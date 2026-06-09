Видели все, но знают лишь единицы: что такое "фрамуга" и "викница"

В повседневной речи мы часто путаем названия элементов дома, заменяя родные слова русицизмами.

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Что такое "фрамуга" Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

Что такое "фрамуга" в оконной конструкции

Что означает слово "викница"

Что на самом деле означает слово "калитка"

В повседневной речи часто возникает путаница с названиями элементов оконной конструкции. Украинский язык имеет как заимствованные термины, так и собственные соответствия, которые стоит различать.

Главред узнал, что такое "фрамуга" и как правильно называть "калитку" на украинском языке.

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Что такое фрамуга

Журналист и языковой активист Рами Аль Шайер в видео в TikTok рассказал, что "фрамуга" — это часть окна (обычно верхняя или отдельная секция), которая может открываться для проветривания или быть зафиксированной. Это слово широко употребляется в технической и строительной лексике и закреплено в современной украинской терминологии.

Во многих современных оконных системах именно фрамуга выполняет функцию легкой проветривания без полного открывания створки.

Есть ли украинский эквивалент слова "фрамуга"

Помимо термина "фрамуга", в живом украинском языке встречается слово "вікниця". Это исконный эквивалент, означающий маленькое окошко для проветривания. Хотя оно менее распространено, лингвист отметил, что это вполне понятный и аутентичный украинский вариант.

Смотрите видео о том, что такое "фрамуга":

Как по-украински сказать "форточка"

Слово "форточка" в украинском языке имеет соответствие — кватирка. Так называется небольшая часть окна, которая открывается для проветривания помещения. Хотя слово хорошо известно, в повседневной речи его часто заменяют кальками или русскими заимствованиями.

Как правильно назвать маленькую дверцу в заборе

Наиболее точным украинским эквивалентом слова "калитка" является "хвиртка". Именно оно означает небольшую дверцу в заборе или воротах для пешеходного прохода.

Стоит отметить, что украинский язык богат диалектами и региональными особенностями. Поэтому в некоторых областях можно услышать видоизмененный, но вполне естественный вариант — "фіртка".

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О личности: Рами Аль Шайер Рами Айманович Аль Шайер — украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ". Популяризатор украинского языка. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств. Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.

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