Без подкормки о крупных арбузах и дынях можно только мечтать: чем их удобрить в июне

Прежде всего, среди удобрений для роста арбузов и дынь следует выделить азотные подкормки.

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Чем удобрить бахчевые культуры в июне / Коллаж Главред, фото: pexels.com

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Чем подкормить арбузы и дыни в июне

Какие удобрения подойдут лучше всего

В начале июня бахчевые культуры вступают в фазу активного роста, и именно сейчас формируется будущий урожай. Арбузы и дыни завязывают плоды, наращивают листву и нуждаются в сбалансированном питании, от которого зависит сладость, размер и плотность плодов. Об этом пишет УНИАН.

В первые недели июня растениям нужны азотные подкормки, но в умеренных количествах. Слабые растворы аммиачной селитры или органические настои, такие как разбавленный коровяк, обеспечивают мягкое питание без риска ожогов.

Такие средства помогают нарастить зеленую массу, но не провоцируют чрезмерный рост побегов, что часто вредит будущим плодам.

Какие удобрения нужны для формирования завязей

Ближе к середине месяца акцент смещается на фосфор и калий. Именно эти элементы отвечают за развитие завязей, повышение сахаристости и плотности плодов. Их получают из минеральных смесей или древесной золы, которая также улучшает структуру почвы.

Хорошо работают и органические настои на травах, в частности крапивные. Они действуют мягко, поддерживают стабильный рост и не вызывают резких скачков в питании, что важно для бахчевых культур.

Чем обработать арбузы и дыни во время цветения

В период цветения особенно эффективны внекорневые подкормки. Опрыскивание листьев растворами микроэлементов — бора, магния, цинка, марганца — помогает растениям лучше усваивать питательные вещества, особенно в прохладную или дождливую погоду.

Самым популярным средством остается борная кислота. Опытные огородники растворяют 1–2 г в горячей воде, доводят объем до 10 литров и обрабатывают растения по листьям. Такая процедура стимулирует образование завязей и повышает качество будущих плодов.

Чем подкормить дыни и арбузы после всходов / Инфографика: Главред

Почему важно не переборщить с удобрениями

Избыток азота — главная причина того, что арбузы и дыни вырастают водянистыми и несладкими. Растения начинают активно гнать листья, а плоды формируются слабее. Поэтому подкормки должны быть умеренными и своевременными.

В итоге правильная схема питания в июне позволяет получить крупные, сладкие и сочные бахчевые плоды даже на небольшом участке.

Смотрите видео об ошибках при выращивании дынь и арбузов:

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Выпускает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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