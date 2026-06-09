Видели все, но знают лишь единицы: что такое "фрамуга" и "викница"

Вы узнаете:
- Что такое "фрамуга" в оконной конструкции
- Что означает слово "викница"
- Что на самом деле означает слово "калитка"
В повседневной речи часто возникает путаница с названиями элементов оконной конструкции. Украинский язык имеет как заимствованные термины, так и собственные соответствия, которые стоит различать.
Главред узнал, что такое "фрамуга" и как правильно называть "калитку" на украинском языке.
Что такое фрамуга
Журналист и языковой активист Рами Аль Шайер в видео в TikTok рассказал, что "фрамуга" — это часть окна (обычно верхняя или отдельная секция), которая может открываться для проветривания или быть зафиксированной. Это слово широко употребляется в технической и строительной лексике и закреплено в современной украинской терминологии.
Во многих современных оконных системах именно фрамуга выполняет функцию легкой проветривания без полного открывания створки.
Есть ли украинский эквивалент слова "фрамуга"
Помимо термина "фрамуга", в живом украинском языке встречается слово "вікниця". Это исконный эквивалент, означающий маленькое окошко для проветривания. Хотя оно менее распространено, лингвист отметил, что это вполне понятный и аутентичный украинский вариант.
Смотрите видео о том, что такое "фрамуга":
@show_rami
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Как по-украински сказать "форточка"
Слово "форточка" в украинском языке имеет соответствие — кватирка. Так называется небольшая часть окна, которая открывается для проветривания помещения. Хотя слово хорошо известно, в повседневной речи его часто заменяют кальками или русскими заимствованиями.
Как правильно назвать маленькую дверцу в заборе
Наиболее точным украинским эквивалентом слова "калитка" является "хвиртка". Именно оно означает небольшую дверцу в заборе или воротах для пешеходного прохода.
Стоит отметить, что украинский язык богат диалектами и региональными особенностями. Поэтому в некоторых областях можно услышать видоизмененный, но вполне естественный вариант — "фіртка".
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О личности: Рами Аль Шайер
Рами Айманович Аль Шайер — украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ". Популяризатор украинского языка.
Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.
Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.
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