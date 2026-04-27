Новая волна заморозков атакует Полтавщину: как изменится погода

Последние дни апреля в Полтаве и области не будут теплыми, как обычно в это время года.

Погода в Полтавской области 27 апреля / фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему в Полтавской области объявлен оранжевый уровень опасности

Как изменится температура воздуха в Полтаве и области

В начале текущей недели в Полтаве и области сохранится холодная погода, которую обусловят северо-западная воздушная масса и ряд циклонов с севера.

Об этом в Telegram сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии. Синоптики прогнозируют нестабильную погоду с периодическими осадками, усилением ветра и заморозками на поверхности почвы и местами в воздухе.

Синоптическая карта / фото: facebook.com/pgdpoltava

Сегодня, 27 апреля, в Полтавской области ожидается облачность с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Кроме того, объявлен II (оранжевый) уровень опасности из-за заморозков на поверхности почвы и в воздухе в ночной период с 27 на 28 апреля до 0-3 градусов.

Однако днем заморозков ожидать не следует. По области синоптики прогнозируют от 5 до 10 градусов тепла в течение суток. В Полтаве будет немного теплее — от 8 до 10 градусов тепла к концу дня.

Погода в Полтаве 27 апреля / фото: скриншот с meteoprog

Напомним, Главред писал, что синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях в Киевской области и Киеве. 27 апреля днем ожидаются сильные порывы ветра со скоростью 15–20 м/с, в связи с чем объявлен желтый уровень опасности.

Ранее сообщалось, что последние дни апреля и начало мая в Днепре пройдут под влиянием преимущественно облачной и прохладной, но относительно стабильной погоды.

Накануне стало известно, что 27 апреля погода в Тернопольской области будет переменчивой и облачной, но осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет северо-западный, 9–14 м/с.

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии Полтавский областной центр по гидрометеорологии — региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляющий информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

