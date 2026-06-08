В Украине нет никаких "ясеней", "тополей" и "ив": как называть деревья на украинском

Вы узнаете:
- Как правильно называть деревья на украинском языке
- Почему стоит избегать суржика и русизмов
Украинцы по-прежнему часто попадают в языковые ловушки, когда речь заходит о названиях деревьев. В повседневной речи до сих пор встречаются суржиковые варианты, не имеющие ничего общего с литературной нормой. Главред со ссылкой на "24 Канал" выяснил, как избежать типичных ошибок и какие варианты являются нормативными.
Как правильно называть деревья на украинском
Специалисты отмечают, что вместо суржиковых форм следует употреблять исконно украинские названия. Так, не "ива", а "верба"; не "рябина", а "горобина". Дерево, которое часто называют "лиственица", на самом деле называется "модрина", а "ель" в нормативной речи — "ялина" или "смерека", в зависимости от вида.
В перечень правильных названий также входят "вільха" вместо "ольха" и "тополя" вместо "тополь". Распространенное суржиковое выражение "черный тополь" в литературном языке имеет несколько вариантов — "осокорина", "сокорина" или "осокир". Дерево, которое часто называют "осина", на украинском правильно звучит как "осика".
Почему важно избегать суржика в названиях деревьев
Лингвисты объясняют, что точные названия растений — это не только вопрос культуры речи, но и корректности в научном и бытовом описании природы. Например, "черьомуха" не является украинской формой — вместо этого употребляют "черемшину", "черемху" или "черемуху". А "вяз" или "ільм" в нормативной речи имеет соответствие в’яз, также известное как "берест". Правильная форма "ясен" заменяет суржиковое "ясень".
Таким образом, соблюдение языковой нормы помогает избежать путаницы и поддерживает естественное развитие украинского языка, особенно в тех областях, где суржик до сих пор остается распространенным.
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Об источнике: 24 канал
24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.
Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.
Вещает с 1 марта 2006 года.
24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.
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