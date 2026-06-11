Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Виноград подает сигналы: почему листья меняют цвет и покрываются пузырьками

Руслана Заклинская
11 июня 2026, 14:34
google news Подпишитесь
на нас в Google
Странные выпуклые пузырьки, непонятный налет или внезапное изменение цвета листьев — это не просто дефекты, а зашифрованные сигналы о помощи.
Виноград подает сигналы: почему листья меняют цвет и покрываются пузырьками
Пузырьки на листьях винограда / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

  • Что означают пятна, выпуклости и изменение цвета на листьях винограда
  • Как отличить поражение клещом от грибковых болезней
  • Какие методы борьбы с виноградным клещом являются наиболее эффективными

Виноград иногда начинает подавать тревожные сигналы еще до того, как проблема становится очевидной. На листьях могут появляться странные пятна, выпуклые образования или изменения цвета, которые вызывают беспокойство у садоводов.

Главред узнал, что могут означать такие симптомы и как правильно действовать, чтобы защитить виноград.

видео дня

Что вызывает выпуклые пузырьки на листьях винограда

Как объясняет доктор Жужанна Немэти в издании Agroforum, скорее всего речь идет о поражении виноградным клещом. Это очень мелкий вредитель, которого невозможно увидеть невооруженным глазом.

Вредитель зимует под чешуйками почек винограда, а весной начинает активно размножаться. Обычно он поражает все листья на побеге, развившемся из зараженной почки. За сезон клещ дает несколько поколений, поэтому новые поврежденные листья могут появляться в течение всего вегетационного периода.

С обратной стороны этих выпуклых пятен образуется белый пушистый налет. Из-за этого начинающие садоводы часто путают клеща с опасной болезнью — милдью (ложной мучнистой росой). Однако в случае с клещом этот налет через несколько дней просто становится коричневым и подсыхает.

Как бороться с виноградным клещом

Обычно это заражение не имеет критических последствий. Если пятен немного, достаточно вовремя выщипывать и уничтожать пораженные листья, чтобы остановить распространение вредителя. Делать это нужно регулярно в течение всего лета — как только заметите первые симптомы.

Однако при сильном поражении одного лишь удаления листьев будет недостаточно, придется применить химическую защиту:

  1. Акарициды: опрыскивайте кусты специализированными препаратами против клещей (желательно системного или трансламинарного действия, например, Flumite 200 или аналогами).
  2. Препараты серы: если вы обрабатываете виноград фунгицидами на основе серы против оидия (мучнистой росы), это автоматически существенно сдержит и развитие клещей.
  3. Ранневесенняя обработка: во время регенерации и до распускания почек (когда лоза еще голая) стоит провести искореняющую опрыскивание масляными эмульсиями (типа Vegesol, Vectafid или Препарат 30В).
Что любит и чего не любит виноград
Что любит виноград / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как бороться с виноградным клещом:

Как быстро вылечить виноград от дефицита элементов

В такой ситуации лучше всего помогает комплексная внекорневая подкормка (опрыскивание по листьям) удобрениями, содержащими широкий спектр макро- и микроэлементов в хелатной форме. Несмотря на то, что во время опрыскивания растение получает небольшое количество питательных веществ, они усваиваются практически на 100% и включаются в метаболизм лозы уже через 1-2 дня.

Если внести удобрения вовремя, когда изменение цвета только началось, листья быстро восстановят свой здоровый вид. Если же ткань листа уже существенно повреждена, подкормка по крайней мере защитит от голодания последующие (молодые) листья.

Как правильно проводить подкормку в течение сезона

Обработки рекомендуется повторять каждые 10-14 дней, начиная с мая и до начала августа. Это станет идеальным дополнением к основному осеннему или весеннему внесению удобрений в почву.

Для таких быстрых "реанимаций" подойдут универсальные комплексные удобрения для сада и виноградников (например, Wuxal Super, Volldünger или линейки Master, Plantafol), которые можно легко найти в любом специализированном магазине. Подробную дозировку и правила безопасности при опрыскивании всегда смотрите на упаковке препарата.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Agroforum.hu

Agroforum.hu — это венгерский аграрный веб-ресурс, посвященный сельскому хозяйству, садоводству и вопросам экологического и устойчивого фермерства. Он работает как комплексная платформа, где публикуются новости, аналитика, советы экспертов и практические статьи для фермеров, агрономов и любителей сельского хозяйства. На сайте можно найти материалы о выращивании культур, защите растений, управлении хозяйством и других темах, связанных с агробизнесом и садоводством, а также обсуждения и обмен опытом среди пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
виноград вредители сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
У россиян большие проблемы: ВСУ взорвали огромную колонну с топливом и боеприпасами

У россиян большие проблемы: ВСУ взорвали огромную колонну с топливом и боеприпасами

16:09Война
Доллар и евро внезапно полетели вниз после взлета - курс валют на 12 июня

Доллар и евро внезапно полетели вниз после взлета - курс валют на 12 июня

15:59Экономика
Тело женщины извлекли из-под завалов, есть пострадавшие: РФ ударила по депо на Сумщине

Тело женщины извлекли из-под завалов, есть пострадавшие: РФ ударила по депо на Сумщине

15:32Регионы
Реклама

Популярное

Ещё
Как называть Светлану на украинском: забываем "Свету" и возвращаемся к колориту

Как называть Светлану на украинском: забываем "Свету" и возвращаемся к колориту

Доллар стремительно бьет рекорды: новый курс валют на 11 июня

Доллар стремительно бьет рекорды: новый курс валют на 11 июня

Без подкормки о крупных арбузах и дынях можно только мечтать: чем их удобрить в июне

