Виноград подает сигналы: почему листья меняют цвет и покрываются пузырьками

Странные выпуклые пузырьки, непонятный налет или внезапное изменение цвета листьев — это не просто дефекты, а зашифрованные сигналы о помощи.

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Пузырьки на листьях винограда / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Что означают пятна, выпуклости и изменение цвета на листьях винограда

Как отличить поражение клещом от грибковых болезней

Какие методы борьбы с виноградным клещом являются наиболее эффективными

Виноград иногда начинает подавать тревожные сигналы еще до того, как проблема становится очевидной. На листьях могут появляться странные пятна, выпуклые образования или изменения цвета, которые вызывают беспокойство у садоводов.

Главред узнал, что могут означать такие симптомы и как правильно действовать, чтобы защитить виноград.

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Что вызывает выпуклые пузырьки на листьях винограда

Как объясняет доктор Жужанна Немэти в издании Agroforum, скорее всего речь идет о поражении виноградным клещом. Это очень мелкий вредитель, которого невозможно увидеть невооруженным глазом.

Вредитель зимует под чешуйками почек винограда, а весной начинает активно размножаться. Обычно он поражает все листья на побеге, развившемся из зараженной почки. За сезон клещ дает несколько поколений, поэтому новые поврежденные листья могут появляться в течение всего вегетационного периода.

С обратной стороны этих выпуклых пятен образуется белый пушистый налет. Из-за этого начинающие садоводы часто путают клеща с опасной болезнью — милдью (ложной мучнистой росой). Однако в случае с клещом этот налет через несколько дней просто становится коричневым и подсыхает.

Как бороться с виноградным клещом

Обычно это заражение не имеет критических последствий. Если пятен немного, достаточно вовремя выщипывать и уничтожать пораженные листья, чтобы остановить распространение вредителя. Делать это нужно регулярно в течение всего лета — как только заметите первые симптомы.

Однако при сильном поражении одного лишь удаления листьев будет недостаточно, придется применить химическую защиту:

Акарициды: опрыскивайте кусты специализированными препаратами против клещей (желательно системного или трансламинарного действия, например, Flumite 200 или аналогами). Препараты серы: если вы обрабатываете виноград фунгицидами на основе серы против оидия (мучнистой росы), это автоматически существенно сдержит и развитие клещей. Ранневесенняя обработка: во время регенерации и до распускания почек (когда лоза еще голая) стоит провести искореняющую опрыскивание масляными эмульсиями (типа Vegesol, Vectafid или Препарат 30В).

Что любит виноград / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как бороться с виноградным клещом:

Как быстро вылечить виноград от дефицита элементов

В такой ситуации лучше всего помогает комплексная внекорневая подкормка (опрыскивание по листьям) удобрениями, содержащими широкий спектр макро- и микроэлементов в хелатной форме. Несмотря на то, что во время опрыскивания растение получает небольшое количество питательных веществ, они усваиваются практически на 100% и включаются в метаболизм лозы уже через 1-2 дня.

Если внести удобрения вовремя, когда изменение цвета только началось, листья быстро восстановят свой здоровый вид. Если же ткань листа уже существенно повреждена, подкормка по крайней мере защитит от голодания последующие (молодые) листья.

Как правильно проводить подкормку в течение сезона

Обработки рекомендуется повторять каждые 10-14 дней, начиная с мая и до начала августа. Это станет идеальным дополнением к основному осеннему или весеннему внесению удобрений в почву.

Для таких быстрых "реанимаций" подойдут универсальные комплексные удобрения для сада и виноградников (например, Wuxal Super, Volldünger или линейки Master, Plantafol), которые можно легко найти в любом специализированном магазине. Подробную дозировку и правила безопасности при опрыскивании всегда смотрите на упаковке препарата.

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