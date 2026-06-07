Слова 'чубушник' нет в украинском языке: как называть душистый куст правильно

Вы узнаете:
- Почему не стоит говорить "чубушник"
- Как правильно назвать это растение на украинском языке
На фоне активного цветения белых ароматных кустов в садах и парках снова обострилась путаница с их названием. В сети часто можно встретить объяснения о "чубушнике", однако это слово не относится к украинской литературной норме.
В словарях украинского языка зафиксировано только "жасмин" — куст с белыми ароматными цветами, который традиционно цветет в июне. Его название происходит от французского jasmin, которое, в свою очередь, имеет арабские и персидские корни. Подобные формы встречаются во многих славянских языках — от болгарского до сербохорватского, пишет 24 Канал.
Термин "чубушник" пришел из русскоязычной литературы. Так там называют садовый "жасмин" из семейства гортензиевых (Philadelphus L.), ветки которого когда-то использовали для изготовления чубуков — полых стержней трубок. В украинском языке слово "чубук" существует, но производного "чубушник" — нет.
Путаница возникла из-за сходства садового "жасмина" с другим видом — тропическим "жасмином" (Jasminum) из семейства маслиновых. Это растение не выдерживает морозов, может расти как комнатное, а его цветы бывают не только белыми, но и кремовыми или розовыми. Именно из тропического "жасмина" получают эфирное масло для парфюмерии и ладан.
Специалисты советуют обращать внимание на плоды:
- у настоящего "жасмина" — ягода;
- у растения, которое называют "чубушником", — семенная коробочка.
В Украине распространены несколько декоративных видов садового "жасмина": широколистный, мелколистный, пушистый, венцевой и непахучий. Его аромат традиционно сочетают в букетах с пионами, ведь период цветения совпадает, хотя чрезмерная насыщенность запахов может вызвать головную боль.
Жасмин также часто становится частью собственных названий — от магазинов и парфюмов до женских имен Жасмин, Ясмин, Ясемин.
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Об источнике: 24 канал
24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.
Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.
Вещает с 1 марта 2006 года.
24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.
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