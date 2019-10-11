Умер Алексей Леонов – первый человек в открытом космосе

Алексей Леонов умер / Mash

11 октября умер космонавт Алексей Леонов. Он был первым человеком, который вышел в открытый космос.

Леонов скончался на 86-м году жизни. Свой последний, 85-й, день рождения он отметил 30 мая этого года.

Он ушел из жизни в госпитале имени Бурденко. Время смерти – в 12.40 по Москве, сообщили в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

Умер Алексей Леонов: причина смерти

"Алексей Архипович скончался... после продолжительной болезни", – сообщила его помощница Наталья Филимонова.

Алексей Леонов умер: где и когда похоронят

Прощание и похороны Леонова намечены на 15 октября. Его похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище, которое находится в Мытищах Московской области, сообщает Тасс.

Здесь хоронят лишь тех, у кого имеются особые заслуги перед Россией, или тех, кто погиб при защите страны.

Алексей Леонов: биография

Родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Кемеровской области РФ. В семье был восьмым ребенком.

Отца репрессировали в 1937 году, семье пришлось тяжело.

Читайте такжеУченые объяснили, почему в космосе не разрешают пить алкоголь и газировкуСам Леонов мечтал стать художником, поступать хотел в Рижскую академию художеств. Но денег на жизнь в Риге не хватило. Поэтому по комсомольскому набору Леонов поступил в 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге, которую закончил в 1955 году. В 1957 году окончил Чугуевское военное авиационное училище летчиков. Тут же вступил в КПСС.

Алексей Леонов: личная жизнь

Жена Леонова – Светлана Леонова (урожденная Даценко) – повстречалась ему на улице. Они познакомились в 1957 году.

По словам Леонова, он после празднования своего дня рождения шел с друзьями и "натолкнулся на девушку Свету с большими грустными глазами".

Знакомиться "как положено" Алексей примчался уже на следующий день – при всем параде, то есть в летной форме. Не прошло и трех дней, как они поженились: Леонову нужно было ехать на практику в Германию, так что времени на раздумья не было.

В браке у пары родились две дочери.

Алексей Леонов и жена Светлана / Штуки-дрюки

Алексей Леонов: в космосе

В первый отряд советских космонавтов Леонова зачислили в 1960 году.

Самые известные космические полеты Леонова:

в марте 1965 года он был вторым пилотом на космическом корабле Восход-2 – летал в космос с Павлом Беляевым. Тогда он и провел легендарные 12 минут в открытом космосе, став первым в истории человеком, вышедшим в космос.

второй полет в космос состоялся лишь десять лет спустя: в июле 1975 года Леонова назначили командиром космического корабля Союз-19. В этот его полет была проведена первая в мире стыковка кораблей двух разных стран.

В 1965-1969 годах участвовал в подготовке по лунно-посадочной и лунно-облетной программам.

В 1991 году вышел на пенсию.

Алексей Леонов: выход в космос