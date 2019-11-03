Умерла звезда французского кино и музыки

Мари Лафоре умерла / Le Temps

Мари Лафоре умерла. О смерти французской звезды кино и музыки стало известно 3 ноября.

Она скончалась в Швейцарии в городе Женолье на 81-м году жизни.

Причины смерти актрисы и певицы пока не сообщаются.

Настоящее имя Мари Лафоре – Майтена Мари Брижитт Думенак. Родом она из Сулак-сюр-Мер на западе Франции. Швейцарское гражданство получила в 1978 году.

Наибольшую популярность ей принесли песни:

Manchester et Liverpool (Манчестер и Ливерпуль);

La tendress (Нежность);

Mon amour, mon ami (Моя любовь, мой друг).

Снималась в таких фильмах и сериалах: Спрут-3, На ярком солнце, Кто есть кто (Легавый или блатной), Авантюристы.

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