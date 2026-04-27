Вы узнаете:
- Сколько за последние месяцы потеряла Россия
- Какое соотношение потерь Украины и РФ
Россия за последние четыре месяца на фронте потеряла в четыре раза больше, нежели Украина.
С таким заявлением выступил президент Финляндии Александр Стубб, пишет Clash Report.
"Насколько лучше сегодня в Украине, чем год назад? За последние четыре месяца - извините за мрачность, и я понимаю, что это жесткие слова, но за последние четыре месяца Украина ежемесячно убивала или ранила от 30 000 до 35 000 российских солдат", - заявил президент Финаляндии.
По его словам, удары были нанесены с помощью дронов, при соотношении одного погибшего украинца к пяти погибшим россиянам.
Потери РФ за последние сутки
Как сообщили в Генштабе, по состояние на утро 27 апреля общие потери российского личного состава составляют в 1 326 460 человек, из которых 810 — только за последние сутки. Также уничтожено 11 892 танка, более 40 тысяч артиллерийских систем, 435 самолетов, 350 вертолетов и почти 259 219 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Как сообщал Главред, накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заверил, что тема общей мобилизации в России пока не обсуждается. Ранее президент Финляндии Александр Стубб предположил, что Москва может объявить мобилизацию, что может создать проблемы.
Также перед Пасхой 2026 года обсуждается возможное временное перемирие между Украиной и Россией. Президент Владимир Зеленский 31 марта заявил, что Украина готова поддержать любые форматы прекращения огня.
Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что от президента Украины Владимира Зеленского якобы не поступало четкой инициативы относительно пасхального перемирия.
Про джерело: Clash Report
Clash Report - это международный информационный канал, специализирующийся на освещении актуальных событий, в частности зоны боевых действий, международных конфликтов и политических процессов в мире. Он активно публикует новости и репортажи о ситуации в Украине, США, в странах Ближнего Востока и других странах мира.
