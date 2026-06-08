Вместо русского "вешают лапшу": какое украинское выражение звучит лучше всего

Как правильно перевести выражение "вешать лапшу на уши" на украинский язык? Лучший эквивалент и другие колоритные фразеологизмы об обмане.

https://glavred.info/culture/zamist-rosiyskogo-veshat-lapshu-yakiy-ukrajinskiy-viraz-zvuchit-naylipshe-10771169.html Ссылка скопирована

Как правильно сказать на украинском "вешать лапшу на уши" / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Почему выражения "вешать лапшу на уши" нет в украинском языке

Какой фразеологизм наиболее точно передает его значение

Переводить фразеологизмы с других языков сложнее всего, ведь при дословном переводе они обычно теряют свой смысл. Например, популярное русское выражение "вешать лапшу на уши", которое означает обманывать, нельзя переводить дословно. Главред расскажет более подробно.

Как сообщает издание OBOZ.UA, в украинских фразеологических словарях выражения о лапше на ушах просто нет. В быту его можно услышать, но филологи призывают отказаться от этой русифицированной кальки. В украинском языке есть много собственных колоритных выражений на замену.

видео дня

Лучший украинский эквивалент

Самым точным и распространенным переводом выражения "вешать лапшу на уши" является фразеологизм "замыливать глаза".

Он идеально подходит по смыслу, ведь означает:

обманывать кого-то;

хитрить;

скрывать недостатки или истинное положение вещей.

Синонимы для богатой речи

Если вы хотите сделать свою речь более разнообразной и полностью избавиться от русского влияния, используйте такие устойчивые выражения о лжи:

Водить за нос или обводить вокруг пальца — ловко обманывать кого-то.

Заговаривать зубы — заговаривать человека, отвлекая его внимание от главного, чтобы обмануть.

Пускать дым в глаза или напускать туман — создавать ложное впечатление о себе или намеренно запутывать ситуацию.

Придумывать сказочки — говорить неправду, выдумывать то, чего не было.

Выставлять в дураках — выставлять кого-то дураком с помощью обмана или хитрости.

Почему стоит избегать языковых калек

Лингвисты подчеркивают, что чрезмерное использование калек обедняет украинскую речь и вытесняет исконные выражения, которые формировались веками. Именно поэтому вместо дословного перевода иноязычных фразеологизмов стоит использовать украинские эквиваленты. Они не только точнее передают смысл, но и делают речь естественной, выразительной и богатой.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред