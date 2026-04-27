Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Извините за мрачность": Стубб озвучил потери РФ и Украины в войне

Сергей Кущ
27 апреля 2026, 09:09
По его словам, основные удары были нанесены с помощью дронов.
Стубб озвучит потери РФ и Украины в войне

Вы узнаете:

  • Сколько за последние месяцы потеряла Россия
  • Какое соотношение потерь Украины и РФ

Россия за последние четыре месяца на фронте потеряла в четыре раза больше, нежели Украина.

С таким заявлением выступил президент Финляндии Александр Стубб, пишет Clash Report.

видео дня

"Насколько лучше сегодня в Украине, чем год назад? За последние четыре месяца - извините за мрачность, и я понимаю, что это жесткие слова, но за последние четыре месяца Украина ежемесячно убивала или ранила от 30 000 до 35 000 российских солдат", - заявил президент Финаляндии.

По его словам, удары были нанесены с помощью дронов, при соотношении одного погибшего украинца к пяти погибшим россиянам.

Потери РФ за последние сутки

Как сообщили в Генштабе, по состояние на утро 27 апреля общие потери российского личного состава составляют в 1 326 460 человек, из которых 810 — только за последние сутки. Также уничтожено 11 892 танка, более 40 тысяч артиллерийских систем, 435 самолетов, 350 вертолетов и почти 259 219 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Война в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заверил, что тема общей мобилизации в России пока не обсуждается. Ранее президент Финляндии Александр Стубб предположил, что Москва может объявить мобилизацию, что может создать проблемы.

Также перед Пасхой 2026 года обсуждается возможное временное перемирие между Украиной и Россией. Президент Владимир Зеленский 31 марта заявил, что Украина готова поддержать любые форматы прекращения огня.

Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что от президента Украины Владимира Зеленского якобы не поступало четкой инициативы относительно пасхального перемирия.

Вам может быть интересно:

Про джерело: Clash Report

Clash Report - это международный информационный канал, специализирующийся на освещении актуальных событий, в частности зоны боевых действий, международных конфликтов и политических процессов в мире. Он активно публикует новости и репортажи о ситуации в Украине, США, в странах Ближнего Востока и других странах мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Тяжелая ночь для Одессы, РФ атаковала жилые кварталы: новые детали

Тяжелая ночь для Одессы, РФ атаковала жилые кварталы: новые детали

08:32Украина
Иран передал США новое предложение о прекращении войны — Axios

Иран передал США новое предложение о прекращении войны — Axios

08:12Мир
"Нужно быстро придумать развязку": Лавров сказал, что тормозит переговоры по Украине

"Нужно быстро придумать развязку": Лавров сказал, что тормозит переговоры по Украине

07:29Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Украину засыплет мокрым снегом с градом: когда ожидать пика похолодания

Украину засыплет мокрым снегом с градом: когда ожидать пика похолодания

Сжечь или закопать: что делать со старыми иконами и церковными календарями

Сжечь или закопать: что делать со старыми иконами и церковными календарями

Популярная украинская ведущая беременна первенцем

Популярная украинская ведущая беременна первенцем

Карта Deep State онлайн за 27 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Сердце последнего гетмана Украины украли: как такое произошло и что скрывает Кремль

Сердце последнего гетмана Украины украли: как такое произошло и что скрывает Кремль

Последние новости

09:09

"Извините за мрачность": Стубб озвучил потери РФ и Украины в войне

09:06

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 апреля (обновляется)

08:32

Тяжелая ночь для Одессы, РФ атаковала жилые кварталы: новые деталиФото

08:12

Иран передал США новое предложение о прекращении войны — Axios

08:12

Самое сильное полнолуние весны 2026: что ждет каждый знак зодиака в начале маяВидео

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
08:10

Невзлин об атаках на Трампа: кто стоит за насилием в СШАмнение

08:05

Карта Deep State онлайн за 27 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

07:29

"Нужно быстро придумать развязку": Лавров сказал, что тормозит переговоры по Украине

