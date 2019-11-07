Умер Патрик-Луи Виттон: причины смерти легендарного модельера

Патрик-Луи Виттон: причины смерти / Instagram

Луи Виттон, французский модельер в пятом поколении умер во Франции в 68 лет.

Об этом модный дом Louis Vuitton сообщил на своей странице в Instagram.

"С глубокой грустью мы рассказываем о смерти Патрика-Луи Виттона. Все наши мысли с его семьей, в частности с его сыновьями Пьером-Луи и Бенуа-Луи, которые работают с нами, а также его внуками. Патрик-Луи продолжил семейную традицию, присоединившись к мастерской в 1973 году", – сказано в сообщении.

На странице в Instagram вспомнили любимые слова Патрика-Луи Виттона.

"Savoir-faire может существовать только в том случае, если он передается ..." - было одним из его любимых выражений", - говорится в сообщении

Причина смерти Патрика-Луи Виттона пока что не называется

Louis Vuitton – французский дом моды, который был основан в 1854 году и производит чемоданы и сумки, одежду, парфюмерию и аксессуары класса люкс.