Без подкормки о крупных арбузах и дынях можно только мечтать: чем их удобрить в июне

ВСУ загоняют россиян в ловушку на юге — ситуация на фронте может резко измениться

ВСУ загоняют россиян в ловушку на юге — ситуация на фронте может резко измениться

Время кардинальных перемен: для трех знаков зодиака начинается "белая полоса"

Время кардинальных перемен: для трех знаков зодиака начинается "белая полоса"

Последние новости

16:07

Голуби навсегда покинут балкон: какое средство быстро прогонит всех птиц

15:59

Доллар и евро внезапно полетели вниз после взлета - курс валют на 12 июня

15:32

Тело женщины извлекли из-под завалов, есть пострадавшие: РФ ударила по депо на Сумщине

15:25

Гигантский паук с десятками детенышей на спине: редкую находку заметили на Ровенщине

15:01

Секрет матовой и блестящей стороны фольги: на какую из них класть продуктыВидео

"Черный лебедь" уже в России, с июля там станет очень интересно: Гончар – о топливном кризисе«Черный лебедь» уже в России, с июля там станет очень интересно: Гончар – о топливном кризисе
14:48

Буданов — суперкризисный менеджер, которому доверяют решение самых сложных вопросов — СМИ

14:47

Денисенко показалась на отдыхе с дочкой бойфренда

14:34

Виноград подает сигналы: почему листья меняют цвет и покрываются пузырькамиВидео

14:06

Налетят шквалы, грозы и град: в Украину надвигается непогода и похолодание

Реклама
13:58

"Поломан как мужчина": Тополя решился на признание о личном

13:54

Популярная украинская актриса Катерина Тышкевич беременна первенцем

13:51

Справятся только внимательные водители: хитрый тест по ПДД с регулировщикомВидео

13:45

Остапчук купил своей жене-блогерше роскошный Мерседес: она похвасталась фото

13:25

Производители вынуждены снижать цены: в Украине резко дешевеет популярная ягода

13:22

Ударит +7 и пойдут грозовые дожди: Украину накроет мощный шторм

13:20

Корсет, крылья, декольте: как дочь Лорак отметила 15 лет

13:02

"Спим отдельно": Сумская раскрыла неожиданные детали отношений с мужем

12:26

Низкие потолки: какие приемы помогут сделать комнату визуально просторнее

12:24

Четыре моста на въезде в Крым атаковали БПЛА: каковы последствия

12:06

Звезду "Великолепного века" задержали за наркотики в Турции

Реклама
11:54

Китайский гороскоп на завтра, 12 июня: Тиграм - осмотрительность, Свиньям - выбор

11:39

Стероидный старик: солист группы "Дискотека Авария" изменился до неузнаваемости

11:33

Доллар побил новый исторический максимум: гривня резко упала

11:32

Зуд после укуса комара исчезнет через минуту: ученые назвали неожиданный способ

11:06

Что нужно сделать с солью в праздник 12 июня: строгие приметы

11:04

Звезду сериала "Кадетство" будут судить в Украине — в чем его обвиняют

11:04

Что делать с нашествием муравьев в саду: копеечный порошок выгонит вредителей

10:54

Гороскоп на завтра, 12 июня: Девам — хорошие новости, Водолеям — критика

10:19

"Единственный сейчас рычаг давления": эксперт раскрыл, что заставит РФ завершить войну

10:08

Гороскоп Таро на завтра 12 июня: Близнецам - вызов, Стрельцам - старт

10:01

"Не вылезала": экс-директор Ротару раскрыл зависимость Пугачевой

09:54

Удары будут еще масштабнее: Путин в отчаянии и планирует зимнее наступление - NYP

09:40

Онкобольной путинист Буйнов перенес инсульт: что известно

09:18

О разводах и пятнах можно забыть: что добавить в воду для мытья пола

08:20

"Шахеды" и "Искандеры" теряют точность: "Флеш" объяснил важность атак на Чебоксары

08:10

Леонид Невзлин: как Иран понял главную слабость политики Трампамнение

07:56

Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ юга РФ: Афипский НПЗ охватил огонь

07:14

"Целых мостов не осталось": Крым атаковали дроны, гремели взрывы и вспыхнули пожары

05:20

"Ни в коем случае не шапочка": как правильно одевать ребенка в жаркие летние дни

05:01

7 главных курортов СССР: куда миллионы людей ехали за дефицитным отдыхом

Реклама
04:30

Время кардинальных перемен: для трех знаков зодиака начинается "белая полоса"

04:09

Можно ли давать кошкам куриное мясо: ответ удивит многих хозяевВидео

03:55

Россия создает новые базы на границе с НАТО: сколько там будет оккупантов

03:37

Будет плодоносить до морозов: когда и чем подкармливать ремонтантную малинуВидео

03:08

"Может открыться окно возможностей": закончится ли война в 2026 году - командир

03:01

Ошибка из уроков языка: какие украинские слова на самом деле начинаются на "И"

02:17

Когда топливный кризис в РФ повлияет на фронт: эксперт назвал возможные сроки

01:11

Когда рождаются самые заботливые и активные дедушки: названы 4 даты

00:05

РФ атаковала в дом на Днепропетровщине: среди пострадавших - ребенок

10 июня, среда
23:19

В Генштабе назвали главную проблему для Украины в войне с Россией — о чем речь

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаВсе о салеКомнатные растения
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять