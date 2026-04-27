"Извините за мрачность": Стубб озвучил потери РФ и Украины в войне

По его словам, основные удары были нанесены с помощью дронов.

Стубб озвучит потери РФ и Украины в войне

Россия за последние четыре месяца на фронте потеряла в четыре раза больше, нежели Украина.

С таким заявлением выступил президент Финляндии Александр Стубб, пишет Clash Report.

"Насколько лучше сегодня в Украине, чем год назад? За последние четыре месяца - извините за мрачность, и я понимаю, что это жесткие слова, но за последние четыре месяца Украина ежемесячно убивала или ранила от 30 000 до 35 000 российских солдат", - заявил президент Финаляндии.

По его словам, удары были нанесены с помощью дронов, при соотношении одного погибшего украинца к пяти погибшим россиянам.

Потери РФ за последние сутки

Как сообщили в Генштабе, по состояние на утро 27 апреля общие потери российского личного состава составляют в 1 326 460 человек, из которых 810 — только за последние сутки. Также уничтожено 11 892 танка, более 40 тысяч артиллерийских систем, 435 самолетов, 350 вертолетов и почти 259 219 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Война в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заверил, что тема общей мобилизации в России пока не обсуждается. Ранее президент Финляндии Александр Стубб предположил, что Москва может объявить мобилизацию, что может создать проблемы.

Также перед Пасхой 2026 года обсуждается возможное временное перемирие между Украиной и Россией. Президент Владимир Зеленский 31 марта заявил, что Украина готова поддержать любые форматы прекращения огня.

Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что от президента Украины Владимира Зеленского якобы не поступало четкой инициативы относительно пасхального перемирия.

Вам может быть интересно:

Про джерело: Clash Report Clash Report - это международный информационный канал, специализирующийся на освещении актуальных событий, в частности зоны боевых действий, международных конфликтов и политических процессов в мире. Он активно публикует новости и репортажи о ситуации в Украине, США, в странах Ближнего Востока и других странах мира.

