на портале meteoprog, уже в начале мая температура в отдельных регионах поднимется до +20…+22°, а погода станет более стабильной.

Четверг, 30 апреля

Конец апреля встретит украинцев нестабильной погодой. В большинстве областей, кроме запада, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы и мелкий град. Ветер будет усиливаться во время осадков. Ночь останется холодной: +1…+6°, на севере и западе — заморозки до 0…–3°. Днем воздух прогреется лишь до +10…+15°.

Пятница, 1 мая

В ночные часы осадки охватят крайний запад, а днем — север, восток и часть центра. Ветер будет сохранять скорость 5–10 м/с. Температура ночью — +2…+7°, местами снова возможны заморозки. В дневные часы ожидается +10…+16°.

Суббота, 2 мая

Суббота принесет Украине преимущественно сухую погоду. Лишь на востоке и в Приазовье возможен локальный дождь. Ночные температуры останутся прохладными — +2…+7°, с заморозками на почве. Днем станет теплее: +12…+17°, хотя северо-восточные области еще останутся в пределах около +10°.

Воскресенье, 3 мая

Конец недели наконец подарит ощутимое весеннее потепление. Преобладает малооблачная погода без осадков, только Приазовье и Крым получат дневные дожди. Ночью - +2…+7° с локальными заморозками, зато днем температура подскочит до +15…+20°, а на крайнем западе - до +22°.

Главред ранее писал, что 29 апреля в Полтавской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями: ночью без осадков, а днем местами возможен небольшой дождь.

Кроме того, в среду, 29 апреля, в Ровенской области ожидается прохладная и переменчивая погода. Ночью существенных осадков синоптики не прогнозируют, однако уже утром и днем пройдут дожди, местами с мокрым снегом.

Также во Львовской области 29 апреля погодные условия будет формировать выступ антициклона с центром над Северным морем. Ожидается прохладная, но в основном сухая погода, ночью возможны заморозки.

Вас может заинтересовать:

О личности: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич — синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Просто так €90 млрд никто не даст: ЕС выдвинул Украине новые требования для получения кредита

Просто так €90 млрд никто не даст: ЕС выдвинул Украине новые требования для получения кредита

12:01Экономика
"Стоит услышать Москве": Зеленский анонсировал удары более чем на 1500 км

"Стоит услышать Москве": Зеленский анонсировал удары более чем на 1500 км

11:46Война
В РФ заявили о готовности закончить войну: что требует Кремль

В РФ заявили о готовности закончить войну: что требует Кремль

11:33Война
Доллар и евро внезапно обвалились после взлета: новый курс валют на 29 апреля

Доллар и евро внезапно обвалились после взлета: новый курс валют на 29 апреля

Сложно подобрать слова: приемная дочь Джоли рассказала об отношениях с актрисой

Сложно подобрать слова: приемная дочь Джоли рассказала об отношениях с актрисой

Карта Deep State онлайн за 29 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Снег и заморозки пока не отступают: когда в Украине наконец потеплеет

Снег и заморозки пока не отступают: когда в Украине наконец потеплеет

Китайский гороскоп на май 2026: Петухам - расходы, Собакам - встреча

Китайский гороскоп на май 2026: Петухам - расходы, Собакам - встреча

Последние новости

12:29

Куда может проехать авто: тест по ПДД ломает голову даже опытным водителям

12:01

Просто так €90 млрд никто не даст: ЕС выдвинул Украине новые требования для получения кредита

11:50

"Мы становимся обществом ветеранов": Падалко рассказала о новом проекте

11:46

"Стоит услышать Москве": Зеленский анонсировал удары более чем на 1500 км

11:35

Почему рядом с морковью обязательно стоит посадить лук: секрет богатого урожаяВидео

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
11:33

В РФ заявили о готовности закончить войну: что требует Кремль

11:24

Цены на топливо покачнутся: будет ли скачок до 100 гривен и что готовят АЗС

11:18

Извращенная реальность: за что в России так ненавидят женщинмнение

11:09

Парад к 9 мая в России пройдет без военной техники — в чём причина

11:04

Не встает: путинистка Долина слегла и мучается сильными болями

10:58

Весеннее тепло наконец-то прорвется в Украину: названа дата резкого скачка температуры

10:53

Летом сад будет утопать в цветах: какие луковичные растения посадить в маеВидео

10:28

Удары ВСУ по Крыму вызвали кризис в армии РФ на важном участке фронта

10:17

Путин нарушил молчание: серия украинских ударов по Туапсе заставила его отреагировать

09:35

До конца мая удача на стороне избранных: 4 знака зодиака привлекут изобилие

09:19

Громкое утро в РФ: дроны атаковали Орск и Пермь, разразились масштабные пожарыВидео

08:49

Может изменить ход войны: Волкер назвал главный козырь Украины

08:47

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 апреля (обновляется)

08:23

Россияне нанесли удар по жилым домам на Сумщине: есть погибшая и пострадавшиеФото

08:15

Карта Deep State онлайн за 29 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

07:53

Чарльз III отправил Трампу скрытый сигнал о будущем Украины - Politico

07:01

"Мерц этого не понимает": Фесенко - о серьезной проблеме для Украинымнение

06:58

РФ атаковала дронами Харьков, есть "прилеты" и пожары: что известно

05:56

Что делать, если рассада томатов сильно вытянулась: простой трюк спасет урожай

05:16

Как узнать, что холодильник работает неправильно: простой тест без инструментовВидео

05:11

Так жили миллионы: зачем в СССР ванну ставили прямо посреди кухни

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке чашки кофе на столе за 8 с

03:38

Почему кот разбрасывает наполнитель по квартире: причины, о которых не догадываютсяВидео

03:10

Учёные ошеломили точным сроком гибели Вселенной: когда ждать конца света

02:46

Как покрасить потолок без брызг: хитрость, которая избавит от грязи и подтеков

01:55

Резкий удар холода: Киев и область накроет опасное похолодание

00:18

Посол США в Украине планирует покинуть свой пост: как это связано с Трампом

00:07

Генерал раскрыл критический пробел в обороне РФ: в чем слабость Москвы

28 апреля, вторник
23:26

Маскирует налет и разводы: какую плитку выбрать для ванной, чтобы убирать режеВидео

23:25

В Украине могут ввести новый налог: названо главное требование МВФ

23:06

Путин пожаловался на удары по Туапсе и "обрушился" на Украину с обвинениями

22:45

Убийственная красота: какие популярные растения опасно выращивать дома и в саду

22:39

Унитаз засияет без щётки: хитрый способ убрать налёт без усилийВидео

21:50

Когда высаживать рассаду в 2026 году: главная ошибка, которая уничтожит весь урожай

21:43

Буданов активно интегрируется в политическую жизнь Украины, — эксперт

21:38

Мадьяр сделал заявление о встрече с Зеленским и выдвинул требование Украине

21:23

Новая угроза для Киева и ряда других городов: "Флеш" предупредил об опасности

21:02

Люди, рожденные в конкретные месяцы, отличаются высоким интеллектом

20:58

Цветение клубники: автор раскрыл ключевые процессы для лучшего урожаяВидео

20:42

Почему в Украине так много рыбаков: неочевидная причина, еще со времен СССР

20:35

"Мы отвергаем": Израиль резко ответил на обвинения Украины по ворованному зерну

20:22

Украинский VR-фильм о войне стал победителем премии The Webby Awards-2026Видео

20:05

"Крестница" Путина поблагодарила его, что не сидит в тюрьме - громкое заявление Собчак

19:43

Заморозки усилятся: на Днепропетровщину надвигается холодная воздушная масса

19:42

Чтобы клубника не гнила: как правильно обработать и хранить ягоды в холодильнике

