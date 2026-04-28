В Полтавскую область возвращается тепло: когда температура повысится

В Полтавской области в среду, 29 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, но днем местами возможен небольшой дождь. Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии в Telegram.
В воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до 3 градусов мороза. Днем температура воздуха поднимется до 7-12 градусов тепла. Ветер будет западный, 5-10 м/с.
Погода в Полтаве 29 апреля
В Полтаве завтра ночью также будет без осадков, а днем синоптики прогнозируют небольшой дождь.
Температура воздуха ночью опустится до 0-2 градусов мороза на поверхности почвы и в воздухе. Днем в городе будет значительно теплее — от 0 до 11 градусов тепла.
Напомним, Главред писал, что погода в Тернопольской области в ближайшие дни будет преимущественно облачной. По прогнозу синоптиков, местами даже может выпасть мокрый снег.
Ранее сообщалось, что в Одесской области ближайшие пять суток ожидается преимущественно спокойная погода без существенных осадков. Синоптики прогнозируют переменную облачность и умеренный ветер.
Накануне стало известно, что в Ровенской области в период с 28 апреля по 1 мая ожидается прохладная погода с ночными заморозками и постепенным повышением температуры днем.
Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии
Полтавский областной центр по гидрометеорологии — региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляющий информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.
