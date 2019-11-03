Умерла звезда французского кино и музыки

Ее песню Manchester et Liverpool (Манчестер и Ливерпуль) наверняка слышало большинство поклонников французской музыки.
Мари Лафоре умерла. О смерти французской звезды кино и музыки стало известно 3 ноября.
Она скончалась в Швейцарии в городе Женолье на 81-м году жизни.
Причины смерти актрисы и певицы пока не сообщаются.
Настоящее имя Мари Лафоре – Майтена Мари Брижитт Думенак. Родом она из Сулак-сюр-Мер на западе Франции. Швейцарское гражданство получила в 1978 году.
Наибольшую популярность ей принесли песни:
- Manchester et Liverpool (Манчестер и Ливерпуль);
- La tendress (Нежность);
- Mon amour, mon ami (Моя любовь, мой друг).
Снималась в таких фильмах и сериалах: Спрут-3, На ярком солнце, Кто есть кто (Легавый или блатной), Авантюристы.
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