06:51

Массированная атака РФ по Сумщине: есть разрушения, люди остались без света

Реклама
05:30

86-летнего Аль Пачино сфотографировали на улице: как он сейчас выглядит

05:11

В СССР умели удивлять: какие советские блюда приводили иностранцев в замешательство

04:30

Для трёх знаков зодиака откроется денежное окно: кто получит большую прибыль

03:30

Сенсация из Сахары: останки "адского" динозавра заставили учёных переписать историю

02:33

"Не было бы счастья, да несчастье помогло": как правильно сказать на украинскомВидео

02:11

Повреждены дома и отель: враг нанес удар по Одессе, число пострадавших возросло

02:02

"Сможем двигаться дальше": комбриг назвал условия для перехода ВСУ к контрнаступлению

00:56

Жир в духовке отойдет в считанные минуты: простой лайфхак без соды и уксусаВидео

00:04

Без швов и плесени: альтернатива плитке, которая идеально удерживает влагу

26 апреля, воскресенье
23:55

Холодный удар по Киеву и области: синоптики предупредили об опасной погоде

23:05

Переговоры или борьба: Залужный назвал пять сценариев завершения войны

Реклама
22:29

В РФ выдвинули новые угрозы и заикнулись о договоренностях с Украиной

22:18

Бекхемы шокированы: источник раскрыл подробности ссоры со старшим сыном

22:13

Прекращение огня вблизи ЗАЭС и возвращение станции Украине - что известноВидео

21:56

Неустойчивая весна в Днепре: как изменится погода в городе на этой неделе

21:37

Как проверить главную функцию холодильника: простой трюк избавит от проблемВидео

21:15

Температура опустится до -3 градусов: на Тернопольщину надвигается похолодание

20:47

Мощное весеннее удобрение: садовник раскрыл методику, чтобы не сжечь корниВидео

20:31

Завершение войны в Украине: Трамп рассказал о переговорах с Зеленским и Путиным

20:13

Есть условие: Тарас Тополя рассказал о будущих отношениях

20:01

Дорожный знак с перевернутым авто озадачивает водителей: что он означает

20:01

Два полнолуния в мае 2026: какому знаку зодиака судьба готовит важные развилки

19:25

Украина переломила динамику войны и перебирает на себя роль США – NYT

19:24

Популярная украинская ведущая беременна первенцем

19:12

Хоккейный счет в Кривом Роге: Динамо дожало Кривбасс, детали матча

19:10

Коваленко о ресурсах РФ: сколько еще будет продолжаться воздушный террормнение

19:09

Цены упали в начале сезона: стоимость одного овоща приятно удивляет украинцев

18:35

Переезд, свадьба и карьерный прорыв уже близко: гороскоп на май 2026 для ЛьвовВидео

18:24

Один шаг после цветения: садоводы раскрыли главный секрет весеннецветущихВидео

18:16

Лунный календарь на май 2026: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

18:13

Как навсегда избавиться от пырея на огороде: проверенные методы борьбы

Реклама
18:11

Без света, поваленные деревья, есть погибшие: последствия урагана в УкраинеФото

18:07

РФ пошла в масштабное наступление на фронте: Сырский сказал, какая ситуация

17:28

Звезды готовят двойной удар судьбы: два полнолуния изменят жизнь Раков в мае

17:26

Ситуация напряженная: в ДШВ назвали два "горячих" направления фронта

17:14

Придет ли потепление в Украину в конце апреля: синоптик озвучила прогноз

17:06

Спасение рассады перца и баклажанов: как исправить ошибки при выращивании

16:51

На Житомирщине разразится непогода: синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности

16:25

Муравьи пропадут раз и навсегда: хитрый способ с обычным натуральным продуктомВидео

16:20

"Минус" три корабля, МиГ-31 и ПВО: бойцы СБУ провели операцию в Крыму

16:08

Сердце последнего гетмана Украины украли: как такое произошло и что скрывает КремльВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
НапиткиЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять