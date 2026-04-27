Погода на Ровенщине снова резко ухудшится: объявлено штормовое предупреждение

Конец апреля и начало мая принесут жителям Ровенской области прохладные ночи и осадки.

https://glavred.info/synoptic/pogoda-na-rovenshchine-snova-rezko-uhudshitsya-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-10760039.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Ровно и области на 28 апреля — 1 мая

Вы узнаете:

Какая будет погода в Ровно и области в период с 28 апреля по 1 мая

Когда в Ровенской области пройдут дожди

Где объявлена чрезвычайная пожарная опасность

В Ровенской области в период с 28 апреля по 1 мая ожидается прохладная погода с ночными заморозками и постепенным повышением температуры днем.

Во второй половине недели синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Об этом сообщают в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

видео дня

Погода 28 апреля

Во вторник в Ровенской области будет переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ночью температура снизится до 0…-3 градусов, ожидаются заморозки в воздухе. Днем столбики термометров поднимутся лишь до +7…+12 градусов. Ветер с северо-запада будет довольно ощутимым — 7–12 м/с, местами ожидаются порывы до 15–18 м/с.

Погода 29 апреля

В среду ночью существенных осадков не ожидается, а днем возможен небольшой дождь. Ночью синоптики прогнозируют заморозки 0…-3 градуса. Днем воздух прогреется до +7…+12 градусов. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Погода 30 апреля

В четверг синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью осадков не ожидается, днем возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью опустится до 0…-3 градусов, синоптики предупреждают о заморозках. Днем по области -12 м/с.

Погода 1 мая

Первый день мая принесет немного более теплую погоду. Облачность останется переменной, местами пройдут кратковременные дожди. Ночью температура составит 0…+5 градусов, на поверхности почвы местами возможны заморозки до -3 градусов. Днем ожидается от +10 до +15 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Ровенской области в период с 28 апреля по 1 мая / Фото: Ровенский областной центр по гидрометеорологии

Синоптики предупреждают о заморозках

В течение 28-30 апреля в области сохранятся заморозки в воздухе 0…-3 градуса. Это соответствует второму уровню опасности — оранжевому.

Специалисты отмечают, что холодные ночи могут повредить цветущие плодовые растения, которые находятся в фазе цветения. Хозяевам следует позаботиться о защите садов и огородов.

Предупреждение о пожарной опасности в Ровенской области

Ровенские синоптики предупреждают жителей о чрезвычайном уровне пожарной опасности (5 класс) в период 28-30 апреля. Погодные условия будут способствовать быстрому распространению огня в экосистемах в случае возникновения возгорания.

Предупреждение о пожарной опасности в Ровенской области / Фото: Ровенский областной центр по гидрометеорологии

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погода в Житомирской области в конце апреля останется холодной и нестабильной: в течение недели температура будет колебаться от -2° ночью до 13° тепла днем, а небо преимущественно будет затянуто облаками.

28 апреля погоду на Львовщине будет определять выступ антициклона с центром над Северным морем. Ожидается прохладная погода без существенных осадков.

В то же время в Укргидрометцентре заявили, что май традиционно считается переходным месяцем к лету, однако в 2026 году погода может оказаться немного прохладнее, чем обычно.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред