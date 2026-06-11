Корсет, крылья, декольте: как дочь Лорак отметила 15 лет

Дочь Ани Лорак София отпраздновала свои 15 лет в компании маминых друзей.

https://glavred.info/starnews/korset-krylya-dekolte-kak-doch-lorak-otmetila-15-let-10772057.html Ссылка скопирована

Дочь Лорак отгуляла свой день рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

Как выглядела дочь Лорак

По какому поводу был праздник

Дочь российской певицы Ани Лорак, которая позорно молчит о военном вторжении террористической России в ее родную Украину, отпраздновала 15-й день рождения.

Сама певица поделилась фотографиями на своей странице в Instagram.

видео дня

День Рождения дочери Лорак. Фото Instagram/anilorak

В частности, она пригласила на день рождения своего коллегу - российского певца Сергея Лазарева с его детьми. А также своего йога-инструктора Исаака Виджраку.

Дочь Лорак была одета в черный корсет, который подчеркивал ее недетское декольте. Кроме того, на ней была белая макси-юбка с оборками и черные лодочки.

День Рождения дочери Лорак. Фото Instagram/anilorak

Интересно, что дочь Лорак меняет цвет волос, чаще чем ее мать-запроданка. Так, еще недавно она была рыжей, а на празднике уже позировала с черными волосами.

День Рождения дочери Лорак. Фото Instagram/anilorak

Интересно, что к торжественному моменту разрезания торта, девочка переоделась в летнее платье, которое также не особенно прикрывало ее пышный бюст.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что звезду "Великолепного века" и "Запретной любви" Берен Саат, вместе с другими артистами, задержали по делу о наркотиках. Также проверяют мужа актрисы певца Кенана Догулу.

Ранее также солист когда-то популярной российской музыкальной группы "Дискотека Авария" Алексей Серов пожаловался на токсичные комментарии в свой адрес.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред