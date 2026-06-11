Не "в интересном положении": как правильно говорить о беременности на украинском

Украинский язык предлагает множество красочных, нежных и поэтичных выражений для описания предстоящего материнства.

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Как правильно говорить о беременности на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Как правильно на украинском языке назвать беременную женщину

Почему не стоит употреблять выражение "интересное положение"

Какие красивые украинские выражения о беременности существуют

Беременность всегда была не просто физиологическим состоянием, а особым периодом в жизни женщины, который сопровождался уважением, заботой и многочисленными народными обычаями. Именно поэтому в украинском языке существует немало красивых и образных выражений, описывающих будущее материнство.

Главред узнал, как правильно на украинском языке назвать беременную женщину.

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Почему "интересное положение" не стоит употреблять

Выражение "интересное положение" получило распространение в русском языке в XIX-XX веках как завуалированное название беременности. В украинском языке можно услышать фразу "в интересном положении", "в положении" или ее калькованный вариант "в интересном состоянии".

Как отмечают специалисты образовательной платформы"Язык – ДНК нации", для украинского языка этот оборот является абсолютно неестественным. Лучше использовать естественные украинские эквиваленты: "вагітна", "чекає дитину", "носить під серцем дитину" или "при надії".

Самые красивые украинские выражения о беременности

Помимо привычного слова "вагітна", в украинском языке существует целый ряд выражений:

в положении;

ждет ребенка;

носит под сердцем ребенка;

в благородном положении;

будет мамой;

в положении;

в положении;

в отношениях;

вошла в положение.

Особенно поэтичным считается выражение "при надежде". Оно акцентирует внимание не на физическом состоянии женщины, а на ожидании новой жизни и будущих изменениях в семье.

Что означает выражение "при надії"

Выражение "при надежде" распространено на Волыни. Вероятно, оно попало в украинский язык из польского "być przy nadziei", а в польский — из немецких выражений "guter Hoffnung sein" и "in der Hoffnung sein".

В отличие от нейтрального медицинского термина "беременная", выражение "при надежде" имеет эмоциональную окраску и передает атмосферу ожидания ребенка.

Откуда взялось слово "вагітна"

Самое простое, научное и общеупотребительное слово в нашем языке — беременная (состояние женщины в период развития в ее организме плода). Словарь Гринченко уточняет, что на украинском языке беременную женщину правильно называть "тягітна".

Первоначальное значение слова "вагітна" — "та, что несет в себе тяжелый груз",

"обремененная новой жизнью". Интересно, что во многих славянских языках зафиксирована схожая логика (например, польское brzemienna от brzemię — бремя, груз). В украинском языке этот "бремя" никогда не воспринималось как нечто негативное — это была священная ноша.

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Об источнике: "Язык — ДНК нации" "Язык — ДНК нации" — это независимый образовательный онлайн-проект, возникший в апреле 2014 года и в настоящее время работающий как платформа с упражнениями, блогом и интерактивными диктантами для совершенствования украинского языка.

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