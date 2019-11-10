В Москве умер "Паша Фейсконтроль": стали известны подробности

Пичугину посвящена одна из песен группы Дискотека Авария / Фото: Facebook Павла Пичугина

В Москве умер Павел Пичугин - промоутер, менеджер клубов и организатор светских мероприятий. Пичугин стал известен как Паша Фейсконтроль - в конце 1990-х и 2000-х годах он стоял на фейсконтроле в дорогих ночных клубах столицы России и определял, кого пускать на вечеринки, а кого – нет.

О смерти 38-летнего Пичугина сообщил ряд российских СМИ. Знакомый Пичугина музыкант Дмитрий Ежиков сообщил, что Паша Фейсконтроль умер из-за оторвавшегося тромба.

"Пытаемся разобраться, как все происходило. Но он точно нигде не тусовался, не гулял. Он был дома, один. Стало плохо, вызвал скорую. Скорая, говорят, не доехала. Пока нельзя еще точно ничего сказать, но врачи говорили, подозрение на тромбоз, потому что у него недавно была операция на колене", - рассказал музыкант.

Ранее в СМИ появилась информация, что Паша Фейсконтроль умер от остановки сердца.

По специальности Пичугин был стоматологом, но известность получил именно после работы на фейсконтроле. Работал в клубах Титаник, Byblos, Пирамида, Шамбала, Дягилев. Известны истории, как Паша Фейсконтроль не пускал на вечеринки знаменитых артистов и известных персонажей светской жизни. Пичугину посвящена одна из песен группы Дискотека Авария.

Напомним, ранее стало известно, что во Франции умер легендарный модельер Патрик-Луи Виттон. Он ушел из жизни на 69-м году жизни, оставив сыновей и внуков. Причина смерти Патрика-Луи Виттона пока что не называется.