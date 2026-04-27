Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Новая волна заморозков атакует Полтавщину: как изменится погода

Анна Косик
27 апреля 2026, 10:06
Последние дни апреля в Полтаве и области не будут теплыми, как обычно в это время года.
Заморозки
Погода в Полтавской области 27 апреля / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Почему в Полтавской области объявлен оранжевый уровень опасности
  • Как изменится температура воздуха в Полтаве и области

В начале текущей недели в Полтаве и области сохранится холодная погода, которую обусловят северо-западная воздушная масса и ряд циклонов с севера.

Об этом в Telegram сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии. Синоптики прогнозируют нестабильную погоду с периодическими осадками, усилением ветра и заморозками на поверхности почвы и местами в воздухе.

видео дня
синоптическая карта
Синоптическая карта / фото: facebook.com/pgdpoltava

Сегодня, 27 апреля, в Полтавской области ожидается облачность с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Кроме того, объявлен II (оранжевый) уровень опасности из-за заморозков на поверхности почвы и в воздухе в ночной период с 27 на 28 апреля до 0-3 градусов.

Однако днем заморозков ожидать не следует. По области синоптики прогнозируют от 5 до 10 градусов тепла в течение суток. В Полтаве будет немного теплее — от 8 до 10 градусов тепла к концу дня.

погода в полтаве 27 апреля
Погода в Полтаве 27 апреля / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях в Киевской области и Киеве. 27 апреля днем ожидаются сильные порывы ветра со скоростью 15–20 м/с, в связи с чем объявлен желтый уровень опасности.

Ранее сообщалось, что последние дни апреля и начало мая в Днепре пройдут под влиянием преимущественно облачной и прохладной, но относительно стабильной погоды.

Накануне стало известно, что 27 апреля погода в Тернопольской области будет переменчивой и облачной, но осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет северо-западный, 9–14 м/с.

Другие новости:

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии

Полтавский областной центр по гидрометеорологии — региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляющий информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода Полтавщина новости Полтавы прогноз погоды Полтавская область Погода в Украине Погода на сегодня Погода в Полтаве
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
09:38Экономика
08:32Украина
08:12Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Последние новости

10:20

Кутили Галкин, Меладзе и Рики Мартин: отгремела скандальная свадьба украинской модели в Каннах

10:06

09:51

09:38

09:09

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
09:06

08:32

08:12

08:12

Реклама
08:10

08:05

07:29

06:51

05:30

05:11

04:30

03:30

02:33

02:11

02:02

Реклама
00:56

00:04

26 апреля, воскресенье
23:55

23:05

22:29

22:18

22:13

21:56

21:37

21:15

20:47

20:31

20:13

20:01

20:01

19:25

19:24

19:12

19:10

19:09

Реклама
18:35

18:24

18:16

18:13

18:11

18:07

17:28

17:26

17:14

17:06

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять